Κατάρ: Κλείστηκε συμφωνία για την πρώτη φάση κατάπαυσης του πυρός

Επιτεύχθηκε συμφωνία για τους όρους και τους μηχανισμούς εφαρμογής της πρώτης φάσης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων φυλακισμένων και την είσοδο βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Ματζίντ αλ Ανσάρι μέσω X.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθούν σύντομα, πρόσθεσε.