Στον «πάγο» οι ΗΠΑ: Ξεκίνησε στον Λευκό Οίκο το χρονόμετρο του shutdown

Καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ εισήλθε σε καθεστώς shutdown, η έντονη πολιτική αντιπαράθεση για τις ευθύνες κορυφώνεται.

Σε μια χαρακτηριστική κίνηση που υπογραμμίζει την αλλαγή της κατάστασης, ο Λευκός Οίκος προχώρησε σε μια συμβολική αλλαγή στην επίσημη ιστοσελίδα του. Το ρολόι αντίστροφης μέτρησης για την αποφυγή του shutdown, που είχε ενεργοποιηθεί νωρίτερα, αντικαταστάθηκε με έναν χρονομετρητή (timer).

Το νέο αυτό ψηφιακό ρολόι πλέον καταγράφει πόση ώρα παραμένει κλειστή η κυβέρνηση, ενώ ο ιστότοπος συνοδεύεται από μια σαφή πολιτική δήλωση: «Οι Δημοκρατικοί έκλεισαν την κυβέρνηση».

«Μπαλάκι» οι ευθύνες ανάμεσα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς

Με την κυβέρνηση σε αδράνεια, τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικανοί επιρρίπτουν ευθύνες ο ένας στον άλλο. Αν και οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, δεν διαθέτουν τις 60 ψήφους που απαιτούνται στη Γερουσία για την ψήφιση ενός νομοσχεδίου δαπανών.

Από την πλευρά των Δημοκρατικών:

Ο Βουλευτής Bill Foster δήλωσε ότι οι Ρεπουμπλικανοί φέρουν την πλήρη ευθύνη, δεδομένου ότι ελέγχουν τη Βουλή, τη Γερουσία και τον Λευκό Οίκο, τονίζοντας ότι οι οικογένειες «θα συνεχίσουν να πληρώνουν το τίμημα».

Ο Αντιπρόσωπος Joe Morelle εξέφρασε τη «βαθιά απογοήτευσή» του, χαρακτηρίζοντας το shutdown ως άμεσο αποτέλεσμα μιας «βάρβαρης και ανίκανης διοίκησης».

Ο Κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Gavin Newsom, μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία του Προέδρου στο γραφείο του, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν πολύ αδύναμο άνθρωπο που δεν μπορεί ούτε σκάλες να ανέβει».

Από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών:

Η Ρεπουμπλικανική Διάσκεψη στη Βουλή των Αντιπροσώπων μοιράστηκε βίντεο με τα φώτα του Καπιτωλίου να σβήνουν, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι «βάζουν τους παράνομους μετανάστες πρώτους και πληγώνουν τους σκληρά εργαζόμενους Αμερικανούς».

Ο Αντιπρόσωπος Chuck Fleischmann δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί «επισήμως έκλεισαν την κυβέρνησή μας» και ότι «οι σκληρά εργαζόμενοι φορολογούμενοι θα πληρώσουν τον λογαριασμό».

Ο συνάδελφός του Αντιπρόσωπος Dusty Johnson χαρακτήρισε τα shutdowns «ανόητα», προσθέτοντας ότι οι Δημοκρατικοί «θέτουν σε κίνδυνο τις αμοιβές των Αμερικανών εργαζομένων».

*Με πληροφορίες από BBC