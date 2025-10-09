Κίνα: Η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Κινέζοι χειρουργοί πραγματοποίησαν την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος από χοίρο σε άνθρωπο, σε μία διαδικασία παρακινδυνευμένη που χαιρετίστηκε ωστόσο ως «ορόσημο»

Newsbomb

Κίνα: Η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χειρουργοί στην Κίνα μεταμόσχευσαν για πρώτη φορά ένα τμήμα ήπατος που εξήχθη από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε έναν ασθενή με καρκίνο, ανέφεραν την Πέμπτη. Οι γιατροί που περιέγραψαν τη διαδικασία σε μια δημοσίευση στην επιθεώρηση Journal of Hepatology, μεταμόσχευσαν το τμήμα του ήπατος χοίρου στον αριστερό λοβό του ήπατος ενός 71χρονου ασθενούς, αφού αφαίρεσαν τον μεγαλύτερο δεξιό λοβό, όπου είχε αναπτυχθεί ένας όγκος στο μέγεθος γκρέιπφρουτ.

Ο λοβός με το μόσχευμα χοίρου λειτούργησε, παράγοντας χολή και συνθέτοντας παράγοντες πήξης του αίματος, ανέφεραν οι χειρουργοί. Το σώμα του ασθενούς επίσης δεν απέρριψε το μόσχευμα, γεγονός που επέτρεψε στον υπόλοιπο αριστερό λοβό του ήπατος του ασθενούς να αναγεννηθεί και να αναπτυχθεί, ανέφεραν οι επιστήμονες.

Ο λοβός του ήπατος χοίρου αφαιρέθηκε 38 ημέρες μετά τη μεταμόσχευση, όταν αναπτύχθηκαν επιπλοκές, έγραψαν οι χειρουργοί στην έκθεση. Ο ασθενής, ο οποίος είχε προχωρημένη νόσο, πέθανε λίγο περισσότερο από πεντέμισι μήνες αργότερα. Δεν ήταν επιλέξιμος για να λάβει ανθρώπινο όργανο από κανονικό δότη στην Κίνα επειδή είχε προχωρημένο καρκίνο και κίρρωση που σχετίζεται με την ηπατίτιδα Β, έγραψαν οι συγγραφείς.

Σε ένα σχόλιο που συνοδεύει τη μελέτη, ο Δρ. Heiner Wedemeyer, συν-εκδότης του περιοδικού, χαιρέτισε τη διαδικασία ως «επανάσταση» και «ιστορικό κλινικό ορόσημο», αν και σημείωσε ότι επρόκειτο μόνο για μια μεμονωμένη περίπτωση και ότι απομένει να γίνει πολλή δουλειά για την πρόληψη επιπλοκών και υπερβολικής πήξης του αίματος. «Μια νέα εποχή στην ηπατολογία των μεταμοσχεύσεων έχει ξεκινήσει», έγραψε.

Η Δρ. Heidi Yeh, αναπληρώτρια καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και χειρουργός μεταμοσχεύσεων, δήλωσε ότι οι ερευνητές ήταν γενναίοι που επιχείρησαν μια τέτοια διαδικασία, καθώς η προκαταρκτική πειραματική εργασία μεταμόσχευσης ήπατος από χοίρους με γενετική τροποποίηση σε μη ανθρώπινα πρωτεύοντα ήταν ανεπιτυχής, αποθαρρύνοντας πολλούς επιστήμονες.

«Νομίζω ότι αυτό είναι ορόσημο», δήλωσε η Δρ. Yeh. «Έβαλαν το συκώτι ενός χοίρου σε άνθρωπο για ένα μήνα και ο άνθρωπος τα πήγε καλά». Η κινεζική επιχείρηση υπογραμμίζει πόσο γρήγορα και επιθετικά κινούνται οι Κινέζοι ιατρικοί επιστήμονες στην προσπάθειά τους να προωθήσουν τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργάνων χοίρων για τη θεραπεία του τεράστιου πληθυσμού της χώρας.

Είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν νεφρά από γενετικά τροποποιημένους χοίρους για να βοηθήσουν στη θεραπεία των περισσότερων από 1,2 εκατομμυρίων ασθενών στην Κίνα που εμφανίζουν νεφρική ανεπάρκεια. 'Οπως ανέφεραν Κινέζοι χιερουργοί, μια 69χρονη γυναίκα ζούσε πρόσφατα με ένα λειτουργικό νεφρό από ένα γενετικά τροποποιημένο χοίρο για περισσότερο από έξι μήνες, ένα ορόσημο που πλησιάζει το ρεκόρ μιας Αμερικανίδας ασθενούς που είναι επίσης ακόμα ζωντανή μετά τη μεταμόσχευση ενός γενετικά τροποποιημένου νεφρού χοίρου τον Ιανουάριο.

Κινέζοι χειρουργοί μεταμόσχευσαν επίσης πρόσφατα έναν πνεύμονα χοίρου σε έναν ασθενή εγκεφαλικά νεκρό, μια διαδικασία που θεωρείται επίσης δύσκολη και επομένως δεν έχει επιχειρηθεί αλλού.

Ωστόσο, η ηπατική νόσος είναι ένα οξύ πρόβλημα δημόσιας υγείας στην Κίνα, με πάνω από 300.000 ανθρώπους κάθε χρόνο να βιώνουν ηπατική ανεπάρκεια και σοβαρή έλλειψη δωρητών. Το 2022, για παράδειγμα, μόνο περίπου 6.000 άνθρωποι στην Κίνα έλαβαν μεταμοσχεύσεις ήπατος από ανθρώπινους δότες.

Ο Δρ. Beicheng Sun, χειρουργός στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο Anhui στην επαρχία Anhui και κύριος συγγραφέας της εργασίας που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, δήλωσε ότι το σχέδιο ήταν εξαρχής η μεταμόσχευση ήπατος χοίρου να είναι προσωρινή και να αφαιρεθεί από τον ασθενή αφού οι γιατροί την παρακολουθούσαν για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. «Ποτέ δεν ήθελα αυτό το συκώτι χοίρου στο σώμα για πολύ καιρό - νομίζω ότι αυτό είναι αδύνατο», δήλωσε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:25ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Η δήμαρχος αιμορραγούσε στην πολυθρόνα ενώ καθάριζαν τον τόπο του εγκλήματος - Εκτός κινδύνου για τη ζωή της η Ίρις Στάλτσερ

10:22Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Σκάνδαλο στη Θεσσαλία: Μετέωρος δήμαρχος που «ξέχασε» σακ βουαγιάζ με €40.000 σε μετρητά, έπειτα από κρίσιμη ψηφοφορία για τη διαχείριση απορριμμάτων!

10:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Σκωτία και το Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR

09:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Γλεντούσε στις φυλακές Κορυδαλλού σε συναυλία του Θέμη Αδαμαντίδη - «Να τος ο άρχοντας, ήρθε επιτέλους»!

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχηματίζεται «Ω εμποδιστής» και φέρνει πτώση της θερμοκρασίας - Πότε θα «χτυπήσει»

09:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Πώς βλέπουν οι πολίτες το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα - Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων – Μαχαιρώθηκαν για ασήμαντη αφορμή

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Dacia Hipster: Το ηλεκτρικό που προκαλεί

09:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κρίσιμη αναμέτρηση με ψαγμένες επιλογές για την Εθνική!

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη η τραγουδίστρια Χαντισέ για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από το νοσοκομείο στο Ρίο

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ο Ρούμπιο ενημερώνει τον Τραμπ για τη συμφωνία στη Γάζα

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Βικτόρια Μπέκαμ: H μάχη με τις διατροφικές διαταραχές και τα «σκοτάδια» της: «Με ζυγίσανε στη δημόσια τηλεόραση» - Κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ της στο Netflix

09:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Έκρυψε 23 κιλά κάνναβη στο ρεζερβουάρ υγραερίου αλλά δεν υπολόγισε τις... ακτίνες X

09:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ένα διπλό για αρχή» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γεωργιανός τρύπησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - «Δίνουμε αγώνα για να μην χάσει την όρασή της»

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Στις 12 μ.μ. η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ - «Προχωράει» το πρώτο στάδιο του σχεδίου Τραμπ

09:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Γερουσία απέρριψε σχέδιο απαγόρευσης νέων πληγμάτων κατά των καρτέλ - Στα ύψη η ένταση με τη Βενεζουέλα

08:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Πρεμιέρα εκτός έδρας και ώρα για διπλό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Γλεντούσε στις φυλακές Κορυδαλλού σε συναυλία του Θέμη Αδαμαντίδη - «Να τος ο άρχοντας, ήρθε επιτέλους»!

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχηματίζεται «Ω εμποδιστής» και φέρνει πτώση της θερμοκρασίας - Πότε θα «χτυπήσει»

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικό ατύχημα στην έρημο: Τι συνέβη πραγματικά κοντά στην Area 51

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία για τη Γάζα: Δάκρυα χαράς, σαμπάνιες και πανηγυρισμοί στην «Πλατεία των Ομήρων»

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γεωργιανός τρύπησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - «Δίνουμε αγώνα για να μην χάσει την όρασή της»

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο «Σαμαράς» για τη ΝΔ - Το «καρφί» Μητσοτάκη και οι γέφυρες που κόπηκαν

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ποια ευρωπαϊκή χώρα προσφέρει μισθό έως 10.000 ευρώ και άριστη ποιότητα ζωής

08:51WHAT THE FACT

Το χωριό που πληρώνει 70.000 ευρώ για να μείνεις εκεί - Η αλήθεια πίσω από την «ονειρική πρόταση»

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Το μεγαλύτερο επίτευγμα του Τραμπ η συμφωνία για τη Γάζα - «Ο διάβολος όμως κρύβεται στις λεπτομέρειες»

09:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Πώς βλέπουν οι πολίτες το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα - Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή στρατόσφαιρα, ψυχρό ημισφαίριο - Πώς θα είναι τελικά ο φετινός χειμώνας;

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας – Η ΕΛΑΣ εξετάζει τις προηγούμενες επιθέσεις εις βάρος του 68χρονου

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF φέρνει νέα κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

08:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μιγκέλ Ρούσο: Πέθανε ο προπονητής της Μπόκα Τζούνιορς

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ