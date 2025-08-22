ΗΠΑ: Ραδιενεργές... γαρίδες σε ράφια σούπερ μάρκετ - Ανακλήσεις προϊόντων σε 19 πολιτείες

Γαρίδες προετοιμάζονται για αποστολή, την Τετάρτη 9 Απριλίου 2025, στο Palacios του Τέξας. (AP Photo/Eric Gay)

Συνεχίζονται οι επείγουσες ανακλήσεις ραδιενεργών κατεψυγμένων γαρίδων στις ΗΠΑ, λόγω της μόλυνσης τους από πυρηνικά απόβλητα, με το μέτρο να επεκτείνεται σε ακόμα περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και σε άλλες τέσσεριες πολιτείες.

Η ανάκληση πλέον καλύπτει σακούλες γαρίδων βάρους μισού και ενός κιλού που πωλήθηκαν μεταξύ 17 Ιουλίου και 8 Αυγούστου με τις εμπορικές ονομασίες Sand Bar, Best Yet, Arctic Shores, Great American Seafood Imports και First Street.

Τα 13 προϊόντα που ανακλήθηκαν βρίσκονταν στα ράφια εννέα πολιτειών στις δυτικές, νότιες, κεντρικές και βορειανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο συνολικός αριθμός των πολιτειών που επηρεάζονται από την ανάκληση ανέρχεται σε 19, αφού τα κατεψυγμένα προϊόντα γαρίδας Great Value που πωλούνται από την Walmart ανακλήθηκαν επίσης την Τρίτη λόγω ανησυχιών για μόλυνση.

Συσκευασία κατεψυγμένων γαρίδων που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί από ραδιενέργεια. FDA μέσω AP

Από την Ινδονησία οι γαρίδες

Όλα τα προϊόντα που ανακλήθηκαν στάλθηκαν στις ΗΠΑ από την Ινδονησία, με αξιωματούχους της FDA να αναφέρουν ότι η μόλυνση πιθανότατα συνέβη κατά τη διαδικασία συσκευασίας και προετοιμασίας.

Οι δοκιμές αποκάλυψαν ότι οι γαρίδες ενδέχεται να έχουν μολυνθεί με υψηλά επίπεδα καισίου-137, ενός υποπροϊόντος των πυρηνικών αποβλήτων και των δοκιμών πυρηνικών όπλων.

Το καίσιο-137 υπάρχει σε πολύ χαμηλά επίπεδα στο περιβάλλον, εν μέρει ως αποτέλεσμα πυρηνικών δοκιμών, και είναι γενικά ακίνδυνο.

Ωστόσο, μόλις εισέλθει στον οργανισμό, η ουσία μπορεί να κατακαθίσει στους ιστούς και να εκπέμψει χαμηλού επιπέδου ακτινοβολία με την πάροδο του χρόνου, η οποία μπορεί να βλάψει το DNA και να προκαλέσει καρκινογένεση των κυττάρων.

Όσοι πιστεύουν ότι έχουν καταναλώσει τις ραδιενεργές γαρίδες καλούνται να συμβουλευτούν τον γιατρό τους.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί κρούσματα που να συνδέονται με την ανάκληση.

Όποιος έχει καταναλώσει τις ραδιενεργές γαρίδες ενδέχεται να διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο βλάβης στο DNA και καρκίνου, όπως καρκίνος του θυρεοειδούς.

Η FDA δήλωσε: «Η κύρια επίδραση στην υγεία που προκαλεί ανησυχία από το καισίο-137 μετά από μακροχρόνια, επαναλαμβανόμενη έκθεση σε χαμηλές δόσεις (π.χ. μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων ή νερού με την πάροδο του χρόνου) είναι ο αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου, που προκύπτει από βλάβη στο DNA των ζωντανών κυττάρων του σώματος».

Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στις γαρίδες αποκάλυψαν ότι είχαν επίπεδο ακτινοβολίας 68 μπεκερέλ ανά κιλό (Bq/kg).

Αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από το επίπεδο ασφαλείας των 1.200 Bq/kg, αλλά εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στους αξιωματούχους, οι οποίοι φοβούνται ότι θα μπορούσε να βλάψει τους καταναλωτές.

Οι γαρίδες μπορούν να απορροφήσουν καίσιο-137 από το περιβάλλον τους εάν ο βιότοπός τους είναι μολυσμένος με την ουσία, αλλά μπορούν επίσης να μολυνθούν εάν πλυθούν με νερό που περιέχει τη ραδιενεργή ουσία.

Δεν υπάρχουν πυρηνικοί σταθμοί στην Ινδονησία, όπου παρασκευάστηκαν οι γαρίδες, και η χώρα δεν διαθέτει ούτε δοκιμάζει πυρηνικά όπλα.

