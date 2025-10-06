Γάζα: Αντιπροσωπεία της Χαμάς έφθασε στην Αίγυπτο - Την Τετάρτη αναμένεται ο Γουίτκοφ

Αντιπροσωπεία αξιωματούχων της Χαμάς, με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ-Χάγια, έφτασε στην Αίγυπτο «για να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με τους μηχανισμούς για κατάπαυση του πυρός, απόσυρση των δυνάμεων κατοχής και ανταλλαγή κρατουμένων», όπως ανακοίνωσε η ίδια η οργάνωση.

Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα φτάσουν στο Κάιρο την Τετάρτη.

Προηγουμένως, το γραφείο του Νετανιάχου είχε ανακοινώσει την αναχώρηση μιας διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ Ρον Ντέρμερ για τη Δευτέρα.

Διαβάστε επίσης