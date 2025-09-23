Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος – Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μερτς

Η διεθνής πίεση προς τη Γερμανία εντείνεται ως προς τη στάση απέναντι στο ζήτημα της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, ενόσω σειρά κρατών προχωρούν στην αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος εκπροσωπεί τη Γερμανία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, διεμήνυσε εκ νέου ότι η Γερμανία προς το παρόν δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, ωστόσο, η διαπραγμάτευση για μία λύση δύο κρατών θα πρέπει να αρχίσει τώρα.

Πάντως, τόνισε ότι 2 χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, δεν υπάρχει καμία διέξοδος από τη σύγκρουση, καθώς και ότι απαιτείται «άμεση κατάπαυση του πυρός, σημαντικά περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια για τον λαό της Γάζας και άμεση απελευθέρωση των ομήρων». Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε ως «εντελώς λανθασμένη προσέγγιση» την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα.

Ως προς τους ισραηλινούς εποικισμούς, σημείωσε ότι «βήματα που οδηγούν στην προσάρτηση κατεχόμενων εδαφών κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου υπονομεύουν την πιθανότητα βιώσιμης λύσης» και πως μόνο η λύση δύο κρατών είναι αυτή που θα επιτρέψει σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους να συμβιώσουν με αξιοπρέπεια.

Παράλληλα, η γερμανική κυβέρνηση δέχεται έντονη κριτική στο εσωτερικό της χώρας, τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Το Κόμμα της Αριστεράς καλεί τη γερμανική κυβέρνηση να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, μετά τη Μεγάλη Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και άλλες χώρες.

Η συμπρόεδρος της Αριστεράς, Ίνερ Σβέρντνερ, ανέφερε ότι η διστακτική στάση της Γερμανίας «σημαίνει λανθασμένη εκτίμηση» της δραματικής κατάστασης στη Γάζα.

«Θάρρος σημαίνει να επιλέξεις τη σωστή πλευρά τώρα», ανέφερε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση Μερτς ότι «κάνει τα στραβά μάτια» και επισημαίνει ότι η αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης δεν είναι απλώς συμβολική.