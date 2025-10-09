Σεισμός 5 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 02:54 μετά τα μεσάνυχτα

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού
Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε στις 02:48 μετά τα μεσάνυχτα (Πέμπτη 9/10), σε περιοχή της δυτικής Τουρκίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 8 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 19 χλμ. βόρεια της πόλης της Σίμαβ.

