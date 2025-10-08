Σκάφη νέου στολίσκου για τη Γάζα αναχαίτισε το Ισραήλ - Βίντεο

Σκάφη νέου διεθνούς στόλου με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας αναχαιτίστηκαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης (08/10) στα ανοικτά του παλαιστινιακού θύλακα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), ανακοίνωσαν το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ και η συμμαχία Global Sumud Flotilla, που συντονίζει την πρωτοβουλία.

Η συμμαχία ανέφερε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ότι τουλάχιστον «τρία σκάφη – το Gaza Sunbirds, το Alaa Al Najjar και το Anas Al-Sharif – αναχαιτίστηκαν παράνομα 220 χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών της Γάζας», ενώ τέταρτο υπέστη επίθεση από ελικόπτερο. Αυτό το τελευταίο, το Conscience, μεταφέρει, σύμφωνα με τους οργανωτές του εγχειρήματος, πάνω από 90 ανθρώπους, ανάμεσά τους δημοσιογράφους και γιατρούς.

Σε βίντεο που διακινήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται στρατιώτες των IDF να έχουν επιβιβαστεί σε σκάφος του στολίσκου με έναν εξ αυτών να προσπαθεί να καταστρέψει την κάμερα.

‼️ Three vessels of the #FreedomFlotilla — Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar, and Anas Al-Sharif — have been attacked and illegally intercepted by the #Israeli ?? military at 04:34 a.m., 220 km off the coast of #Gaza @ICBSOFGAZA, the int'l coalition striving to #BreakTheSiege said.… pic.twitter.com/ParVUZHyzC — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) October 8, 2025

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ καταδίκασε μέσω X τη «μάταιη προσπάθεια» του νέου στόλου να «παρεισφρήσει σε εμπόλεμη περιοχή», προ0σθέτοντας πως «τα σκάφη και οι επιβάτες μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι» και «αναμένεται να απελαθούν άμεσα».

Η συλλογικότητα Global Sumud Flotilla («παγκόσμιος στόλος ανθεκτικότητας») ανέφερε πως τα πλοία μετέφεραν φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό, τρόφιμα και άλλα είδη αξίας «110.000 δολαρίων», που προορίζονταν «για τα νοσοκομεία της Γάζας που υφίστανται ελλείψεις».

All nine boats of the Global Freedom Flotilla Coalition, including The Gaza Sunbirds—a joint mission with the Thousands Madaleens campaign—have been unlawfully intercepted by Israeli naval forces in international waters, around 120 nautical miles from Gaza.



The civilian-led… pic.twitter.com/o4mDf1L9lb — PalPulse (@PulseofPal) October 8, 2025

Πολλοί ακτιβιστές που είχαν επιβιβαστεί σε προηγούμενο στόλο ο οποίος κατευθύνθηκε στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους και η νεαρή Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν τη Δευτέρα από το Ισραήλ, καταγγέλλοντας πως υπέστησαν κακομεταχείριση από τις ισραηλινές αρχές.

Σκοπός του εγχειρήματος ήταν να σπάσει ο αποκλεισμός που επιβάλλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει υποστεί πελώρια καταστροφή στον πόλεμο που πλέον εισήλθε στον τρίτο του χρόνο, προκειμένου να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια. Συμμετείχαν περίπου πενήντα σκάφη.

*Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης