Ραδιενεργές γαρίδες από την Ινδονησία προκαλούν συναγερμό - Που τις πουλούσαν

Ραδιενεργές γαρίδες από την Ινδονησία προκάλεσαν παγκόσμιο συναγερμό, μετά τον εντοπισμό του επικίνδυνου ισότοπου καισίου-137 σε εξαγωγές προς τις ΗΠΑ και σε δεκάδες εργοστάσια στην Τζακάρτα, οδηγώντας σε ανακλήσεις προϊόντων και μαζικούς ελέγχους.

Ένα εκτεταμένο βιομηχανικό συγκρότημα στα περίχωρα της Τζακάρτα αντιμετωπίζει κρίση ραδιενεργής μόλυνσης, μετά την ανίχνευση του επικίνδυνου ισότοπου καισίου-137 σε 22 εργοστάσια, μεταξύ των οποίων και επιχειρήσεις που εξάγουν κατεψυγμένα θαλασσινά.

Η αποκάλυψη ήρθε στο φως έπειτα από έρευνα ειδικής κυβερνητικής ομάδας, ενώ είχε προηγηθεί συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν εντοπίστηκε ραδιενεργό υλικό σε παρτίδα ινδονησιακών γαρίδων.

Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) εντόπισε το καισίο-137 σε αποστολή κατεψυγμένων γαρίδων της εταιρείας PT Bahari Makmur Sejati (BMS) και ζήτησε από διανομείς και καταστήματα να αποσύρουν το προϊόν. Αν και τα επίπεδα ραδιενέργειας ήταν πολύ κάτω από το όριο παρέμβασης, η ανακοίνωση προκάλεσε ανησυχία για τους πιθανούς μακροπρόθεσμους κινδύνους.

Ανακλήσεις προϊόντων και έρευνες

Η πολυεθνική αλυσίδα Walmart ήταν μεταξύ των πρώτων που απέσυραν τα προϊόντα από τα ράφια των καταστημάτων της σε τουλάχιστον δώδεκα πολιτείες των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων Αλαμπάμα, Φλόριντα, Τέξας και Πενσιλβάνια.

Οι ινδονησιακές αρχές, αμέσως μετά την ειδοποίηση από την Ουάσινγκτον, ξεκίνησαν εκτεταμένες επιτόπιες έρευνες στην Τζακάρτα. Έλεγχοι ακτινοβολίας αποκάλυψαν ίχνη ραδιενέργειας σε 22 εργοστάσια της ίδιας βιομηχανικής ζώνης. Παρότι δεν δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματα όλων των επιχειρήσεων, ανακοινώθηκε ότι θα εφαρμοστούν άμεσα διαδικασίες απορρύπανσης από την εθνική υπηρεσία πυρηνικής ενέργειας.

Μετακινήσεις κατοίκων και μέτρα προστασίας

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Χάνιφ Φαϊσόλ δήλωσε ότι κάτοικοι που ζουν σε περιοχές με υψηλή ραδιενέργεια θα μεταφερθούν προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθεί η απορρύπανση. «Η ασφάλεια των πολιτών είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας», τόνισε.

Παράλληλα, υγειονομικοί φορείς πραγματοποίησαν ελέγχους σε εργαζόμενους και κατοίκους της περιοχής. Εννέα άτομα βρέθηκαν θετικά σε έκθεση στο καισίο-137, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και έλαβαν ιατρική φροντίδα πριν λάβουν άδεια επιστροφής στα σπίτια τους.

Πιθανή προέλευση της μόλυνσης

Η ειδική ομάδα έρευνας θεωρεί πιθανό ότι η ραδιενεργός ουσία εισήχθη στη χώρα μέσω εισαγωγών σκραπ μετάλλου. Ο εκπρόσωπος της ομάδας, Μπάρα Χασιμπουάν, ανέφερε ότι οι εισαγωγές μεταλλικών αποβλήτων θα περιοριστούν άμεσα και ότι οχήματα που κινούνται στην περιοχή ελέγχονται για ενδεχόμενη επιμόλυνση.

Μία μονάδα ανακύκλωσης, η PT Peter Metal Technology, έχει οριστεί ως χώρος απομόνωσης για τα μολυσμένα υλικά.

το καισίο-137 και οι κίνδυνοι

Το καισίο-137 είναι ραδιενεργό ισότοπο που προκύπτει από πυρηνικές δοκιμές ή ατυχήματα όπως εκείνα της Φουκουσίμα και του Τσερνόμπιλ. Μικρές ποσότητες υπάρχουν φυσικά στο έδαφος και στον αέρα, ωστόσο η μακροχρόνια κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν το στοιχείο αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου, λόγω της βλάβης που προκαλεί στο DNA.

Η Ινδονησία δεν διαθέτει πυρηνικούς σταθμούς ή πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή ότι η μόλυνση προήλθε από εισαγόμενο υλικό.

Παρότι οι αρχές των ΗΠΑ διευκρίνισαν ότι η ανιχνευθείσα ποσότητα δεν ενέχει άμεσο κίνδυνο για τους καταναλωτές, το περιστατικό αναδεικνύει τα κενά στους ελέγχους της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων. Η υπόθεση των «ραδιενεργών γαρίδων» υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια των εξαγωγών παραμένει κρίσιμο ζήτημα σε μια εποχή όπου τα βιομηχανικά απόβλητα και η ανεξέλεγκτη ανακύκλωση μπορούν να προκαλέσουν διεθνείς κρίσεις.

