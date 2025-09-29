Πρώην επικεφαλής MI5: «Η Βρετανία μπορεί να βρίσκεται ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία»

Η Βρετανία μπορεί να βρίσκεται ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία λόγω του βάθους και της έντασης των κυβερνοεπιθέσεων, των δολιοφθορών και άλλων εχθρικών δραστηριοτήτων που ενορχηστρώνονται από τη Μόσχα εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την πρώην επικεφαλής της MI5.

Η Eliza Manningham-Buller, η οποία ηγήθηκε της εγχώριας υπηρεσίας κατασκοπείας πριν από δύο δεκαετίες, δήλωσε ότι συμφωνεί με τα σχόλια που έκανε η ειδικός σε θέματα Ρωσίας Fiona Hill, η οποία υποστήριξε σε συνέντευξή της στον Guardian νωρίτερα φέτος ότι η Μόσχα βρίσκεται σε πόλεμο με τη Δύση.

Η λαίδη Manningham-Buller υποστήριξε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει «από την εισβολή στην Ουκρανία και τα διάφορα πράγματα που διάβασα για τα οποία οι Ρώσοι κάνουν εδώ - δολιοφθορά, συλλογή πληροφοριών, επιθέσεις σε ανθρώπους και ούτω καθεξής». Μιλώντας σε ένα podcast στον John McFall, αναφέρθηκε στη συνέχεια στη Hill, η οποία συμβούλευε τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία ως πρόεδρος των ΗΠΑ και συνυπέγραψε την αναθεώρηση της στρατηγικής άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Νομίζω ότι μπορεί να έχει δίκιο όταν λέει ότι βρισκόμαστε ήδη σε πόλεμο με τη Ρωσία. Είναι ένα διαφορετικό είδος πολέμου, αλλά η εχθρότητα, οι κυβερνοεπιθέσεις, οι φυσικές επιθέσεις, το έργο των μυστικών υπηρεσιών είναι εκτεταμένο», είπε.

Έξι Βούλγαροι που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο φυλακίστηκαν φέτος για τον ρόλο τους σε ένα δίκτυο κατασκοπείας που διεξήγαγε εχθρική παρακολούθηση σε όλη την Ευρώπη και πέντε άνδρες καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή τους σε εμπρηστική επίθεση που διέταξε η Μόσχα σε μια αποθήκη που περιείχε προμήθειες που προορίζονταν για την Ουκρανία.

Ο Πατ ΜακΦάντεν, τότε μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, δήλωσε πέρυσι ότι η Ρωσία είχε εντείνει τις κυβερνοεπιθέσεις της εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι χάκερ έχουν στοχεύσει μια σειρά από βρετανικές επιχειρήσεις. Ενώ η πηγή των επιθέσεων μπορεί να χρειαστεί χρόνο για να εντοπιστεί, πολλοί υποψιάζονται ότι προέρχονται από τη Ρωσία.

Αρκετοί από τους συμμάχους του Ηνωμένου Βασιλείου στο ΝΑΤΟ στην ανατολική Ευρώπη έχουν επηρεαστεί από πρόσφατα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κυρίως η Πολωνία, όπου 19 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη διέσχισαν τον εναέριο χώρο της αυτόν τον μήνα.

Κατά την πρώιμη περίοδο της θητείας του Manningham-Buller ως επικεφαλής της MI5, μεταξύ 2002 και 2007, υπήρχαν ελπίδες ότι η Ρωσία υπό τον Βλαντιμίρ Πούτιν θα γινόταν ένας πιθανός εταίρος για τη Δύση.

Η Manningham-Buller συνάντησε τον Πούτιν το 2005, όταν ήρθε στο Λονδίνο μετά από μια σύνοδο κορυφής της G8 στη Σκωτία, μια εποχή που ο Λόρδος McFall υπονόησε ότι ο Ρώσος πρόεδρος προσπαθούσε να δείξει ένα «ευγενικό πρόσωπο» για να εντυπωσιάσει τα κορυφαία δυτικά έθνη.

«Δεν θα τον περιέγραφα ακριβώς έτσι», απάντησε η Manningham-Buller. «Δεν περίμενα ότι μέσα σε ένα χρόνο θα διέταζε τη δολοφονία του [Αλεξάντερ] Λιτβινένκο στους δρόμους του Λονδίνου, αλλά νόμιζα ότι ήταν ένας αρκετά δυσάρεστος άνθρωπος».

Ο Λιτβινένκο, Ρώσος πρώην κατάσκοπος της FSB που ζούσε στο Λονδίνο, αρρώστησε και πέθανε το 2006, αφού δηλητηριάστηκε με ραδιενεργό πολώνιο. Μια δημόσια έρευνα που διεξήχθη μια δεκαετία αργότερα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δύο Ρώσοι πράκτορες τον σκότωσαν και ότι πιθανότατα ενεργούσαν κατόπιν εντολών του Πούτιν.

Η Manningham-Buller επέκρινε επίσης τις αποφάσεις των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου να μειώσουν δραματικά τις δαπάνες για βοήθεια, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα δημιουργούσε μια διπλωματική ευκαιρία για την Κίνα να εκμεταλλευτεί τις φτωχότερες χώρες.