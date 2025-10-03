Γιατί η Ιαπωνία ξεμένει από την αγαπημένη της μπύρα

Μία κυβερνοεπίθεση ανάγκασε δεκάδες ιαπωνικά εργοστάσια να σταματήσουν την παραγωγή της αγαπημένης μπύρας Asahi, με τα καταστήματα και τα εστιατόρια της χώρας να διστάζουν να προμηθευτούν άλλες μάρκες. Τα περισσότερα εργοστάσια του oμίλου Asahi στην Ιαπωνία έχουν κατεβάσει ρολά από τη Δευτέρα (29/9), μετά την επίθεση που έπληξε τα συστήματα παραγγελιών και παράδοσης, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Μεγάλοι λιανοπωλητές, συμπεριλαμβανομένων των 7-Eleven και FamilyMart, έχουν πλέον προειδοποιήσει τους πελάτες να αναμένουν ελλείψεις προϊόντων Asahi. Ο κολοσσός έχει αναστείλει προσωρινά τις παραγγελίες και τις αποστολές των προϊόντων του χωρίς «καμία προοπτική επανέναρξης», ανέφερε η FamilyMart σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.

Η Asahi είναι η μεγαλύτερη ζυθοποιία στην Ιαπωνία και κατέχει επίσης την Fullers στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκόσμιες μάρκες όπως οι Peroni, Pilsner Urquell και Grolsch. Η εταιρεία ανέφερε πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2025 ύψους περίπου 9,24 δισ. δολαρίων. Εκτός από την μπύρα, η Asahi παράγει επίσης αναψυκτικά και τρόφιμα, ενώ παράλληλα προμηθεύει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σε λιανοπωλητές.

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τους πελάτες μας για οποιαδήποτε ταλαιπωρία προκλήθηκε», δήλωσε η FamilyMart, προσθέτοντας ότι συνεργάζεται με την Asahi για την επανέναρξη της πώλησης των προϊόντων.

Η Asahi δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η βλάβη του συστήματος περιορίζεται στις δραστηριότητές της στην Ιαπωνία και ότι οι ευρωπαϊκές της δραστηριότητες δεν επηρεάζονται. Ανέφερε επίσης ότι δεν υπήρξε «επιβεβαιωμένη διαρροή προσωπικών πληροφοριών ή δεδομένων πελατών». «Διερευνούμε ενεργά την αιτία και εργαζόμαστε για την αποκατάσταση των λειτουργιών. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχει εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση», ανέφερε τότε.