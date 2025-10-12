Το πιο σπάνιο και ακριβό φτερό στον κόσμο: Ζυγίζει μόλις 9 γραμμάρια, αλλά αξίζει μια περιουσία

Ένα σπάνιο και εξαιρετικά καλοδιατηρημένο φτερό του εξαφανισμένου πουλιού huia δημοπρατήθηκε για 46.000 δολάρια Νέας Ζηλανδίας (28.365 δολάρια), καθιστώντας το και επίσημα το πιο ακριβό φτερό στον κόσμο.

