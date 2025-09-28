Απίστευτη επιβίωση για 54 ώρες: Έπεσε σε πηγάδι γεμάτο φίδια

Τύχη βουνό είχε μία 48χρονη, που παρότι βρέθηκε σε ένα πηγάδι με φίδια κατάφερε να επιζήσει για περισσότερες από 50 ώρες.

Η γυναίκα βρισκόταν στο δάσος στην πόλη Κουανζού της επαρχίας Φουτζιάν, όταν έπεσε κατά λάθος μέσα σε ένα παλιό και εγκαταλελειμμένο πηγάδι στην πόλη Κουανζού της επαρχίας Φουτζιάν, στις 13 Σεπτεμβρίου.

Η οικογένειά της Τσιν ανέφερε την εξαφάνισή της την επόμενη ημέρα και μια ειδική ομάδα από το Κέντρο Διάσωσης Έκτακτης Ανάγκης Jinjiang Ruitong Blue Sky χρησιμοποίησε ένα drone θερμικής απεικόνισης για να την εντοπίσει, όπως γράφει η South China Morning Post .

Οι προσπάθειες διάσωσης ξεκίνησαν στις 15 Σεπτεμβρίου. Οι διασώστες τη βρήκαν εξαντλημένη, γαντζωμένη στον τοίχο του πηγαδιού για πάνω από 54 ώρες. Υπήρχαν κουνούπια και επέζησε από τσιμπήματα φιδιών του νερού.



Ευτυχώς, η Τσιν ήξερε κολύμπι, γεγονός που τη βοήθησε να μείνει στην επιφάνεια κρατώντας μια πέτρα που βρισκόταν στον τοίχο. Αν και τα χέρια της υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς και έλκη κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας που διήρκεσε πάνω από δύο ημέρες.

"Υπήρχαν πολλές στιγμές που κατέρρευσα εντελώς από απελπισία. Ο πυθμένας του πηγαδιού ήταν κατάμαυρος, γεμάτος κουνούπια, ενώ σε κοντινή απόσταση κολυμπούσαν ακόμη και μερικά νερόφιδα. Ήμουν γεμάτη τσιμπήματα από κουνούπια και μάλιστα μια φορά με δάγκωσε στο χέρι ένα νερόφιδο. Ευτυχώς, δεν ήταν δηλητηριώδες και δεν προκάλεσε καμία σοβαρή βλάβη", δήλωσε η Τσιν όπως αναφέρει το SCMP.

"Υπήρχαν αμέτρητες φορές που ήθελα να τα παρατήσω. Αλλά μετά σκέφτηκα την 70χρονη μητέρα μου, τον 80χρονο πατέρα μου και την κόρη μου, η οποία μόλις ξεκίνησε το κολέγιο. Αν τους άφηνα πίσω, τι θα έκαναν;"

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, καθώς υπέστη δύο κατάγματα πλευρών και μια μικρή κατάρρευση πνεύμονα. Πλέον νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.