Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος – Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μερτς

Χωρίς εκπλήξεις η στάση της Γερμανίας στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Newsbomb

Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος – Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μερτς
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η διεθνής πίεση προς τη Γερμανία εντείνεται ως προς τη στάση απέναντι στο ζήτημα της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, ενόσω σειρά κρατών προχωρούν στην αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος εκπροσωπεί τη Γερμανία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, διεμήνυσε εκ νέου ότι η Γερμανία προς το παρόν δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, ωστόσο, η διαπραγμάτευση για μία λύση δύο κρατών θα πρέπει να αρχίσει τώρα.

Πάντως, τόνισε ότι 2 χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, δεν υπάρχει καμία διέξοδος από τη σύγκρουση, καθώς και ότι απαιτείται «άμεση κατάπαυση του πυρός, σημαντικά περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια για τον λαό της Γάζας και άμεση απελευθέρωση των ομήρων». Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε ως «εντελώς λανθασμένη προσέγγιση» την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα.

Ως προς τους ισραηλινούς εποικισμούς, σημείωσε ότι «βήματα που οδηγούν στην προσάρτηση κατεχόμενων εδαφών κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου υπονομεύουν την πιθανότητα βιώσιμης λύσης» και πως μόνο η λύση δύο κρατών είναι αυτή που θα επιτρέψει σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους να συμβιώσουν με αξιοπρέπεια.

Παράλληλα, η γερμανική κυβέρνηση δέχεται έντονη κριτική στο εσωτερικό της χώρας, τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Το Κόμμα της Αριστεράς καλεί τη γερμανική κυβέρνηση να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, μετά τη Μεγάλη Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και άλλες χώρες.

Η συμπρόεδρος της Αριστεράς, Ίνερ Σβέρντνερ, ανέφερε ότι η διστακτική στάση της Γερμανίας «σημαίνει λανθασμένη εκτίμηση» της δραματικής κατάστασης στη Γάζα.

«Θάρρος σημαίνει να επιλέξεις τη σωστή πλευρά τώρα», ανέφερε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση Μερτς ότι «κάνει τα στραβά μάτια» και επισημαίνει ότι η αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης δεν είναι απλώς συμβολική.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:20ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ο Τραμπ θα παρουσιάσει σε ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Νίγηρας, Μπουρκίνα Φάσο και Μάλι αποσύρονται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα – Κοντά στο Μπάφι το μέτωπο

00:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα ρεκόρ στη Wall Street με ώθηση τη γιγάντια επένδυση της Nvidia στην OpenAI

00:08ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Γαλλία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης - Αμπάς σε Χαμάς: Παραδώστε τα όπλα

00:05ΚΟΣΜΟΣ

Μέριλιν Μονρό: Ο επεισοδιακός γάμος με τον Ντι Μάτζιο και η «αντισυμβατική» βέρα με τα 36 διαμάντια που έγινε σύμβολο

00:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος – Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μερτς

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Το… σήκωσε ο Ουσμάν Ντεμπελέ! Όλα τα βραβεία

23:59LIFESTYLE

Στάθης Αγγελόπουλος για την πρώην σύζυγό του: «Άρχισε να ωρύεται και να με κάνει ρεζίλι»

23:50ΥΓΕΙΑ

Πνίγεσαι από άγχος μετά τις διακοπές; Πέντε τρόποι για να το αντιμετωπίσεις

23:41ΚΟΣΜΟΣ

«Έκρηξη» ζωής στο Ρίτσμοντ: Γεννήθηκαν έξι τσιτάχ και μαγνητίζουν τα βλέμματα με τα παιχνίδια τους

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της

23:32WHAT THE FACT

Το TikTok «πλημμύρισε» με προτάσεις γάμου κάθε είδους

23:23LIFESTYLE

Πέθανε ο «Μίστερ εθνικά μπούτια», Γιώργος Σταυρόπουλος

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη influencer δείχνει τους «αμφιλεγόμενους» κανόνες που επιβάλλει στα παιδιά της για τη σχολική χρονιά και γίνεται viral - «Βροχή» τα αρνητικά σχόλια στα social media

23:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Το Πολεμικό Μουσείο θα εισέλθει στη νέα εποχή - Αναβαθμίζονται οι εγκαταστάσεις - Θα γίνει σύγχρονο και σημείο αναφοράς

23:14LIFESTYLE

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Έσβησε κεράκια αγκαλιά με τους γιους της - «Η καλύτερη παρέα που θα μπορούσα να έχω»

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφει την Τρίτη ο Τζίμι Κίμελ

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τους κανονισμούς για τα cookies μετά το… μπάχαλο στο διαδίκτυο

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Την Τετάρτη η συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στη Νέα Υόρκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

00:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα – Κοντά στο Μπάφι το μέτωπο

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πατέρας έκανε όπισθεν και παρέσυρε με το αυτοκίνητο το τρίχρονο αγοράκι του

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου – «Του έλιωσαν το κεφάλι»

20:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχεδόν το 1/4 των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν, πήρε κατευθείαν άδεια – Ολόκληρος νομός έμεινε με τους μισούς νηπιαγωγούς

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Οι κρίσιμες ώρες στο νοσοκομείο και τα μηνύματα σε φίλη της - «Ακόμα δεν μπορούν να καθορίσουν τι είναι»

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη influencer δείχνει τους «αμφιλεγόμενους» κανόνες που επιβάλλει στα παιδιά της για τη σχολική χρονιά και γίνεται viral - «Βροχή» τα αρνητικά σχόλια στα social media

14:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο εκτροχιασμός της ελληνικής οικονομίας με ντοκουμέντα: Ολυμπιακή, ΟΣΕ και άλλα σκάνδαλα στο Δημόσιο - Αποκαλύψεις στο νέο βιβλίο Κασκαρέλη

00:08ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Γαλλία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης - Αμπάς σε Χαμάς: Παραδώστε τα όπλα

23:23LIFESTYLE

Πέθανε ο «Μίστερ εθνικά μπούτια», Γιώργος Σταυρόπουλος

19:04LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Μετά τον Σήφη, έρχεται νέα δολοφονία – Ποια ηρωίδα πέφτει νεκρή

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Πώς το Ντουμπάι έγινε η νέα πρωτεύουσα του OnlyFans - Τα porta porty party, οι ινφλουένσερ και τα 10.000 δολάρια μόνο για επίδειξη στήθους

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ασφυκτικός ο θάνατος του βρέφους –  Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

18:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένστολοι: Έρχονται τέσσερις αυξήσεις στους μισθούς - Τον Οκτώβριο η πρώτη κατά €145 - Παραδείγματα

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό

20:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα χτυπήσει στη χώρα μας

21:41WHAT THE FACT

Αν ανατριχιάζετε ακούγοντας μουσική, ανήκετε σε μία ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων

00:05ΚΟΣΜΟΣ

Μέριλιν Μονρό: Ο επεισοδιακός γάμος με τον Ντι Μάτζιο και η «αντισυμβατική» βέρα με τα 36 διαμάντια που έγινε σύμβολο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ