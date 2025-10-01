Τριπλή δολοφονία: Συνελήφθη στο Περού ο «Λιτλ Τζέι» - Απεργία ψαράδων έβαλε τέλος στην απόδρασή του

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται πλέον ο φερόμενος ως εγκέφαλος της τριπλής δολοφονίας στην Αργεντινή, σε ένα έγκλημα που σόκαρε για τη βαναυσότητά του, και μεταδόθηκε ζωντανά σε μία κλειστή ομάδα, ως «μήνυμα πειθαρχίας».

Οι αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε όλη τη Λατινική Αμερική για τους δράστες, αναζητώντας τον άνθρωπο που διέταξε τη στυγερή δολοφονία, γνωστό με το όνομα «Λιτλ Τζέι».

Η σύλληψή του ωστόσο έγινε κατά τύχη, χάρη σε μία απεργία ψαράδων στο Περού. Ο Περουβιανός έμπορος ναρκωτικών, προσπάθησε να περάσει απαρατήρητος μέσα σε ένα φορτηγό στη μέση της Νότιας Παναμερικανικής Εθνικής Οδού. Αυτό που φαινόταν σαν ένα υπολογισμένο σχέδιο κατέληξε να καταρρεύσει λόγω ενός απρόβλεπτου παράγοντα: μιας απεργίας των ψαράδων.

H στιγμή της σύλληψης

Último momento!

Si fue la detención de Pequeño J en Perú.

El asesino de las 3 mujeres en Florencio Varela pic.twitter.com/sp0gdwS6jw — ????? fan (@AngeldeBrit_ok) October 1, 2025

Ώρες νωρίτερα, μια άλλη επιχείρηση στη Λίμα είχε ήδη οδηγήσει στη σύλληψη του 28χρονου,Matías Agustín Ozorio, ο οποίος αναγνωρίζεται ως το δεξί χέρι του Περουβιανού εμπόρου ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πηγές της έρευνας, που επικαλούνται τα ΜΜΕ της Αργεντινής, υπήρχε η υποψία ότι και οι δύο σχεδίαζαν να συναντηθούν σε περουβιανό έδαφος. Η χρονική στιγμή των συλλήψεων ενίσχυσε την υπόθεση ότι επρόκειτο για μια κοινή στρατηγική απόδρασης και ανασυγκρότησης.

Το έγκλημα στο Μπουένος Άιρες και η διεθνής έρευνα

Το όνομα του «Λιτλ Τζέι» εμφανίστηκε στα αρχεία μετά τη δολοφονία τριών νεαρών γυναικών στο Μπουένος Άιρες. Το δικαστικό σύστημα της Αργεντινής τον θεωρεί τον φερόμενο ως εγκέφαλο του συμβάντος, που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών. Η σύλληψή του ήταν προτεραιότητα, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι προσπαθούσε να διαφύγει.

Η τοποθεσία του στη Λίμα προκάλεσε άμεσο συντονισμό με το δικαστικό σύστημα της Αργεντινής, το οποίο είχε ήδη ζητήσει την έκδοση.

Με τις δύο τελευταίες συλλήψεις, ο αριθμός των κρατουμένων για την υπόθεση ανέρχεται σε εννέα.

Η απόδραση έληξε στην απεργία

Ενώ γινόταν η επιχείρηση, ο Νότιος Παναμερικανικός Αυτοκινητόδρομος ήταν το σκηνικό διαμαρτυριών. Ψαράδες απέκλεισαν τον δρόμο σε μία γέφυρα, απαιτώντας μεγαλύτερη ασφάλεια. Μάρτυρες ανέφεραν καμένα λάστιχα και ένα πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού που μείωσε την ορατότητα στο δρόμο.

Η Εθνική Αστυνομία επενέβη για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την αποφυγή επεισοδίων. Η διαμαρτυρία, αν και δεν συνδέεται με την επιχείρηση, άλλαξε τη δυναμική της κυκλοφορίας και επέτρεψε στους πράκτορες να κλείσουν γρήγορα τη διαδρομή όπου κρυβόταν ο έμπορος ναρκωτικών.

Ο «Λιτλ Τζέι» παραμένει υπό κράτηση στη Λίμα εν αναμονή της διαδικασίας έκδοσης στην Αργεντινή.

Η έρευνα για την υπόθεση παραμένειι ανοιχτή και υπό αυστηρή μυστικότητα, εν μέσω επιχειρήσεων που αναζητούν περισσότερα μέλη του εγκληματικού δικτύου.

