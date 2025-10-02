Ένα γυμναστήριο που έγινε «καταφύγιο» για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Λος Άντζελες, λειτούργησε για πρώτη φορά, ένα παιδικό γυμναστήριο διαφορετικό από τα συνηθισμένα.

Το We Rock the Spectrum Kid’s Gym έχει φτιαχτεί έτσι ώστε να είναι φιλικό σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Λειτουργεί χωρίς δυνατή μουσική, με ήπιο φωτισμό και περιορισμένο αριθμό παιδιών, για να αποφεύγεται ο συνωστισμός και η υπερδιέγερση.

Η Μέγκαν Σαχί, που μεγάλωνε τον γιο της Πάγια, στο φάσμα του αυτισμού, δυσκολευόταν να τον πηγαίνει σε παιδότοπους και σε διάφορες δραστηριότητες λόγω των έντονων ήχων και φώτων. Έτσι, σκέφτηκε έναν χώρο διαφορετικό, φτιαγμένο για να αγκαλιάζει τις ανάγκες αυτών των παιδιών.

Κάπως έτσι γεννήθηκε το We Rock the Spectrum Kid’s Gym. Εκεί ο Πάγια βρίσκει την αγαπημένη του κούνια, άλλοτε για να χαλαρώνει και άλλοτε για να εκτονώνεται.

Το BBC παρουσίασε την ιστορία, σημειώνοντας πως τέτοιοι χώροι λειτουργούν σαν «ασφαλή καταφύγια» για οικογένειες που συχνά νιώθουν αποκλεισμένες από τον δημόσιο χώρο. Το We Rock the Spectrum δεν απευθύνεται μόνο σε παιδιά με αυτισμό. Είναι ανοιχτό σε όλα τα παιδιά, προωθώντας τη συμπερίληψη μέσα από το παιχνίδι.

Από το πρώτο κέντρο στο Λος Άντζελες, το δίκτυο έχει επεκταθεί σε δεκάδες πόλεις διεθνώς, προσφέροντας σε οικογένειες ένα περιβάλλον όπου όλα τα παιδιά μπορούν να αισθάνονται ότι ανήκουν.