Γιατί η Ιαπωνία ξεμένει από την αγαπημένη της μπύρα

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει έλλειψη μπύρας Asahi μετά από κυβερνοεπίθεση

Newsbomb

Γιατί η Ιαπωνία ξεμένει από την αγαπημένη της μπύρα
ASSOCIATED PRESS
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία κυβερνοεπίθεση ανάγκασε δεκάδες ιαπωνικά εργοστάσια να σταματήσουν την παραγωγή της αγαπημένης μπύρας Asahi, με τα καταστήματα και τα εστιατόρια της χώρας να διστάζουν να προμηθευτούν άλλες μάρκες. Τα περισσότερα εργοστάσια του oμίλου Asahi στην Ιαπωνία έχουν κατεβάσει ρολά από τη Δευτέρα (29/9), μετά την επίθεση που έπληξε τα συστήματα παραγγελιών και παράδοσης, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Μεγάλοι λιανοπωλητές, συμπεριλαμβανομένων των 7-Eleven και FamilyMart, έχουν πλέον προειδοποιήσει τους πελάτες να αναμένουν ελλείψεις προϊόντων Asahi. Ο κολοσσός έχει αναστείλει προσωρινά τις παραγγελίες και τις αποστολές των προϊόντων του χωρίς «καμία προοπτική επανέναρξης», ανέφερε η FamilyMart σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.

Η Asahi είναι η μεγαλύτερη ζυθοποιία στην Ιαπωνία και κατέχει επίσης την Fullers στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκόσμιες μάρκες όπως οι Peroni, Pilsner Urquell και Grolsch. Η εταιρεία ανέφερε πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2025 ύψους περίπου 9,24 δισ. δολαρίων. Εκτός από την μπύρα, η Asahi παράγει επίσης αναψυκτικά και τρόφιμα, ενώ παράλληλα προμηθεύει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σε λιανοπωλητές.

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τους πελάτες μας για οποιαδήποτε ταλαιπωρία προκλήθηκε», δήλωσε η FamilyMart, προσθέτοντας ότι συνεργάζεται με την Asahi για την επανέναρξη της πώλησης των προϊόντων.

Η Asahi δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η βλάβη του συστήματος περιορίζεται στις δραστηριότητές της στην Ιαπωνία και ότι οι ευρωπαϊκές της δραστηριότητες δεν επηρεάζονται. Ανέφερε επίσης ότι δεν υπήρξε «επιβεβαιωμένη διαρροή προσωπικών πληροφοριών ή δεδομένων πελατών». «Διερευνούμε ενεργά την αιτία και εργαζόμαστε για την αποκατάσταση των λειτουργιών. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχει εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση», ανέφερε τότε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό ενώ πήγαινε στο ΚΑΠΗ να πάρει φαγητό

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα η νέα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ για πρώτη φορά στην ιστορία - Θα ηγείται 85 εκατ. πιστών

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια: Καρέ-καρέ η επίθεση σε Αφγανό - Διέφυγε ο δράστης

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Με περισσότερες από 10 μαχαιριές σκότωσαν τον Αφγανό

12:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έρχεται άμεσα πρώιμος χειμερινός κυκλώνας - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα, πέφτει κατακόρυφα η θερμοκρασία

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Το «σκοτεινό» βίντεο κλιπ για τον «Θεριστή» του Project 2025

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελία για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Συλλήψεις 13 Τούρκων με 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες στο Σουφλί

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι καταρρακτώδεις βροχές «χτύπησαν» κυρίως Βόρεια και Ανατολική Μακεδονία

12:02ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Audi on Tour: Η Θεσσαλονίκη γίνεται η καρδιά της Audi

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: 15 μη αναγνωρισμένα drones πάνω από αεροπορική βάση του ΝΑΤΟ

11:59LIFESTYLE

Παγκόσμια Ημέρα Ζώων: Τα κατοικίδιά μας χρειάζονται αγάπη, σεβασμό και ουσιαστική φροντίδα

11:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εσθονία: Η πιο ψηφιοποιημένη χώρα στον κόσμο - Ηλεκτρονικά το 99% των κρατικών υπηρεσιών

11:47ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Αυτό θα είναι το Πολεμικό Ναυτικό του 2030

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Ιαπωνία ξεμένει από την αγαπημένη της μπύρα

11:23ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Sports Party στα καταστήματα ΟΠΑΠ: Promos, δώρα & 6 ενισχυμένες αποδόσεις

11:23ΚΟΣΜΟΣ

«Σβήνουν» οι ελπίδες για τον εξαφανισμένο 4χρονο στην Αυστραλία: Φόβοι ότι δεν κατάφερε να επιβιώσει, διάσπαρτα ορυχεία και πηγάδια στην περιοχή

11:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Απειλείται η Ελλάδα μετά την εφιαλτική εβδομάδα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας λόγω του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Βρήκαν θησαυρό αξίας 1 εκατ. δολαρίων σε ναυάγιο 3 αιώνων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έρχεται άμεσα πρώιμος χειμερινός κυκλώνας - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα, πέφτει κατακόρυφα η θερμοκρασία

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα η νέα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ για πρώτη φορά στην ιστορία - Θα ηγείται 85 εκατ. πιστών

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Συλλήψεις 13 Τούρκων με 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες στο Σουφλί

11:23ΚΟΣΜΟΣ

«Σβήνουν» οι ελπίδες για τον εξαφανισμένο 4χρονο στην Αυστραλία: Φόβοι ότι δεν κατάφερε να επιβιώσει, διάσπαρτα ορυχεία και πηγάδια στην περιοχή

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: «Θα αλλάξω τη μοναρχία όταν γίνω βασιλιάς»

10:40LIFESTYLE

Μπισμπίκης: Συγγνώμη με γλυκά στη γειτονιά μετά τις ζημιές στα αυτοκίνητα

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Μία λωρίδα Γης «θαμμένη« κάτω από 54 εκατ. τόνους συντρίμμια - Τι έχει απομείνει μετά από 2 χρόνια πολέμου

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια: Καρέ-καρέ η επίθεση σε Αφγανό - Διέφυγε ο δράστης

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό ενώ πήγαινε στο ΚΑΠΗ να πάρει φαγητό

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι δρόμοι κλείνουν στο κέντρο της Αθήνας λόγω του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Με περισσότερες από 10 μαχαιριές σκότωσαν τον Αφγανό

11:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας για την απόκτηση της 4ης φρεγάτας Belharra - Με ευρεία συναίνεση 243 ψήφων

23:15WHAT THE FACT

Το κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιούν οι κλέφτες αυτοκινήτων και πρέπει να ξέρετε

17:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φθινόπωρο έρχεται για να μείνει - Δυνατές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν προς ΝΑΤΟ: «Κάναμε δύο φορές αίτηση και μας απορρίψατε - Εσείς είστε η χάρτινη τίγρης»

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Βρήκαν θησαυρό αξίας 1 εκατ. δολαρίων σε ναυάγιο 3 αιώνων

11:47ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Αυτό θα είναι το Πολεμικό Ναυτικό του 2030

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ