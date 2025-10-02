Eysan Aksoy: Η καλλονή AI παρουσιάστρια από την Τουρκία που έχει μαγνητίσει όλα τα βλέμματα
Οι φίλοι του ποδοσφαίρου «ερωτεύτηκαν» μια νέα λαμπερή παρουσιάστρια του Champions League – αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα: δεν υπάρχει
Οι φίλαθλοι δείχνουν να έχουν χάσει το μυαλό τους με τη «νέα» εντυπωσιακή παρουσιάστρια του Champions League, Εysan Aksoy. Ο λογαριασμός της στο Instagram γεμίζει καθημερινά με σχόλια θαυμαστών που ελπίζουν να τραβήξουν την προσοχή της.
Μόνο που υπάρχει μια λεπτομέρεια: η Aksoy δεν είναι πραγματικό πρόσωπο, αλλά δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης.
Η «παρουσιάστρια» από την Κωνσταντινούπολη, όπως ισχυρίζεται το προφίλ της, σε επτά μήνες έχει συγκεντρώσει 43.000 ακολούθους στο Instagram, αριθμός που πολλοί αληθινοί δημοσιογράφοι και παρουσιαστές θα ζήλευαν.
Στα 235 έως τώρα posts της, η Aksoy φαίνεται να ποζάρει σε ταξίδια, σε παραλίες, σε πολυτελή εστιατόρια με θέα ουρανοξύστες ή ακόμη και σε… σχολικές αίθουσες. Μόλις τις τελευταίες εβδομάδες, ο δημιουργός της «αποφάσισε» να την παρουσιάσει ως τηλεοπτική οικοδέσποινα ποδοσφαίρου, εκμεταλλευόμενος την απήχηση που έχει ο χώρος.
Ανάλογη επιτυχία γνωρίζει και η πραγματική Αλβανή παρουσιάστρια Eva Murati, γεγονός που δείχνει πόσο ισχυρή είναι αυτή η τάση στο κοινό. Σε μια ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις, η Aksoy εμφανίστηκε να φορά φανέλες όλων των μεγάλων τουρκικών ομάδων – Γαλατασαράι, Φενέρμπαχτσε, Μπεσίκτας και Τραμπζονσπόρ – πράξη που θεωρείται σχεδόν «ιεροσυλία» για τους φανατικούς οπαδούς. Ωστόσο, οι ακόλουθοι δεν έδειξαν να ενοχλούνται ούτε από αυτό, ούτε από το γεγονός ότι η ίδια είναι… ψεύτικη.
Τα σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες της είναι αποκαλυπτικά: «Είσαι όμορφη σαν άγγελος», γράφει ένας χρήστης, με την «Aksoy» να του απαντά με μια μαύρη καρδιά. «Πριγκίπισσα, βασίλισσά μου, είσαι το κάλλος της καρδιάς μου», προσθέτει άλλος.
Η «καριέρα» της δεν περιορίζεται στο Instagram. Ο λογαριασμός της έχει κάνει την εμφάνισή του και στο TikTok, στο YouTube και στο X (Twitter), με στόχο την περαιτέρω επέκταση της ψηφιακής παρουσίας της.
Η επιτυχία της Aksoy δεν είναι η μοναδική. Το καλοκαίρι, μια άλλη εικονική influencer, η Mia Zelu, είχε προκαλέσει αίσθηση με τις αναρτήσεις της από το Wimbledon, ακόμη και τραβώντας την προσοχή του Ινδού κριςκετέρ Rishabh Pant – ο οποίος δεν είχε αντιληφθεί ότι σχολίαζε σε… μη υπαρκτό πρόσωπο.
Για τον δημιουργό που κρύβεται πίσω από την Εysan Aksoy, το μέλλον μοιάζει πολλά υποσχόμενο: αυξανόμενη διαδικτυακή φήμη, εντυπωσιακή επιρροή και, φυσικά, μεγάλα οικονομικά κέρδη από ένα κοινό που δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για το αν η αγαπημένη του παρουσιάστρια υπάρχει στην πραγματικότητα.