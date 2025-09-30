Αργεντινή: Η τελευταία φωτογραφία των τριών κοριτσιών πριν δολοφονηθούν

Κύμα οργής έχει ξεσπάσει στην Αργεντινή για την άγρια δολοφονία τριών κοριτσιών, ως «πειθαρχική συμμόρφωση» των μελών συμμορίας ναρκωτικών.

Η έρευνα για την τριπλή γυναικοκτονία των Morena Verdi, Lara Gutiérrez και Brenda del Castillo πρόσθεσε τώρα μια ανατριχιαστική λεπτομέρεια που δείχνει πώς ήταν τα τελευταία λεπτά της ζωής των θυμάτων.

Η τελευταία ανάρτηση της Morena Verdi, ήταν ένα στόρι Instagram που τραβήχτηκε μέσα από το βαν που τις μετέφερε στον τόπο όπου θα βασανίζονταν μέχρι θανάτου.

H στιγμή που επιβιβάζονται στο αυτοκίνητο

pic.twitter.com/PiBwqceQaB

VIDEO: EL MOMENTO EN QUE LAS TRES CHICAS DESAPARECIDAS EN LA MATANZA SUBIERON A LA CAMIONETA



Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron vistas el viernes en La Tablada subiendo a una Chevrolet Tracker blanca. Hoy hallaron… — Clarín (@clarincom) September 24, 2025

Το τελευταίο ψηφιακό ίχνος της Morena δημοσιεύτηκε γύρω στις 11 το βράδυ της μοιραίας Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το υλικό της υπόθεσης στο οποίο είχε πρόσβαση το Infobae, χωρίς ωστόσο να δημοσιεύει τη φωτογραφία, αλλά περιγράφοντάς την. Η εικόνα φαίνεται να τραβήχτηκε μέσα από το λευκό Chevrolet στο οποίο μπήκαν οι τρεις φίλες, πεπεισμένες ότι πήγαιναν σε πάρτι, αλλά στην πραγματικότητα πήγαιναν προς το τραγικό τέλος τους. Έδειχνε δύο μπρελόκ: το ένα του "Baby Yoda", που ανήκε στη Morena, και το άλλο του "Luigi", του χαρακτήρα των Mario Bros., που ήταν της Lara.

Σημαντική λεπτομέρεια, ένας κυκλικός κόμβος κυκλοφορίας, όπου τα κορίτσια επιβιβάστηκαν στο λευκό όχημα. Από εκείνη τη στιγμή, η επαφή με τον έξω κόσμο έσβησε. Οι συγγενείς έστειλαν μηνύματα στη Morena γύρω στη 1 π.μ. που, όπως είπαν, δεν έφτασαν ποτέ. Η τελευταία σύνδεση της νεαρής στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφηκε γύρω στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Αφού η νεκροψία αποκάλυψε ότι οι νεαρές γυναίκες βασανίστηκαν πριν πεθάνουν, το δικαστικό σύστημα προχωρά με την υπόθεση, η οποία έχει ήδη επτά κρατούμενους και έξι φυγάδες, συμπεριλαμβανομένου του «Little J», του φερόμενου ως εγκεφάλου της σφαγής.

Μεταξύ των τελευταίων συλληφθέντων είναι ο Βίκτορ Σοτακούρο Λαζάρο, που κατηγορείται ότι ήταν ένας από αυτούς που βοήθησαν τους δολοφόνους, και η ανιψιά του, Φλορένσια, η οποία συνελήφθη επειδή βρισκόταν σε ένα από τα βασικά οχήματα.

