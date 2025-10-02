Κόστα Ρίκα: Πέντε νεκροί από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο - Ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε απανθρακωμένο
Τραγωδία σημειώθηκε στο Σαν Χοσέ της Κόστα Ρίκα, όπου πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα ξενοδοχείο, ανακοίνωσαν οι τοπικές υπηρεσίες διάσωσης.
Η πυρκαγιά ξεκίνησε τη νύχτα, από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου, η στέγη του οποίου κατέρρευσε, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε μια ανάρτηση στο Facebook.
Τα θύματα είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που βρέθηκε «αγκαλιασμένο» σε ένα κρεβάτι και άλλα τρία πρόσωπα, για τα οποία δεν δόθηκε καμία πληροφορία για την ηλικία και την καταγωγή τους.
Οι δικαστικές αρχές διεξάγουν έρευνα για την υπόθεση.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η έξοδος κινδύνου του ξενοδοχείου ήταν φραγμένη με σύρματα.