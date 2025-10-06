Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η Βρετανίδα συγγραφέας μυθιστορημάτων, Τζίλι Κούπερ

Η συγγραφέας Τζίλι Κούπερ μετά την απονομή του μεταλλίου του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (CBE) κατά τη διάρκεια τελετής στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, Λονδίνο, Βρετανία, 20 Μαρτίου 2018.

Η Τζίλι Κούπερ, Βρετανίδα συγγραφέας μυθιστορημάτων όπως τα «Rivals» και «Riders», πέθανε σε ηλικία 88 ετών, ανέφερε ο ατζέντης της Κρις Μπράουν σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.

Η Κούπερ ήταν γνωστή κυρίως για τα βιβλία της «The Rutshire Chronicles», τα οποία πούλησαν εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα από τα βιβλία, το «Rivals», έγινε πέρυσι επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά με πρωταγωνιστές τους Ντέιβιντ Τένναντ και Άλεξ Χάσελ.

«Το προνόμιο της καριέρας μου ήταν να συνεργαστώ με μια γυναίκα που έχει καθορίσει την κουλτούρα, τη γραφή και τη συζήτηση από την πρώτη της έκδοση πριν από πάνω από πενήντα χρόνια», δήλωσε η ατζέντης της, Φελίσιτι Μπλαντ.

Η Κούπερ γνώρισε εμπορική επιτυχία στα χρόνια του 1980 με τα μυθιστορήματά της που αφηγούνταν τις ρομαντικές περιπέτειες χαρακτήρων της ανώτερης τάξης όπως ο αναβάτης σε ιππικούς αγώνες, Rupert Campbell-Black.

Στα ελληνικά κυκλοφόρησαν τα βιβλία της «Ανταγωνιστές» («Riders») το 2005 και «Το Κουτί της Πανδώρας» («Pandora») το 2003 από τις εκδόσεις Bell/Harlenic Ελλάς.

