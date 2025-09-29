Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία
Ο σεισμός σημειώθηκε στη 01:48 μετά τα μεσάνυχτα
00.00/
1'
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε στη 01:48 μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 29/9), σε περιοχή της δυτικής Τουρκίας.
Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 10 χλμ.
Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 6 χλμ. βόρεια - βορειοανατολικά της Σίμαβ.
Ο σεισμός των 4,5 Ρίχτερ, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Γεωδυναμικου Ινστιτούτου, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στην Αγία Παρασκευή Μυτιλήνης.
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:31 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Χρήστος Κόντης: «Ήμασταν η καλύτερη ομάδα – Το πιστέψαμε μέχρι τέλους»
23:02 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα ο Βασίλης Μπισμπίκης
19:51 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Απίστευτη επιβίωση για 54 ώρες: Έπεσε σε πηγάδι γεμάτο φίδια
21:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ίλιον: Οδηγός και επιβάτης πιάστηκαν στα χέρια σε λεωφορείο
01:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος