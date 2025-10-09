Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

Ο θρύλος της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ, πλέον επικοινωνεί με τα μάτια του, σχεδόν 12 χρόνια μετά το σκι ατύχημα που άλλαξε τη ζωή του και της οικογένειάς του.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής F1, 56 ετών, παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από τότε που υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον εγκέφαλο στα γαλλικά Άλπεις τον Δεκέμβριο του 2013, με τη σύζυγό του, Κορίννα, να αναλαμβάνει τη φροντίδα του.

Στην αρχή, οι φίλοι του ήλπιζαν σε πλήρη ανάρρωση για τον θρύλο των αγώνων, ωστόσο σταδιακά αποδέχθηκαν την σκληρή πραγματικότητα ότι ο Σουμάχερ ενδέχεται να μην επανεμφανιστεί ποτέ δημόσια. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει να συνδέεται με τους δικούς του μέσω εναλλακτικών μεθόδων. Οι επισκέψεις στο σπίτι της οικογένειας Σουμάχερ έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και λίγες λεπτομέρειες για την κατάσταση του πρώην οδηγού έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Η Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι, πρώην σύζυγος του πρώην διευθυντή της Benetton, Φλάβιο Μπριατόρε, αποκάλυψε το 2020 σε ισπανικά μέσα ότι ο Σουμάχερ πλέον εκφράζεται με τα μάτια του. Όπως είπε: «Ο Μίκαελ δεν μιλάει, επικοινωνεί με τα μάτια. Μόνο τρία άτομα μπορούν να τον επισκέπτονται και ξέρω ποιοι είναι. Μετακόμισαν στην Ισπανία και η σύζυγός του δημιούργησε ένα νοσοκομείο μέσα στο σπίτι».

Η Κορίννα, 56 ετών, που παντρεύτηκε τον Σουμάχερ το 1995, επιβλέπει τη θεραπεία του συζύγου της από τον καταστροφικό τραυματισμό του, περιορίζοντας αυστηρά τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να τον επισκεφτούν.

Παρά ταύτα, ο Σουμάχερ έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν η κόρη του, Τζίνα-Μαρία, παντρεύτηκε. Παρά τις αντικρουόμενες αναφορές, φαίνεται ότι ο θρύλος της Ferrari παρευρέθηκε στην τελετή στο οικογενειακό τους σπίτι στη Μαγιόρκα. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι καλεσμένοι κλήθηκαν να παραδώσουν τα κινητά τους για να μην τραβηχτούν φωτογραφίες του Σουμάχερ, μέτρο που, αν ισχύει, φάνηκε να λειτούργησε, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν κυκλοφορήσει μη εξουσιοδοτημένες εικόνες του.

Η πλειονότητα της θεραπείας του Σουμάχερ έχει γίνει στην εναλλακτική κατοικία της οικογένειας στη Λίμνη της Γενεύης στην Ελβετία. Επιπλέον, έχει περάσει σημαντικό χρόνο και στην κατοικία της οικογένειας στη Μαγιόρκα, που αγοράστηκε το 2017. Η Κορίννα ολοκλήρωσε την αγορά του ακινήτου έναντι 27 εκατομμυρίων λιρών, το οποίο ανήκε προηγουμένως στον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ. Νωρίτερα υπήρχαν φήμες ότι η οικογένεια θα μετακομίσει μόνιμα στην ισπανική κατοικία, οι οποίες όμως διαψεύστηκαν αργότερα.

Παρά την απομόνωσή του από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Σουμάχερ παραμένει ζωντανός στη μνήμη των φίλων της F1 και των συναδέλφων του στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο Ζαν Τοντ, πρώην επικεφαλής της Ferrari, έχει εκφράσει την αγάπη του για τη σχέση τους, προσφέροντας παράλληλα μια συγκινητική εικόνα για την κατάσταση του Γερμανού το 2023.