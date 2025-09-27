Το έχετε; Το σπάνιο νόμισμα που έχει τη δύναμη να δημιουργεί εκατομμυριούχους

Παρά την προεδρική διαταγή, μερικά νομίσματα γλίτωσαν την καταστροφή και έκτοτε αποτελούν θρύλο για συλλέκτες και ιστορικούς

Ένα από τα πιο πολύτιμα νομίσματα στον κόσμο, το χρυσό Double Eagle που κόπηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1933, εξακολουθεί να μαγνητίζει συλλέκτες και επενδυτές.

Η αξία του ξεπερνά ακόμη και τις 150.000 ευρώ στην αγορά συλλεκτών, ενώ ορισμένα κομμάτια έχουν πωληθεί σε δημοπρασίες έναντι πολλών εκατομμυρίων.

Η ιστορία του νομίσματος

Το Double Eagle κόπηκε κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης και έμελλε να συνδεθεί με μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

Τότε ο πρόεδρος Φράνκλιν Ντελάνο Ρούζβελτ, σε μια προσπάθεια να σταθεροποιήσει το τραπεζικό σύστημα και να περιορίσει την κυκλοφορία του χρυσού, διέταξε την παύση παραγωγής των χρυσών νομισμάτων και την απόσυρση όσων είχαν ήδη κοπεί.

Έτσι, από τα περίπου 445.000 Double Eagle που είχαν παραχθεί, σχεδόν όλα καταστράφηκαν προτού κυκλοφορήσουν.

Το μυστήριο των σωζόμενων κομματιών

Παρά την προεδρική διαταγή, μερικά νομίσματα γλίτωσαν την καταστροφή και έκτοτε αποτελούν θρύλο για συλλέκτες και ιστορικούς. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Star, σήμερα είναι γνωστό ότι υπάρχουν μόλις δέκα κομμάτια, γεγονός που τα καθιστά από τα πιο σπάνια νομίσματα παγκοσμίως.

Η πορεία τους είναι γεμάτη μυστήρια, εξαφανίσεις, δικαστικές διαμάχες και εντυπωσιακές δημοπρασίες, με κάθε νόμισμα να φτάνει σε εξωπραγματικά ποσά χάρη στη σπανιότητα και την ιστορική του σημασία.

Γιατί αξίζει τόσο πολύ

Ο συνδυασμός της σπανιότητας, της συλλεκτικής και της ιστορικής αξίας του Double Eagle το καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους θησαυρούς στον κόσμο της νομισματικής.

Πρόκειται για ένα κειμήλιο που δεν είναι απλώς ένα κομμάτι χρυσού, αλλά ένας ζωντανός μάρτυρας μιας εποχής οικονομικών αναταράξεων που συνεχίζει να συναρπάζει σχεδόν έναν αιώνα μετά.

