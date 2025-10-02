Eysan Aksoy: Η καλλονή AI παρουσιάστρια από την Τουρκία που έχει μαγνητίσει όλα τα βλέμματα

Οι φίλοι του ποδοσφαίρου «ερωτεύτηκαν» μια νέα λαμπερή παρουσιάστρια του Champions League – αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα: δεν υπάρχει

Newsbomb

Eysan Aksoy: Η καλλονή AI παρουσιάστρια από την Τουρκία που έχει μαγνητίσει όλα τα βλέμματα
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι φίλαθλοι δείχνουν να έχουν χάσει το μυαλό τους με τη «νέα» εντυπωσιακή παρουσιάστρια του Champions League, Εysan Aksoy. Ο λογαριασμός της στο Instagram γεμίζει καθημερινά με σχόλια θαυμαστών που ελπίζουν να τραβήξουν την προσοχή της.

Μόνο που υπάρχει μια λεπτομέρεια: η Aksoy δεν είναι πραγματικό πρόσωπο, αλλά δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης.

Η «παρουσιάστρια» από την Κωνσταντινούπολη, όπως ισχυρίζεται το προφίλ της, σε επτά μήνες έχει συγκεντρώσει 43.000 ακολούθους στο Instagram, αριθμός που πολλοί αληθινοί δημοσιογράφοι και παρουσιαστές θα ζήλευαν.

https://www.instagram.com/p/DPRfzULiBmC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στα 235 έως τώρα posts της, η Aksoy φαίνεται να ποζάρει σε ταξίδια, σε παραλίες, σε πολυτελή εστιατόρια με θέα ουρανοξύστες ή ακόμη και σε… σχολικές αίθουσες. Μόλις τις τελευταίες εβδομάδες, ο δημιουργός της «αποφάσισε» να την παρουσιάσει ως τηλεοπτική οικοδέσποινα ποδοσφαίρου, εκμεταλλευόμενος την απήχηση που έχει ο χώρος.

Ανάλογη επιτυχία γνωρίζει και η πραγματική Αλβανή παρουσιάστρια Eva Murati, γεγονός που δείχνει πόσο ισχυρή είναι αυτή η τάση στο κοινό. Σε μια ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις, η Aksoy εμφανίστηκε να φορά φανέλες όλων των μεγάλων τουρκικών ομάδων – Γαλατασαράι, Φενέρμπαχτσε, Μπεσίκτας και Τραμπζονσπόρ – πράξη που θεωρείται σχεδόν «ιεροσυλία» για τους φανατικούς οπαδούς. Ωστόσο, οι ακόλουθοι δεν έδειξαν να ενοχλούνται ούτε από αυτό, ούτε από το γεγονός ότι η ίδια είναι… ψεύτικη.

https://www.instagram.com/p/DPO7AO0iJUn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τα σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες της είναι αποκαλυπτικά: «Είσαι όμορφη σαν άγγελος», γράφει ένας χρήστης, με την «Aksoy» να του απαντά με μια μαύρη καρδιά. «Πριγκίπισσα, βασίλισσά μου, είσαι το κάλλος της καρδιάς μου», προσθέτει άλλος.

Η «καριέρα» της δεν περιορίζεται στο Instagram. Ο λογαριασμός της έχει κάνει την εμφάνισή του και στο TikTok, στο YouTube και στο X (Twitter), με στόχο την περαιτέρω επέκταση της ψηφιακής παρουσίας της.

https://www.instagram.com/p/DPCDDFTiHww/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η επιτυχία της Aksoy δεν είναι η μοναδική. Το καλοκαίρι, μια άλλη εικονική influencer, η Mia Zelu, είχε προκαλέσει αίσθηση με τις αναρτήσεις της από το Wimbledon, ακόμη και τραβώντας την προσοχή του Ινδού κριςκετέρ Rishabh Pant – ο οποίος δεν είχε αντιληφθεί ότι σχολίαζε σε… μη υπαρκτό πρόσωπο.

Για τον δημιουργό που κρύβεται πίσω από την Εysan Aksoy, το μέλλον μοιάζει πολλά υποσχόμενο: αυξανόμενη διαδικτυακή φήμη, εντυπωσιακή επιρροή και, φυσικά, μεγάλα οικονομικά κέρδη από ένα κοινό που δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για το αν η αγαπημένη του παρουσιάστρια υπάρχει στην πραγματικότητα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς μπορούμε να ανταλλάσσουμε εύκολα και γρήγορα μεγάλα αρχεία στο διαδίκτυο;

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Αρκούδα κάνει βόλτες μαζί με το… μικρό της στη μέση του δρόμου – Δείτε βίντεο

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Πίεση για ελληνικά αεροσκάφη Μιράζ στην Ουκρανία - Τι ζητούν οι σύμμαχοι από την Αθήνα

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Ένα γυμναστήριο που έγινε «καταφύγιο» για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Λουκέτο στην «κυβέρνηση» των ΗΠΑ: 4 σενάρια για να λήξει το δημοσιονομικό «θρίλερ»

07:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες θέσεις εργασίας: Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.000 ανέργους άνω των 50 ετών

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Στον «αέρα» οι κλήσεις σε ΙΧ πριν από το 2018 – Χιλιάδες πολίτες ζητούν διαγραφή προστίμων

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε η λύση για τους S-400 της Τουρκίας για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35 - Θα αφαιρέσει εξάρτημα και θα καταστούν μη λειτουργικοί ή θα οδηγηθεί στη μέση οδό

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Οι πιθανές ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Eysan Aksoy: Η καλλονή AI παρουσιάστρια από την Τουρκία που έχει μαγνητίσει όλα τα βλέμματα

07:01LIFESTYLE

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης - Αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Νίκη κορυφής ψάχνει ο Παναθηναϊκός, για την υπέρβαση ο ΠΑΟΚ - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:36LIFESTYLE

Αλλάζει όλη η βραδινή ζώνη του ΣΚΑΪ – Τι έρχεται μετά το «Exathlon»

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Το «κενό» του ΚΟΚ που ενθαρρύνει του μεθυσμένους παραβάτες να εγκαταλείπουν το σημείο – Η πρόταση που έμεινε στο συρτάρι

06:31ΚΟΣΜΟΣ

Παρά την παρέμβαση του Ισραήλ πλοία με ακτιβιστές του «Στόλου για τη Γάζα» συνεχίζουν - Μαρτυρίες Ελλήνων

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιτρέπεται η εκταφή στη χώρα μας – Τι ισχύει στην περίπτωση του Πάνου Ρούτσι

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Κατηγορίες για διπλή ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού στον Stalker που σκότωσε τη Μαρία Νιώτη στο Νιου Τζέρσεϊ - Υπήρχε καταγγελία εναντίον του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με 112 ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας – Πότε θα σημειωθούν καταιγίδες στην Αττική – Κίνδυνος για πλημμύρες – Πόσο θα κρατήσουν τα φαινόμενα

07:01LIFESTYLE

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης - Αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε η λύση για τους S-400 της Τουρκίας για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35 - Θα αφαιρέσει εξάρτημα και θα καταστούν μη λειτουργικοί ή θα οδηγηθεί στη μέση οδό

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Αναφυλακτικό σοκ σκότωσε την 28χρονη μέσα στο νοσοκομείο - Το κρίσιμο λάθος

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

06:31ΚΟΣΜΟΣ

Παρά την παρέμβαση του Ισραήλ πλοία με ακτιβιστές του «Στόλου για τη Γάζα» συνεχίζουν - Μαρτυρίες Ελλήνων

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Από το Μενίδι μέχρι την Αντίπαρο: Ο Λογιστής χωρίς άδεια, η θεία από το γηροκομείο και η δικογραφία του 2023 που... δεν τους πτόησε

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη θησαυρούς, πρέπει να ξέρεις πού θα ψάξεις όμως» - Τι αποκαλύπτει στο Newsbomb κυνηγών σπάνιων αντικειμένων

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Το «κενό» του ΚΟΚ που ενθαρρύνει του μεθυσμένους παραβάτες να εγκαταλείπουν το σημείο – Η πρόταση που έμεινε στο συρτάρι

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Eysan Aksoy: Η καλλονή AI παρουσιάστρια από την Τουρκία που έχει μαγνητίσει όλα τα βλέμματα

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Κατηγορίες για διπλή ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού στον Stalker που σκότωσε τη Μαρία Νιώτη στο Νιου Τζέρσεϊ - Υπήρχε καταγγελία εναντίον του

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Στον «αέρα» οι κλήσεις σε ΙΧ πριν από το 2018 – Χιλιάδες πολίτες ζητούν διαγραφή προστίμων

11:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έδωσαν στο ChatGPT να λύσει πρόβλημα 2.400 ετών - Πώς έφτασε στην απάντηση

23:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτές οι περιοχές κινδυνεύουν από πλημμύρες - Μέχρι πότε θα κρατήσει η κακοκαιρία

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

07:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες θέσεις εργασίας: Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.000 ανέργους άνω των 50 ετών

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιτρέπεται η εκταφή στη χώρα μας – Τι ισχύει στην περίπτωση του Πάνου Ρούτσι

06:36LIFESTYLE

Αλλάζει όλη η βραδινή ζώνη του ΣΚΑΪ – Τι έρχεται μετά το «Exathlon»

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Πίεση για ελληνικά αεροσκάφη Μιράζ στην Ουκρανία - Τι ζητούν οι σύμμαχοι από την Αθήνα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ