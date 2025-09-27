WSJ: Τραμπ δεν αποκλείει την παροχή όπλων μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε «ανοιχτός» στο ενδεχόμενο να χαλαρώσει τους περιορισμούς που ισχύουν για τη χρήση αμερικανικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς σε επιθέσεις εντός ρωσικού εδάφους, όπως μετέδωσε η Wall Street Journal. Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Τραμπ δεν έχει δώσει σαφή δέσμευση στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι θα εγκρίνει τελικά τη χρήση τους.

Η πληροφορία έρχεται λίγο μετά τις αποκαλύψεις του ιστοτόπου Axios ότι ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο την προμήθεια πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk, ικανών να πλήξουν στόχους ακόμη και στη Μόσχα, με στόχο, όπως αναφέρθηκε να πιέσει τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, να προχωρήσει σε συμφωνία ειρήνης.

Το αίτημα του Ζελένσκι διατυπώθηκε στη διάρκεια της συνάντησής του με τον Τραμπ αυτήν την εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μιλώντας αργότερα στο δίκτυο Axios, ο Ουκρανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι ζήτησε όπλα μεγάλου βεληνεκούς, χωρίς ωστόσο να αναφέρει συγκεκριμένα συστήματα.