Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε στη 01:48 μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 29/9), σε περιοχή της δυτικής Τουρκίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 10 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 6 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Σίμαβ.

Ο σεισμός των 4,5 Ρίχτερ, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Γεωδυναμικου Ινστιτούτου, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στην Αγία Παρασκευή Μυτιλήνης.