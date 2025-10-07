Ιστορίες από τις χειρότερες φυλακές του Εκουαδόρ

Ο Πίτερ Τρίτον είχε ήδη συλληφθεί αρκετές φορές για εμπόριο ναρκωτικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η πρώτη του φορά ήταν ακόμη στο σχολείο, όταν τον έπιασαν να πουλάει ουσίες και αποβλήθηκε. Όπως λέει: «Το να πουλάς ναρκωτικά είναι σχεδόν πιο εθιστικό από το να τα παίρνεις».

Αφού εξέτισε ποινή πέντε ετών στη Βρετανία, βγήκε από τη φυλακή αποφασισμένος να ξαναρχίσει το εμπόριο. Αυτή τη φορά, μπλέχtηκε σε κύκλωμα που μετέφερε κοκαΐνη κρυμμένη μέσα σε σκηνές κατασκήνωσης. Το σχέδιο όμως αποκαλύφθηκε και ο Τρίτον συνελήφθη στο Εκουαδόρ, τον Σεπτέμβριο του 2005.

