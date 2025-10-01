Στον «πάγο» οι ΗΠΑ: Ξεκίνησε στον Λευκό Οίκο το χρονόμετρο του shutdown

«Μπαλάκι» οι ευθύνες ανάμεσα σε Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς για την κρίση στις ΗΠΑ

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Στον «πάγο» οι ΗΠΑ: Ξεκίνησε στον Λευκό Οίκο το χρονόμετρο του shutdown
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ εισήλθε σε καθεστώς shutdown, η έντονη πολιτική αντιπαράθεση για τις ευθύνες κορυφώνεται.

Σε μια χαρακτηριστική κίνηση που υπογραμμίζει την αλλαγή της κατάστασης, ο Λευκός Οίκος προχώρησε σε μια συμβολική αλλαγή στην επίσημη ιστοσελίδα του. Το ρολόι αντίστροφης μέτρησης για την αποφυγή του shutdown, που είχε ενεργοποιηθεί νωρίτερα, αντικαταστάθηκε με έναν χρονομετρητή (timer).

Το νέο αυτό ψηφιακό ρολόι πλέον καταγράφει πόση ώρα παραμένει κλειστή η κυβέρνηση, ενώ ο ιστότοπος συνοδεύεται από μια σαφή πολιτική δήλωση: «Οι Δημοκρατικοί έκλεισαν την κυβέρνηση».

«Μπαλάκι» οι ευθύνες ανάμεσα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς

Με την κυβέρνηση σε αδράνεια, τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικανοί επιρρίπτουν ευθύνες ο ένας στον άλλο. Αν και οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, δεν διαθέτουν τις 60 ψήφους που απαιτούνται στη Γερουσία για την ψήφιση ενός νομοσχεδίου δαπανών.

Από την πλευρά των Δημοκρατικών:

  • Ο Βουλευτής Bill Foster δήλωσε ότι οι Ρεπουμπλικανοί φέρουν την πλήρη ευθύνη, δεδομένου ότι ελέγχουν τη Βουλή, τη Γερουσία και τον Λευκό Οίκο, τονίζοντας ότι οι οικογένειες «θα συνεχίσουν να πληρώνουν το τίμημα».

  • Ο Αντιπρόσωπος Joe Morelle εξέφρασε τη «βαθιά απογοήτευσή» του, χαρακτηρίζοντας το shutdown ως άμεσο αποτέλεσμα μιας «βάρβαρης και ανίκανης διοίκησης».

  • Ο Κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Gavin Newsom, μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία του Προέδρου στο γραφείο του, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν πολύ αδύναμο άνθρωπο που δεν μπορεί ούτε σκάλες να ανέβει».

Από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών:

  • Η Ρεπουμπλικανική Διάσκεψη στη Βουλή των Αντιπροσώπων μοιράστηκε βίντεο με τα φώτα του Καπιτωλίου να σβήνουν, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι «βάζουν τους παράνομους μετανάστες πρώτους και πληγώνουν τους σκληρά εργαζόμενους Αμερικανούς».

  • Ο Αντιπρόσωπος Chuck Fleischmann δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί «επισήμως έκλεισαν την κυβέρνησή μας» και ότι «οι σκληρά εργαζόμενοι φορολογούμενοι θα πληρώσουν τον λογαριασμό».

  • Ο συνάδελφός του Αντιπρόσωπος Dusty Johnson χαρακτήρισε τα shutdowns «ανόητα», προσθέτοντας ότι οι Δημοκρατικοί «θέτουν σε κίνδυνο τις αμοιβές των Αμερικανών εργαζομένων».

*Με πληροφορίες από BBC

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:55ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί «κυνηγοί» υποβρυχίων στα σύνορα της Ρωσίας

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 69 νεκροί από τα 6,9 ρίχτερ

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Στον «πάγο» οι ΗΠΑ: Ξεκίνησε στον Λευκό Οίκο το χρονόμετρο του shutdown

08:39WHAT THE FACT

Το κρυφό κουμπί που καθαρίζει άλατα από το πλυντήριό σας - Λίγοι το γνωρίζουν

08:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τι είναι το shutdown της κυβέρνησης και γιατί φέτος είναι πιο σοβαρό; Απειλεί με μαζικές απολύσεις ο Τραμπ

08:35LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι ποζάρει με μπικίνι στα 59 της και προκαλεί «σεισμό» στα social media

08:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορο-μπόνους για ηλεκτρονικές πληρωμές και το 2026 - Ποιες αποδείξεις μετράνε διπλά

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήταν μία φοβερή ζημιά» – Τι λέει θύμα του τροχαίου

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Αναδείχθηκε ο «πρωταθλητής» της Άγριας Φύσης: Ο «Chunk» κέρδισε τον τίτλο της πιο παχύσαρκης Αρκούδας

08:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό το πρωτότυπο Opel Grandland «μιλά» στους πεζούς με φώτα και σύμβολα

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Συγγρού και Λεωφόρος Αθηνών - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:01WHAT THE FACT

Ο Ήλιος ξεφεύγει από τον έλεγχο — Και η NASA δεν ξέρει να εξηγήσει το γιατί

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική σύνδεση στις Άλπεις: Το πέρασμα Μπρένερ ενώνει την Αυστρία και την Ιταλία

07:42WHAT THE FACT

Πρώην τραπεζίτης αγοράζει ορυχείο λιγνίτη για 1,7 εκατ. ευρώ και βρίσκει εκεί «κρυμμένο» θησαυρό σχεδόν 20.000 φορές μεγαλύτερο

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη για ένα μήνα

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδική βία στο Περιστέρι: Επίθεση χούλιγκαν σε εκδρομείς της ΑΕΛ - Βίντεο ντοκουμέντο

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Παρμενίων 2025: Σήμερα θα ηχήσουν σειρήνες «πολέμου» σε όλη τη χώρα – Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Δεκάδες νεκροί από τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ – Εκατοντάδες τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Λουκέτο στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια - Tι σημαίνει το shutdown για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου

08:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τι είναι το shutdown της κυβέρνησης και γιατί φέτος είναι πιο σοβαρό; Απειλεί με μαζικές απολύσεις ο Τραμπ

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Νεκρός ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί στο σπήλαιο – Είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπισμπίκης: Η κατάθεσή του στην Τροχαία - Αλήθειες, ψέματα και αντιφάσεις - Ο ρόλος της συνεργάτιδός του και τι απαντά ο αξιωματικός υπηρεσίας

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδική βία στο Περιστέρι: Επίθεση χούλιγκαν σε εκδρομείς της ΑΕΛ - Βίντεο ντοκουμέντο

06:20ΚΟΣΜΟΣ

«Άσε με να σε αγγίξω»: Γυναίκες από τη Γάζα καταγγέλλουν σεξουαλική βία και εκμετάλλευση ακόμη και από μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

08:39WHAT THE FACT

Το κρυφό κουμπί που καθαρίζει άλατα από το πλυντήριό σας - Λίγοι το γνωρίζουν

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Παρμενίων 2025: Σήμερα θα ηχήσουν σειρήνες «πολέμου» σε όλη τη χώρα – Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

06:04ΕΛΛΑΔΑ

«Παραλύει» η χώρα λόγω της απεργίας: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τρένα και πλοία

06:42BOMBER

Έλεος κάπου με τον Μπισμπίκη

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ήταν μία φοβερή ζημιά» – Τι λέει θύμα του τροχαίου

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη για ένα μήνα

08:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορο-μπόνους για ηλεκτρονικές πληρωμές και το 2026 - Ποιες αποδείξεις μετράνε διπλά

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

08:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έρχεται «λουκέτο» στην κυβέρνηση - «Δεν βάζεις όπλο στον κρόταφο του αμερικανικού λαού»

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ