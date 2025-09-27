Η Χεζμπολάχ έναν χρόνο μετά χωρίς τον Νασράλα - Η ημέρα που το Ισραήλ εξολόθρευσε τον ηγέτη της
Η Χεζμπολάχ προετοιμάζει εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του ηγέτη της, αλλά προκαλεί εσωτερικές αντιδράσεις
Το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου 2024, μια σειρά από ισραηλινές βόμβες καταστροφής καταφυγίων σε συγκρότημα της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού σκότωσαν τον ηγέτη της για περισσότερες από τρεις δεκαετίες Χασάν Νασράλα, σε ένα ισραηλινό ξέσπασμα αντιποίνων, που σε πρώτη φάση είχε την πυροδότηση παγιδευμένων με εκρηκτικά συσκευών επικοινωνίας της οργάνωσης.
Η Χεζμπολάχ, την επομένη της εισβολής της Χαμάς στο Ισραήλ και της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023, μπήκε στη μάχη αλληλέγγυα στον Παλαιστίνιο σύμμαχό της, πυροβολώντας από τον νότιο Λίβανο.
Ο θάνατος του Νασράλα και ο πόλεμος που ακολούθησε επέφεραν τεράστια πλήγματα στην ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν. Ο προφανής διάδοχός του Χασίμ Σαφεντίν σκοτώθηκε εβδομάδες αργότερα. Μέχρι τον Δεκέμβριο, ο σύμμαχος της Χεζμπολάχ στη Συρία, Μπασάρ αλ-Άσαντ, ανατράπηκε. Τώρα αυξάνεται η πίεση στην ομάδα να αφοπλιστεί - ένα αίτημα που η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει.
Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν τελικά στη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 300 παιδιών. Παρά την εκεχειρία, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί θανατηφόρα πλήγματα στον Λίβανο. Η αεροπορική και χερσαία εκστρατεία του Ισραήλ εμπόδισε την επίσημη ταφή του Νασράλα για μήνες. Οι ακόλουθοί του, συμπεριλαμβανομένου του γιου του, έχουν συρρεύσει έκτοτε στον τάφο του για να προσευχηθούν.
Ο Νασράλα έγινε γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ το 1992 σε ηλικία μόλις 35 ετών, αφού ο προκάτοχός του, Σαγιέντ Αμπάς αλ-Μουσάουι, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση με ελικόπτερο.
Πλήθη αναμένεται να συγκεντρωθούν στα προπύργια της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, στα νότια και ανατολικά του Λιβάνου.
Ο γενικός γραμματέας της ομάδας, Ναΐμ Κασέμ, ο οποίος ανέλαβε ένα μήνα μετά τη δολοφονία του Νασράλα, θα κάνει ομιλία. Οι εντάσεις σχετικά με τις εκδηλώσεις μνήμης αυξάνονται αυτή την εβδομάδα, ιδιαίτερα αφού η Χεζμπολάχ πρόβαλε τα πορτρέτα του Νασράλα και του Σαφιεντίν στους φημισμένους πανύψηλους βράχους στα ανοικτά των ακτών της Βηρυτού.
Η επίδειξη προχώρησε, παρά τις εντολές του πρωθυπουργού του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ και του κυβερνήτη της Βηρυτού να μην το κάνουν, εξοργίζοντας τους Λιβανέζους αντιπάλους της Χεζμπολάχ που είπαν ότι οι βράχοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για πολιτικές επιδείξεις.