Η πλουσιότερη χώρα στην Ευρώπη ζητάει εργαζόμενους: Οι μισθοί φτάνουν και τις 8.000 ευρώ
Το Λιχτενστάιν προσφέρει μισθούς έως 8.000 ευρώ, αλλά και δωρεάν στέγαση
Η πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης αναζητά εργαζόμενους προσφέροντας μισθούς έως 8.000 ευρώ, αλλά και δωρεάν στέγαση.
Ένας παράδεισος κρύβεται στις Άλπεις και δεν εντυπωσιάζει μόνο με το τοπίο του, αλλά και με την ισχυρή του οικονομία. Πρόκειται για το Λιχτενστάιν, τη μικρή χώρα που βρίσκεται ανάμεσα στην Ελβετία και την Αυστρία, που αναζητά εργαζόμενους.
