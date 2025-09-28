Γερμανία: Πρώτο κόμμα το Afd - Καταρρέει η εμπιστοσύνη στον Μερτς
Νέα δημοσκόπηση αποτυπώνει πολιτική αστάθεια και αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς συνεργασία με το κόμμα της Άλις Βάιντελ
Πρώτη δύναμη αναδεικνύεται η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), στην χώρα σε νέα δημοσκόπηση, ενώ παράλληλα ενισχύεται η δυσαρέσκεια απέναντι στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Τα ευρήματα δείχνουν πως ο σημερινός κυβερνητικός συνασπισμός δεν θα μπορούσε να εξασφαλίσει πλειοψηφία στη Βουλή.
Η έρευνα του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της BILD φέρνει την AfD σταθερά στην κορυφή με 26%, ακολουθούμενη από τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) με 25%. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) παραμένει στο 15%, οι Πράσινοι ενισχύονται στο 12% (+1%), ενώ η Αριστερά καταγράφει 11%. Η Συμμαχία «Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) περιορίζεται στο 4% και οι Φιλελεύθεροι (FDP) στο 3%, ποσοστά κάτω από το όριο εισόδου στην Bundestag.
Αδιέξοδο για τους παραδοσιακούς συνασπισμούς
Σύμφωνα με την ανάλυση του επικεφαλής του INSA Χέρμαν Μπίνκερτ, το 11% των ψήφων πηγαίνει σε κόμματα που δεν ξεπερνούν το όριο του 5%. Έτσι, οι κλασικοί συνασπισμοί αποτυγχάνουν να συγκεντρώσουν πλειοψηφία: CDU/CSU – SPD φτάνουν μόλις το 40%, ενώ ο άξονας SPD – Πράσινοι – Αριστερά συγκεντρώνει 37%.
Μόνη αριθμητικά βιώσιμη λύση θα ήταν η συνεργασία της CDU/CSU με την AfD, προοπτική που μέχρι σήμερα οι Χριστιανοδημοκράτες απορρίπτουν επισήμως.
Κατάρρευση της εμπιστοσύνης στον καγκελάριο
Παράλληλα με τα ποσοστά των κομμάτων, η εικόνα του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς εμφανίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Το 65% των ερωτηθέντων δηλώνει δυσαρεστημένο από το έργο του (+3% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση), ενώ μόλις το 23% δηλώνει ικανοποιημένο (-3%). Ένα 12% δηλώνει «δεν ξέρω».
Η μεταβολή είναι εντυπωσιακή: τον Ιούνιο η δυσαρέσκεια περιοριζόταν στο 45%, γεγονός που καταδεικνύει την ταχύτατη φθορά της εμπιστοσύνης προς τον καγκελάριο.