Προετοιμάζεται για πόλεμο η Γερμανία: Ετοιμάζει σχέδιο μαζικής εκκένωσης τραυματιών στρατιωτών

Με τη γεωπολιτική ένταση στην Ευρώπη να κλιμακώνεται έπειτα από τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου κρατών-μελών του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία, ο γερμανικός στρατός προετοιμάζεται για μια ενδεχόμενη σύγκρουση

Προετοιμάζεται για πόλεμο η Γερμανία: Ετοιμάζει σχέδιο μαζικής εκκένωσης τραυματιών στρατιωτών

Eurocopters Tiger του γερμανικού στρατού λαμβάνουν μέρος στη διεθνή στρατιωτική άσκηση "Grand Quadriga 2024" σε επίπεδο μεραρχίας Λιθουανίας-Γερμανίας σε πεδίο ασκήσεων στο Pabrade, βόρεια της πρωτεύουσας Βίλνιους, Λιθουανία, στις 29 Μαΐου 2024.

Με την ένταση στην Ευρώπη να κλιμακώνεται συνεχώς έπειτα από τις παραβιάσεις εναέριου χώρου κρατών-μελών του ΝΑΤΟ από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη και drones, ο γερμανικός στρατός προετοιμάζει σχέδιο για μια ενδεχόμενη σύγκρουση στην «γηραιά ήπειρο», σύμφωνα με σχέδιο που γνωστοποίησε το πρακτορείο Reuters.

Ο επικεφαλής ιατρός του γερμανικού στρατού Ραλφ Χόφμαν δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ, ο γερμανικός στρατός είναι σε θέση να περιθάλψει έως και χίλιους τραυματίες στρατιώτες την ημέρα. Η ένταση στην Ευρώπη συνεχίζει να αυξάνεται, ιδίως μετά τις ρωσικές προκλήσεις στην Πολωνία και την Εσθονία, με αποτέλεσμα τα κράτη να ενεργοποιήσουν το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, το Κρεμλίνο αρνήθηκε ότι έχει διαπράξει οτιδήποτε.

«Η Γερμανία συνεχίζει να προσαρμόζει τις ιατρικές της γνώσεις και να ενσωματώνει τις πληροφορίες που έχει αποκτήσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο Hoffmann. Πρόσθεσε ότι η φύση ενός ενδεχόμενου πολέμου έχει αλλάξει δραματικά, ιδίως όσον αφορά τη μετάβαση από τραύματα από πυροβολισμούς σε τραύματα από εκρήξεις και εγκαύματα που προκαλούνται από drones, πυροβολικό και ρουκέτες.

Ένα γερμανικό άρμα μάχης Leopard 2A6 στην κοινή στρατιωτική άσκηση με τη Λιθουανία «Grand Quartiga 2024», στις 29 Μαΐου 2024.

«Ζώνη θανάτου» και νοσοκομειακά τρένα

Βασικό αντικείμενο της εκπαίδευσης των στρατιωτικών ιατρών σε αυτό το νέο είδος πολέμου είναι η γρήγορη και αποτελεσματική εκκένωση των τραυματιών στρατιωτιών έπειτα από επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία υπάρχει η λεγόμενη ζώνη θανάτου, όπου επιχειρούν ρωσικά και ουκρανικά drones.

«Οι Ουκρανοί στρατιώτες συχνά δεν μπορούν να μετακινήσουν τους τραυματίες τους αρκετά γρήγορα, επειδή ο ουρανός πάνω από τα κεφάλια τους είναι γεμάτος drones», εξήγησε ο Χόφμαν.

Γι' αυτό, σύμφωνα με τους Γερμανούς, η ευελιξία στη μεταφορά των τραυματιών είναι απαραίτητη. Στην Ουκρανία χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα νοσοκομειακά τρένα. Παρομοίως, και η Bundeswehr θέλει να τα χρησιμοποιήσει, προσθέτοντας στο δυναμικό τους επίσης λεωφορεία και εκτεταμένες δυνατότητες αεροδιακομιδών.

«Οι τραυματίες θα λάβουν τις πρώτες βοήθειες στο μέτωπο και στη συνέχεια θα τους μεταφέρουμε στη Γερμανία. Εδώ θα τους περιθάλψουμε κυρίως σε πολιτικά νοσοκομεία», δήλωσε ο Χόφμαν.

Για την υλοποίηση του σχεδίου θα χρειαστεί να εξασφαλιστούν περίπου 15.000 κλίνες από τη συνολική χωρητικότητα των γερμανικών νοσοκομείων, η οποία ανέρχεται σε περίπου 440.000 κλίνες. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των μελών της ιατρικής υπηρεσίας του γερμανικού στρατού αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

Άμυνα κατά των drones

Για την αποτελεσματική διακομιδή των τραυματιών είναι επίσης απαραίτητο να υπάρχουν αποτελεσματικά μέσα κατά των drones.

Σύμφωνα με το Politico, το ΝΑΤΟ σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα λεγόμενο «drone wall», ένα «τείχος» αντιαεροπορικών συστημάτων. Ο στόχος του έργου είναι η κατασκευή αντιαεροπορικών συστημάτων στην ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτραπεί οποιαδήποτε εισβολή από σμήνη επιθετικών ή αναγνωριστικών αεροσκαφών.

Λόγω της αυξανόμενης απειλής σύγκρουσης με τη Ρωσία, οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ ενισχύονται σημαντικά, ιδίως από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Στην πρόσφατα δημοσιευμένη κατάταξη των ισχυρότερων στρατών του κόσμου οι χώρες που βελτίωσαν τη θέση τους ήταν κυρίως η Ιταλία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία.

