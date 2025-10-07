Γερμανία: Διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Γάζας σχεδιάζει το Βερολίνο

Αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών είναι ο Γερμανός ΥΠΕΞ, Γιόχαν Βάντεφουλ

Η Γερμανία σχεδιάζει τη διοργάνωση διάσκεψης για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, υποστηρίζοντας ότι το Βερολίνο είναι σήμερα αποδεκτό ως διαμεσολαβητής και από τις δύο πλευρές.

Ο Βάντεφουλ εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι μια «καταρχήν συμφωνία» στη βάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.

«Είμαστε αποδεκτοί και από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα και θέλουμε να το αξιοποιήσουμε. Ως εκ τούτου, η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να οργανώσει μια διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας και να προσφέρει επίσης δικά της κεφάλαια. Η Γερμανία είναι έτοιμη να αναλάβει εδώ ηγετικό ρόλο», δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD από το Τελ Αβίβ και τόνισε ότι «η διεθνής ευθύνη της Γερμανίας έχει αυξηθεί, αλλά είμαστε επίσης έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτήν», κάτι το οποίο, όπως ανέφερε, «θα χρησιμεύσει και στην αντιμετώπιση των διχαστικών τάσεων στη Γερμανία».

Ο υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντέλ-Ατί στο Κάιρο, τόνισε ακόμη ότι προσέφερε στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους εκτεταμένη γερμανική υποστήριξη για την εφαρμογή του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ. «Ως διεθνώς περιζήτητος εταίρος σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας, σταθεροποίησης και ανοικοδόμησης, έχουμε κάτι να προσφέρουμε», υπογράμμισε μετά τις συναντήσεις του με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ και τους συγγενείς ομήρων που κρατούνται από την Χαμάς. Οι Ισραηλινοί και οι Άραβες ομόλογοί του έδωσαν μεγάλη σημασία στη συμμετοχή της Γερμανίας σε αυτή την «ώρα της διπλωματίας», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων. «Είμαι πραγματικά ευγνώμων στον Αμερικανό πρόεδρο που έριξε το πολιτικό του βάρος σε αυτό, αλλά τώρα πρέπει να γίνει η διαπραγμάτευση πολλών λεπτομερειών. Ελπίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια αρχική συμφωνία, κάτι που θα σημαίνει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων και ανθρωπιστική βοήθεια για τη Λωρίδα της Γάζας, εντός της επόμενης εβδομάδας. Η ευκαιρία υπάρχει», είπε στην εφημερίδα και, απευθυνόμενος στην Χαμάς, τόνισε ότι πρέπει να καταλάβει ότι τώρα πρέπει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους. «Το λέω αυτό σε όλους τους συνομιλητές μας στον αραβικό κόσμο. Πρέπει να αδράξουν αυτή την ευκαιρία. Αν έχουν κάποιο ενδιαφέρον για την ευημερία των Παλαιστινίων, τότε η Χαμάς πρέπει να δράσει τώρα», είπε ο κ. Βάντεφουλ.

Ερωτώμενος σχετικά με το πώς θα κινηθεί το Βερολίνο σε περίπτωση αποτυχίας της τρέχουσας ειρηνευτικής προσπάθειας, ο υπουργός σημείωσε ότι σε αυτή την περίπτωση θα εξεταστούν άλλα σενάρια, αλλά προτίμησε να εστιάσει στην «πραγματική», όπως είπε ευκαιρία για ειρήνη. Απαντώντας μάλιστα στην ερώτηση, αν οι γερμανικές κυβερνήσεις έχουν κάνει το παν για την απελευθέρωση των Γερμανών ομήρων, ο κ. Βάντεφουλ απάντησε καταφατικά. «Λάβαμε από την αρχή υπ' όψιν το ζήτημα της τύχης των ομήρων και λέγαμε επίσης από την αρχή στην ισραηλινή κυβέρνηση: "Μην ξεχνάτε τους ομήρους, μην σκέφτεστε απλώς πώς θα κάνετε πόλεμο". Αλλά αν η ισραηλινή κυβέρνηση μας έλεγε ότι δεν μπορούσε να γίνει συμφωνία με τη Χαμάς αυτή τη στιγμή, τότε θα έπρεπε να το αποδεχτούμε», τόνισε.

