Γερμανία: Έλλειμμα δισεκατομμυρίων ευρώ στην κοινωνική ασφάλιση φέρνει περικοπές

Γερμανία: Έλλειμμα δισεκατομμυρίων ευρώ στην κοινωνική ασφάλιση φέρνει περικοπές
Η κυβέρνηση στη Γερμανία εξετάζει την κατάργηση του πρώτου επιπέδου μακροχρόνιας περίθαλψης, στο πλαίσιο αναζήτησης τρόπων εξοικονόμησης πόρων για την κάλυψη του ελλείμματος στην κοινωνική ασφάλιση. Η πρόταση προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις από κόμματα και κοινωνικούς φορείς.

Το σύστημα μακροχρόνιας περίθαλψης (SVP), που καλύπτει το 90% των πολιτών της Γερμανίας, αντιμετωπίζει σοβαρό έλλειμμα, το οποίο φτάνει τα 2 δισ. ευρώ, όπως μεταδίδει το Euronews. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Leibniz (RWI), η κατάργηση του επιπέδου περίθαλψης 1 θα μπορούσε να εξοικονομήσει περίπου 1,8 δισ. ευρώ ετησίως.

Η υπουργός Υγείας του CDU, Νίνα Βάρκεν, καλείται να παρουσιάσει προτάσεις στον υπουργό Οικονομικών του SPD για τη μείωση των δαπανών. Την ίδια ώρα, εκτιμάται ότι οι εισφορές για την ασφάλιση μακροχρόνιας φροντίδας θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια.

Γερμανία: Τι προσφέρει το επίπεδο περίθαλψης 1

Το επίπεδο 1 είναι το χαμηλότερο από τα πέντε επίπεδα φροντίδας στη Γερμανία. Σήμερα παρέχει έως 131 ευρώ μηνιαίως σε περίπου 81.500 κυρίως ηλικιωμένους, ώστε να καλύπτονται ανάγκες όπως υπηρεσίες καθαρισμού, βοήθεια για ψώνια, φροντίδα συγγενών ή τεχνικές προσαρμογές στο σπίτι.

Η κατάργησή του θα στερήσει από ευάλωτες ομάδες τη δυνατότητα να παραμένουν περισσότερο καιρό στο σπίτι τους και να αποφεύγουν την εισαγωγή σε οίκους ευγηρίας, όπου το μηνιαίο κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 5.000 ευρώ για περιπτώσεις επιπέδου 3.

Αντιδράσεις κομμάτων και γιατρών

Η πρόταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Η πολιτικός των Πρασίνων, Μπρίτα Χάσελμαν, έκανε λόγο για «λανθασμένο μήνυμα». Ο πνευμονολόγος Τζιχάν Τζελίκ τόνισε ότι η κατάργηση «θα πλήξει δυσανάλογα τους φτωχούς, τους ασθενείς και τους αδύναμους», ενώ θα δημιουργήσει επιπλέον κόστος παρακολούθησης.

Το SPD έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή του. Ο εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα υγείας, Χρήστος Πανταζής, δήλωσε στη Süddeutsche Zeitung ότι η ακύρωση του επιπέδου 1 «δεν είναι αποδεκτή».

Οι θέσεις του Μερτς και οι προοπτικές

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς (CDU) υπεραμύνθηκε των σχεδίων για μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας ότι στόχος δεν είναι η διάλυση του κοινωνικού κράτους αλλά η διατήρησή του. Όπως είπε στη Μπούντεσταγκ, «οι κοινωνικές υποσχέσεις στη Γερμανία μπορούν να τηρηθούν μόνο με πραγματικές μεταρρυθμίσεις».

Η Ομοσπονδιακή Ελεγκτική Υπηρεσία έχει ήδη προειδοποιήσει ότι το έλλειμμα του συστήματος μπορεί να αυξηθεί στα 3,5 δισ. ευρώ το 2026 και έως τα 12,3 δισ. ευρώ το 2029.

