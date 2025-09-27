NBC: Το Πεντάγωνο εξετάζει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας - Στόχος τα καρτέλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει ακόμη κάποια επιχείρηση

Newsbomb

NBC: Το Πεντάγωνο εξετάζει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας - Στόχος τα καρτέλ
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι εξετάζουν σενάρια για πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, εναντίον διακινητών ναρκωτικών, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το δίκτυο NBC News, επισημαίνοντας πως ενδέχεται να εξαπολυθούν επιθέσεις σε λίγες εβδομάδες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει ακόμη κάποια επιχείρηση, καθώς Ουάσινγκτον και Καράκας έχουν συνομιλίες με τη μεσολάβηση ηγετών από τη Μέση Ανατολή, μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο NBC.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:11ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας ζητά ο Κιμ Γιονγκ Ουν

03:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης - Ερντογάν: Δεν θα πραγματοποιηθει συνάντηση στη Δανία

02:23ΚΟΣΜΟΣ

NBC: Το Πεντάγωνο εξετάζει πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας - Στόχος τα καρτέλ

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δηλώνει έτοιμο να στηρίξει συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα

01:21ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ταρακούνησε την Αττική - Πού ήταν το επίκεντρο

01:14ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Κυκλώνας αναβαθμίζεται και απειλεί την Καραϊβική

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Διασηλώσεις κατά της ομιλιας Νετανιάχου στον ΟΗΕ

00:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έζησε έως τα 117 ζήτησε από ερευνητές να τη μελετήσουν πριν από τον θάνατό της - Τι αποκαλύπτουν για τη μακροζωία της

23:54ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Θρίλερ με σορό ηλικιωμένου άνδρα στο πορθμείο – Θα γίνει νεκροψία

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Τούρκογλου προανήγγειλε παραμονή του Αταμάν στην Εθνική Τουρκίας

23:48WHAT THE FACT

Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν μασάς τσίχλα κάθε μέρα; Νέα έρευνα

23:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκώμιο του Bloomberg στον Μητσοτάκη: Η Ελλάδα είναι ισχυρότερη υπό την ηγεσία του

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Νετανιάχου φορούσε έναν κωδικό QR στο πέτο μιλώντας στον ΟΗΕ

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Το «Έλυρος» επέστρεψε στη Σούδα λίγο μετά τον απόπλου για Πειραιά – Τι συνέβη

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: «Καμία μεταμέλεια για την επίθεση στις 7 Οκτωβρίου» – Οι διαπραγματεύσεις έχουν «παγώσει»

23:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο στη Λάρισα: Άνδρας 53 ετών βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

23:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Bundesliga: Περίπατος για Μπάγερν Μονάχου, τεσσάρα στη Βέρντερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

01:21ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ταρακούνησε την Αττική - Πού ήταν το επίκεντρο

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 97 της η γηραιότερη «μάγισσα» του Ηνωμένου Βασιλείου

21:16LIFESTYLE

Μαρία Ιωαννίδου για τη διάγνωση του συντρόφου της με καρκίνο: «Πέρασα το χειρότερο καλοκαίρι»

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έζησε έως τα 117 ζήτησε από ερευνητές να τη μελετήσουν πριν από τον θάνατό της - Τι αποκαλύπτουν για τη μακροζωία της

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτά βασανιστήρια για τα τρία κορίτσια σε live μετάδση - Ποιος είναι ο «Λιτλ Τζέι» που διέταξε την άγρια δολοφονία τους

18:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Η Τουρκία πρέπει να άρει το casus belli κατά της Ελλάδας - Δεν έχει καμία θέση μεταξύ φίλων και γειτόνων

21:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η νέα κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο» το Σαββατοκύριακο - Πότε θα βρέξει στην Αττική

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

21:41WHAT THE FACT

Αν ανατριχιάζετε ακούγοντας μουσική, ανήκετε σε μία ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Άνδρας ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και την άφησε γυμνή στην εθνική

23:48LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Απόδραση στη Νάξο για τον γάμο φίλων τους

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: «Καμία μεταμέλεια για την επίθεση στις 7 Οκτωβρίου» – Οι διαπραγματεύσεις έχουν «παγώσει»

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Σε αυτές τις 8 περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες

13:21ME TO N & ME TO Σ

Να ντρέπεσαι για την κοροϊδία, όχι για την σκηνή του Πάνου Ρούτσι…

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία» για τη Γάζα - «Τερματίζει τον πόλεμο»

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιταγή ακρίβειας 2024: Ανατροπή με την πληρωμή - Θα καταβληθεί νωρίτερα

03:11ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας ζητά ο Κιμ Γιονγκ Ουν

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Ratmageddon: Γιατί οι αρουραίοι κατακλύζουν τις μεγαλουπόλεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ - Οι «κυνηγοί» τρωκτικών και η κλιματική αλλαγή

12:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Διαγράφονται 335.000 αιώνιοι φοιτητές - Πώς θα γίνει βήμα βήμα η διαδικασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ