Η Χεζμπολάχ έναν χρόνο μετά χωρίς τον Νασράλα - Η ημέρα που το Ισραήλ εξολόθρευσε τον ηγέτη της

Η Χεζμπολάχ προετοιμάζει εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του ηγέτη της, αλλά προκαλεί εσωτερικές αντιδράσεις

Η Χεζμπολάχ έναν χρόνο μετά χωρίς τον Νασράλα - Η ημέρα που το Ισραήλ εξολόθρευσε τον ηγέτη της

Τα πορτρέτα των πρώην ηγετών της Χεζμπολάχ Σαγιέντ Χασάν Νασράλα, δεξιά, και Χασίμ Σαφεντίν, προβάλλονται στον ορόσημο θαλάσσιο βράχο Raouche κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την επέτειο της δολοφονίας τους, στη Βηρυτό του Λιβάνου, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

AP
Το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου 2024, μια σειρά από ισραηλινές βόμβες καταστροφής καταφυγίων σε συγκρότημα της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού σκότωσαν τον ηγέτη της για περισσότερες από τρεις δεκαετίες Χασάν Νασράλα, σε ένα ισραηλινό ξέσπασμα αντιποίνων, που σε πρώτη φάση είχε την πυροδότηση παγιδευμένων με εκρηκτικά συσκευών επικοινωνίας της οργάνωσης.

Η Χεζμπολάχ, την επομένη της εισβολής της Χαμάς στο Ισραήλ και της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023, μπήκε στη μάχη αλληλέγγυα στον Παλαιστίνιο σύμμαχό της, πυροβολώντας από τον νότιο Λίβανο.

Lebanon Israel

Ένας υποστηρικτής της Χεζμπολάχ του Λιβάνου κρατάει ένα κερί δίπλα σε μια αφίσα του δολοφονημένου ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στη Βηρυτό του Λιβάνου με αφορμή την επέτειο ενός έτους από την επίθεση που πραγματοποίησε το Ισραήλ, η οποία ανατίναξε χιλιάδες βομβητές και ασύρματους που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ

AP/Hassan Ammar

Ο θάνατος του Νασράλα και ο πόλεμος που ακολούθησε επέφεραν τεράστια πλήγματα στην ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν. Ο προφανής διάδοχός του Χασίμ Σαφεντίν σκοτώθηκε εβδομάδες αργότερα. Μέχρι τον Δεκέμβριο, ο σύμμαχος της Χεζμπολάχ στη Συρία, Μπασάρ αλ-Άσαντ, ανατράπηκε. Τώρα αυξάνεται η πίεση στην ομάδα να αφοπλιστεί - ένα αίτημα που η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει.

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν τελικά στη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 300 παιδιών. Παρά την εκεχειρία, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί θανατηφόρα πλήγματα στον Λίβανο. Η αεροπορική και χερσαία εκστρατεία του Ισραήλ εμπόδισε την επίσημη ταφή του Νασράλα για μήνες. Οι ακόλουθοί του, συμπεριλαμβανομένου του γιου του, έχουν συρρεύσει έκτοτε στον τάφο του για να προσευχηθούν.

Iraq Lebanon Israel

Ένας ιρακινός σιίτης προσεύχεται δίπλα σε έναν συμβολικό τάφο που έχει στηθεί για τον πρώην ηγέτη της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, Σαγιέντ Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό, στο νεκροταφείο Wadi al-Salam κοντά στη Νατζάφ του Ιράκ

AP Photo/Anmar Khali

Ο Νασράλα έγινε γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ το 1992 σε ηλικία μόλις 35 ετών, αφού ο προκάτοχός του, Σαγιέντ Αμπάς αλ-Μουσάουι, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση με ελικόπτερο.

Πλήθη αναμένεται να συγκεντρωθούν στα προπύργια της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, στα νότια και ανατολικά του Λιβάνου.

Lebanon Nasrallah

Άνθρωποι συγκεντρώνονται στο σημείο όπου ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στις 27 Σεπτεμβρίου 2024, μια μέρα πριν από την πρώτη επέτειο του θανάτου του, στο προάστιο Χαρέτ Χρεΐκ νότια της Βηρυτού, Λίβανος

AP/Hassan Ammar

Ο γενικός γραμματέας της ομάδας, Ναΐμ Κασέμ, ο οποίος ανέλαβε ένα μήνα μετά τη δολοφονία του Νασράλα, θα κάνει ομιλία. Οι εντάσεις σχετικά με τις εκδηλώσεις μνήμης αυξάνονται αυτή την εβδομάδα, ιδιαίτερα αφού η Χεζμπολάχ πρόβαλε τα πορτρέτα του Νασράλα και του Σαφιεντίν στους φημισμένους πανύψηλους βράχους στα ανοικτά των ακτών της Βηρυτού.

Η επίδειξη προχώρησε, παρά τις εντολές του πρωθυπουργού του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ και του κυβερνήτη της Βηρυτού να μην το κάνουν, εξοργίζοντας τους Λιβανέζους αντιπάλους της Χεζμπολάχ που είπαν ότι οι βράχοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για πολιτικές επιδείξεις.

