Αυτό το σπάνιο νόμισμα των 2€ αξίζει έως 1.700€ στη συλλεκτική αγορά

Ένα νόμισμα των δύο ευρώ που εκδόθηκε στη Γαλλία το 2001 έχει τραβήξει την προσοχή των συλλεκτών λόγω των σπάνιων σχεδιαστικών λαθών του.

Το κέρμα, γνωστό ως «Δέντρο της Ζωής», σχεδιάστηκε από τον καλλιτέχνη Joaquín Jiménez και απεικονίζει ένα δέντρο στο κέντρο ενός εξάγωνου, περιβαλλόμενο από το γαλλικό σύνθημα «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφότητα».

