Ο πρώτος άνθρωπος που εμφανίστηκε ποτέ στην τηλεόραση - «Νιώθω σαν να ψήνομαι ζωντανός...»

Πριν από έναν αιώνα, στις 2 Οκτωβρίου του 1925, ο Σκωτσέζος εφευρέτης John Logie Baird μετέδωσε με επιτυχία μια αναγνωρίσιμη κινούμενη εικόνα ενός ανθρώπινου προσώπου. Ο πρώτος τηλεοπτικός αστέρας στην ιστορία ήταν ένας νεαρός υπάλληλος γραφείου, ο William Taynton, ο οποίος επέστρεψε στην τηλεόραση 40 χρόνια μετά για να μιλήσει στο BBC για εκείνη τη δραματική στιγμή.

Οι επιστήμονες εργάζονταν πάνω στην εφεύρεση της τηλεόρασης ήδη από τη δεκαετία του 1850, αλλά χρειάστηκε ένας μοναχικός αντισυμβατικός που εργαζόταν με ανακυκλωμένες λάμπες ποδηλάτων, ξύλα και κουτιά μπισκότων για να την κάνει πραγματικότητα. Πριν από τη μεγάλη του ανακάλυψη, ο John Logie Baird ήταν ένας κατά συρροή εφευρέτης που γνώρισε ανάμεικτη επιτυχία. Υποφέροντας από κακή υγεία για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, ο γιος ενός κληρικού κηρύχθηκε ιατρικά ακατάλληλος να υπηρετήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αντ' αυτού, άρχισε να εργάζεται για μια εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα μια έντονα επιχειρηματική χροιά. Εμπνευσμένος από ένα διήγημα του ειδώλου του, του συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας H.G. Wells, προσπάθησε να κατασκευάσει τεχνητά διαμάντια από άνθρακα χρησιμοποιώντας τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος. Κατάφερε μόνο να διακόψει ένα μέρος της παροχής ρεύματος της Γλασκώβης. Όσο για μια καταστροφική σπιτική θεραπεία για αιμορροΐδες, ήταν ένα παράδειγμα για τη δραστηριότητα που θα έκανε τους μελλοντικούς τηλεοπτικούς παρουσιαστές να προειδοποιούν: «Μην το δοκιμάσετε αυτό στο σπίτι».

Παρά τις αποτυχίες, ο Baird κατάφερε να αποκτήσει κάποια εμπορική επιτυχία. Με το κεφάλαιο που περίσσεψε από την πώληση καλτσών και σαπουνιών, νοίκιασε ένα μικρό ακίνητο στο Χέιστινγκς στη νότια ακτή της Αγγλίας το 1923. Ο θαλασσινός αέρας αποδείχθηκε καλός για τους αδύναμους πνεύμονές του, αλλά το εργασιακό του περιβάλλον ήταν ένας εφιάλτης για την υγεία και την ασφάλειά του.

Δημιούργησε ένα εργαστήριο για να ξεκινήσει τα τηλεοπτικά του πειράματα, δοκιμάζοντας μία συσκευή από άχρηστα υλικά, όπως ένα παλιό σεντούκι τσαγιού εξοπλισμένο με κινητήρα. Στο κέντρο του συστήματός του υπήρχε ένας μεγάλος δίσκος που περιστρεφόταν με υψηλή ταχύτητα για να σαρώνει εικόνες γραμμή προς γραμμή χρησιμοποιώντας φωτοανιχνευτές και έντονο φως. Αυτά τα σήματα στη συνέχεια μεταδόθηκαν και ανακατασκευάστηκαν για να παράγουν κινούμενες εικόνες. Όταν κατάφερε να μεταδώσει μια σιλουέτα, το όνειρο που είχε εδώ και δεκατίες για τη δημιουργία τηλεόρασης επανήλθε.

Αφού ο Baird κάηκε από ηλεκτροπληξία στο εργαστήριό του στο Χέιστινγκς, ήρθε η ώρα να μετακομίσει στα λαμπερά φώτα του Λονδίνου. Νοίκιασε ένα διαμέρισμα πάνω από μια επιχείρηση στο Soho και ίδρυσε ένα νέο εργαστήριο. Η μηχανική του συσκευή εξέπεμπε τόσο έντονη θερμότητα που ήταν δύσκολο για τους ανθρώπους να αντέξουν την ένταση. Στα πειράματά του, έπρεπε να χρησιμοποιήσει ένα ανδρείκελο με το παρατσούκλι Stooky Bill. Αλλά στις 2 Οκτωβρίου του 1925, ο 37χρονος στρατολόγησε ένα ανθρώπινο πειραματόζωο και έκανε μια εκπληκτική ανακάλυψη.

Ο William Taynton ήταν ένας 20χρονος υπάλληλος γραφείου που εργαζόταν κάτω από το αυτοσχέδιο εργαστήριο του Baird. Είπε στο BBC 40 χρόνια αργότερα: «Ο κ. Μπερντ κατέβηκε τρέχοντας γεμάτος ενθουσιασμό και παραλίγο να με σύρει έξω από το γραφείο μου για να πάω στο μικρό του εργαστήριο. Νομίζω ότι ήταν τόσο ενθουσιασμένος εκείνη την εποχή που δεν έβγαιναν λόγια. Παραλίγο να με αρπάξει και ήθελε να ανέβω πάνω το συντομότερο δυνατό».

Όταν ο Τaynton συνάντησε την ετοιμόρροπη κατάσταση του εργαστηρίου του Βaird, είπε ότι ήθελε να τρέξει κατευθείαν πίσω από τις σκάλες. Αρχικά, έπρεπε να βρει τον δρόμο του μέσα από καλώδια που κρέμονταν από την οροφή και τεντώνονταν σε όλο το πάτωμα. «Η συσκευή που χρησιμοποιούσε εκείνη την εποχή ήταν χάλια», είπε. «Εννοώ, είχε χάρτινους δίσκους με φακούς ποδηλάτου και άλλα πράγματα μέσα, και λάμπες κάθε είδους, και παλιές μπαταρίες, και μερικούς πολύ παλιούς κινητήρες που χρησιμοποιούσε για να κάνει τον δίσκο να περιστρέφεται».

Ο Stooky Bill

Ο Baird τον έβαλε μπροστά στον πομπό του: o άνθρωπος μπορούσε να παρέχει την απαραίτητη κίνηση που ο ακλόνητος Stooky Bill δεν μπορούσε. Ο Taynton είπε ότι άρχισε να νιώθει τη ζέστη και φοβήθηκε, αλλά ο Baird τον διαβεβαίωσε ότι δεν είχε τίποτα να ανησυχεί. «Εξαφανίστηκε για να πάει στο σημείο λήψης για να δει αν μπορούσε να δει μια εικόνα», θυμήθηκε ο Taynton. «Εστίασα, αλλά δεν μπόρεσα να σταματήσω εκεί για περισσότερο από ένα λεπτό λόγω της τρομερής θερμότητας από αυτές τις λάμπες, οπότε απομακρύνθηκα». Για να τον δελεάσει, ο Baird έβαλε στο χέρι του Taynton -μισή κορώνα (δύο σελίνια και έξι πένες) «την πρώτη τηλεοπτική αμοιβή της ιστορίας- και τον έπεισε να επιστρέψει στη θέση του.

Το μαγικό κουτί που μπήκε σε σπίτια σε όλο τον κόσμο

Για να απαθανατίσει κάποια κίνηση, ο Baird του ζήτησε να βγάλει τη γλώσσα του και να κάνει αστείες γκριμάτσες. Όλο και πιο πανικόβλητος, ο Taynton του φώναξε ότι «τον ψήνει ζωντανό». «Φώναξε πίσω, "Περίμενε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, William, λίγα δευτερόλεπτα αν μπορείς". Έτσι έκανα, και πραγματικά σταμάτησα όσο μπορούσα μέχρι που δεν μπορούσα να σταματήσω άλλο, και έχασα την εστίαση στην τρομερή ζέστη. Ήταν πολύ άβολο. Μετά από αυτό, ο Baird ήρθε τρέχοντας με τα χέρια του ψηλά και είπε, "Σε έχω δει, William, σε έχω δει. Έχω επιτέλους τηλεόραση, την πρώτη αληθινή τηλεοπτική εικόνα"».

Ο Taynton δεν είχε ιδέα τι εννοούσε με τη λέξη «τηλεόραση», οπότε ο Baird πρότεινε να ανταλλάξουν θέσεις. Ο Taynton χάρηκε που έφυγε «γιατί μου φαινόταν τόσο ενθουσιασμένος και λίγο θυμωμένος εκείνη τη στιγμή». Κοίταξε κάτω από μια μικρή σήραγγα για να δει «μια μικροσκοπική εικόνα περίπου 5 x 8 εκατοστά». Είπε: «Ξαφνικά, το πρόσωπο του Βaird εμφανίστηκε στην οθόνη. Μπορούσες να δεις τα μάτια του να κλείνουν, το στόμα του και τις κινήσεις που έκανε. Δεν ήταν καλό, να θυμάστε. Δεν υπήρχε καμία σαφήνεια εκεί. Έβλεπες μόνο τη σκιά και τις γραμμές να τρέχουν προς τα κάτω. Αλλά ήταν μια εικόνα, και κινούνταν επίσης, και αυτό ήταν το κύριο πράγμα που πέτυχε. Είχε πετύχει μια πραγματική τηλεοπτική εικόνα».

O John Logie Baird

O Baird ρώτησε τον Τaydon τι γνώμη είχε για τη δημιουργία του. «Βγήκα έξω και είπα: "Δεν το θεωρώ πολύ σημαντικό, κύριε Βaird. Είναι πολύ ακατέργαστο. Μπορούσα να δω το πρόσωπό σας, αλλά δεν υπήρχε καμία σαφήνεια ή κάτι τέτοιο εκεί». Και είπε όχι, αυτή ήταν η αρχή. Είπε, «Αυτή είναι η πρώτη τηλεόραση και θα διαπιστώσετε ότι θα βρίσκεται σε όλα τα σπίτια σε όλη τη χώρα, και μάλιστα, σε όλο τον κόσμο». Στις 26 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, ο Baird έκανε την πρώτη δημόσια επίδειξη τηλεόρασης στον κόσμο. Ενώ η πρωτοποριακή του συσκευή τελικά ξεπεράστηκε από τεχνολογία που αναπτύχθηκε από εταιρείες με καλύτερους πόρους, είχε ανοίξει τον δρόμο για όλα όσα ακολούθησαν.

Το 1951, πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Baird σε ηλικία 57 ετών, ο Taynton επέστρεψε στην οδό Frith 22 στο Soho για τα αποκαλυπτήρια μιας αναμνηστικής μπλε πλάκας. Ο Sir Robert Renwick, πρόεδρος της Television Society, είπε στους συγκεντρωμένους: «Αν και αυτή η αναμνηστική πλάκα βρίσκεται στην καρδιά του Λονδίνου, το πραγματικό του μνημείο βρίσκεται στο δάσος από κεραίες που ξεφυτρώνουν σε όλη τη χώρα». Και μόλις λίγα χρόνια μετά την ανάμνηση του Taynton το 1965 για τον ρόλο του στην ιστορία της ραδιοτηλεόρασης, άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ήταν κολλημένοι στις τηλεοράσεις τους για να παρακολουθήσουν τις προσεληνώσεις. Η επιστημονική φαντασία είχε γίνει επιστημονικό γεγονός.