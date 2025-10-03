Συναγερμός στην Αργεντινή: Μυστηριώδες διαστημικό αντικείμενο κατέληξε σε αγροτική περιοχή

Κάτοικοι του Πουέρτο Τιρόλ στην Αργεντινή είδαν μια πύρινη σφαίρα να διασχίζει τον ουρανό προτού καταλήξει σε χωράφι.

Γιάννης Φιλιππάκος

Αναστάτωση προκάλεσε πριν από μερικές ημέρες στην επαρχία Τσάκο της Αργεντινής η πτώση ενός μυστηριώδους αντικειμένου από τον ουρανό.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της 25ης Σεπτεμβρίου, οι κάτοικοι του Πουέρτο Τιρόλ είδαν μια πύρινη σφαίρα να διασχίζει τον ουρανό για να καταλήξει λίγο αργότερα σε αγρόκτημα της περιοχής.

Στο σημείο εντοπίστηκε ένα κυλινδρικό μεταλλικό αντικείμενο, μήκους περίπου 1,70 μέτρου και διαμέτρου 1,20 μέτρου, ο οποίος ήταν κατασκευασμένος από ίνες άνθρακα. Σύμφωνα με ειδικούς, πρόκειται για τμήμα δεξαμενής καυσίμου διαστημικού πυραύλου.

Η δεξαμενή ήταν σχεδιασμένη να μεταφέρει υδραζίνη, μια ουσία ιδιαίτερα τοξική που χρησιμοποιείται ως προωθητικό πυραύλων.

Οι τοπικές αρχές μετέφεραν το αντικείμενο για περαιτέρω ανάλυση, χωρίς να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα η προέλευσή του. Πιθανολογείται πάντως ότι πρόκειται για θραύσμα του κινεζικού πυραύλου Jielong 3, καθώς η περιοχή της πτώσης βρίσκεται κάτω από τροχιά που χρησιμοποιείται σε πρόσφατες εκτοξεύσεις του.

Παρά το εντυπωσιακό θέαμα και την ανησυχία που προκάλεσε στους κατοίκους, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Οι έρευνες συνεχίζονται, με στόχο να αποσαφηνιστεί η ακριβής προέλευση και η επικινδυνότητα του ευρήματος.

