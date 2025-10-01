Αυτό το σπάνιο νόμισμα των 2€ αξίζει έως 1.700€ στη συλλεκτική αγορά
Ένα κέρμα 2 ευρώ με το «Δέντρο της Ζωής», που κυκλοφόρησε στη Γαλλία το 2001 με σπάνια λάθη κοπής, μπορεί να φτάσει σε αξία έως και 1.700€ για τους συλλέκτες
Ένα νόμισμα των δύο ευρώ που εκδόθηκε στη Γαλλία το 2001 έχει τραβήξει την προσοχή των συλλεκτών λόγω των σπάνιων σχεδιαστικών λαθών του.
Το κέρμα, γνωστό ως «Δέντρο της Ζωής», σχεδιάστηκε από τον καλλιτέχνη Joaquín Jiménez και απεικονίζει ένα δέντρο στο κέντρο ενός εξάγωνου, περιβαλλόμενο από το γαλλικό σύνθημα «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφότητα».
