Κίνα: Η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Χειρουργοί στην Κίνα μεταμόσχευσαν για πρώτη φορά ένα τμήμα ήπατος που εξήχθη από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε έναν ασθενή με καρκίνο, ανέφεραν την Πέμπτη. Οι γιατροί που περιέγραψαν τη διαδικασία σε μια δημοσίευση στην επιθεώρηση Journal of Hepatology, μεταμόσχευσαν το τμήμα του ήπατος χοίρου στον αριστερό λοβό του ήπατος ενός 71χρονου ασθενούς, αφού αφαίρεσαν τον μεγαλύτερο δεξιό λοβό, όπου είχε αναπτυχθεί ένας όγκος στο μέγεθος γκρέιπφρουτ.

Ο λοβός με το μόσχευμα χοίρου λειτούργησε, παράγοντας χολή και συνθέτοντας παράγοντες πήξης του αίματος, ανέφεραν οι χειρουργοί. Το σώμα του ασθενούς επίσης δεν απέρριψε το μόσχευμα, γεγονός που επέτρεψε στον υπόλοιπο αριστερό λοβό του ήπατος του ασθενούς να αναγεννηθεί και να αναπτυχθεί, ανέφεραν οι επιστήμονες.

Ο λοβός του ήπατος χοίρου αφαιρέθηκε 38 ημέρες μετά τη μεταμόσχευση, όταν αναπτύχθηκαν επιπλοκές, έγραψαν οι χειρουργοί στην έκθεση. Ο ασθενής, ο οποίος είχε προχωρημένη νόσο, πέθανε λίγο περισσότερο από πεντέμισι μήνες αργότερα. Δεν ήταν επιλέξιμος για να λάβει ανθρώπινο όργανο από κανονικό δότη στην Κίνα επειδή είχε προχωρημένο καρκίνο και κίρρωση που σχετίζεται με την ηπατίτιδα Β, έγραψαν οι συγγραφείς.

Σε ένα σχόλιο που συνοδεύει τη μελέτη, ο Δρ. Heiner Wedemeyer, συν-εκδότης του περιοδικού, χαιρέτισε τη διαδικασία ως «επανάσταση» και «ιστορικό κλινικό ορόσημο», αν και σημείωσε ότι επρόκειτο μόνο για μια μεμονωμένη περίπτωση και ότι απομένει να γίνει πολλή δουλειά για την πρόληψη επιπλοκών και υπερβολικής πήξης του αίματος. «Μια νέα εποχή στην ηπατολογία των μεταμοσχεύσεων έχει ξεκινήσει», έγραψε.

Η Δρ. Heidi Yeh, αναπληρώτρια καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και χειρουργός μεταμοσχεύσεων, δήλωσε ότι οι ερευνητές ήταν γενναίοι που επιχείρησαν μια τέτοια διαδικασία, καθώς η προκαταρκτική πειραματική εργασία μεταμόσχευσης ήπατος από χοίρους με γενετική τροποποίηση σε μη ανθρώπινα πρωτεύοντα ήταν ανεπιτυχής, αποθαρρύνοντας πολλούς επιστήμονες.

«Νομίζω ότι αυτό είναι ορόσημο», δήλωσε η Δρ. Yeh. «Έβαλαν το συκώτι ενός χοίρου σε άνθρωπο για ένα μήνα και ο άνθρωπος τα πήγε καλά». Η κινεζική επιχείρηση υπογραμμίζει πόσο γρήγορα και επιθετικά κινούνται οι Κινέζοι ιατρικοί επιστήμονες στην προσπάθειά τους να προωθήσουν τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργάνων χοίρων για τη θεραπεία του τεράστιου πληθυσμού της χώρας.

Είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν νεφρά από γενετικά τροποποιημένους χοίρους για να βοηθήσουν στη θεραπεία των περισσότερων από 1,2 εκατομμυρίων ασθενών στην Κίνα που εμφανίζουν νεφρική ανεπάρκεια. 'Οπως ανέφεραν Κινέζοι χιερουργοί, μια 69χρονη γυναίκα ζούσε πρόσφατα με ένα λειτουργικό νεφρό από ένα γενετικά τροποποιημένο χοίρο για περισσότερο από έξι μήνες, ένα ορόσημο που πλησιάζει το ρεκόρ μιας Αμερικανίδας ασθενούς που είναι επίσης ακόμα ζωντανή μετά τη μεταμόσχευση ενός γενετικά τροποποιημένου νεφρού χοίρου τον Ιανουάριο.

Κινέζοι χειρουργοί μεταμόσχευσαν επίσης πρόσφατα έναν πνεύμονα χοίρου σε έναν ασθενή εγκεφαλικά νεκρό, μια διαδικασία που θεωρείται επίσης δύσκολη και επομένως δεν έχει επιχειρηθεί αλλού.

Ωστόσο, η ηπατική νόσος είναι ένα οξύ πρόβλημα δημόσιας υγείας στην Κίνα, με πάνω από 300.000 ανθρώπους κάθε χρόνο να βιώνουν ηπατική ανεπάρκεια και σοβαρή έλλειψη δωρητών. Το 2022, για παράδειγμα, μόνο περίπου 6.000 άνθρωποι στην Κίνα έλαβαν μεταμοσχεύσεις ήπατος από ανθρώπινους δότες.

Ο Δρ. Beicheng Sun, χειρουργός στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο Anhui στην επαρχία Anhui και κύριος συγγραφέας της εργασίας που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, δήλωσε ότι το σχέδιο ήταν εξαρχής η μεταμόσχευση ήπατος χοίρου να είναι προσωρινή και να αφαιρεθεί από τον ασθενή αφού οι γιατροί την παρακολουθούσαν για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. «Ποτέ δεν ήθελα αυτό το συκώτι χοίρου στο σώμα για πολύ καιρό - νομίζω ότι αυτό είναι αδύνατο», δήλωσε.