Ιλμπέρ Ορταϊλί: Με εγκεφαλικό στο νοσοκομείο ο Τούρκος διάσημος ιστορικός και ακαδημαϊκός

Ο δρ. Ιλμπέρ Ορταϊλί, κορυφαίος Τούρκος ιστορικός και καθηγητής, πρώην πρόεδρος του Μουσείου Τοπκαπί της Κωνσταντινούπολης νοσηλεύεται λόγω καρδιακής προσβολής. Σύμφωνα με πληροφορίες της Beyaz Gazete, ο Ορταϊλί δεν μπόρεσε να παραστεί σε εκδήλωση που διοργάνωσε η ASAM, όπου είχε προγραμματιστεί να μιλήσει χθες.

Ο Ορταϊλί φέρεται να μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από καρδιακή προσβολή και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με τις ιατρικές ομάδες, ο διάσημος ιστορικός βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η οικογένεια του Ορταϊλί δεν έχει ακόμη εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με την υγεία του.

Σε παλιότερη συνέντευξή του είχε δηλώσει: Για την Οθωμανική ιστορία, η ελληνική ιστορία, η Βυζαντινή δομή και η σύγχρονη ελληνική ιστορία είναι πολύ σημαντικές και θα πρέπει να ανακαλύψουμε ξανά νέα σημεία, νέες διαστάσεις αυτής της χώρας και του λαού της. Αυτό προσπαθώ. Για εμάς, για την τουρκική ιστορία, για τους δυτικούς Τούρκους, η ελληνική ιστορία είναι εξαιρετικά σημαντική.

Σε άλλες αναφορές του είχε προειδοποιήσει ότι η Αγία Σοφία θα καταρρεύσει, εάν δεν κλείσει για αποκατάσταση.