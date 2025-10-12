Η στιγμή της πτώσης ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια δίπλα σε παραλία - Βίντεο

Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν σοβαρά μετά τη συντριβή ελικοπτέρου το απόγευμα του Σαββάτου στην Huntington Beach της Νότιας Καλιφόρνιας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 μ.μ., κοντά σε χώρο στάθμευσης στην Pacific Coast Highway, μεταξύ Beach Boulevard και Twin Dolphins Drive, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης. Οι δύο επιβαίνοντες του ελικοπτέρου απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένοι, ενώ τρεις πεζοί που βρίσκονταν στην περιοχή τραυματίστηκαν επίσης. Συνολικά πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Close up video of the helicopter crash in Huntington Beach, California today!

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν σοκ: βίντεο δείχνουν το ελικόπτερο να περιστρέφεται επανειλημμένα πριν συντριβεί σε φοίνικες και στη σκάλα της πεζογέφυρας που οδηγεί προς το Hyatt Regency Huntington Beach Resort and Spa.

Σε άλλο βίντεο, ένα αντικείμενο φαίνεται να πέφτει από το ελικόπτερο λίγο πριν από τη σύγκρουση. Αεροφωτογραφίες αποτυπώνουν διασκορπισμένα συντρίμμια στον χώρο στάθμευσης με πρόσβαση στην παραλία, ο οποίος είχε αποκλειστεί με αστυνομικές κορδέλες. Από τη σύγκρουση αποκολλήθηκε η ουρά του ελικοπτέρου, ενώ το υπόλοιπο σώμα παρέμεινε σφηνωμένο ανάμεσα σε φοίνικες και τη σκάλα μέχρι αργά το απόγευμα.

Στον ίδιο χώρο στάθμευσης, μπροστά από τα ξενοδοχεία Hyatt Regency και Waterfront Beach Resort, βρίσκονταν σταθμευμένα αρκετά ακόμη μικρά ελικόπτερα, καθώς η εταιρεία MD Helicopters διοργάνωνε εκεί ένα «αποκλειστικό πάρτι προσγείωσης ελικοπτέρων» στο Offshore 9 Rooftop Lounge. Οι παρευρισκόμενοι είχαν προσκληθεί για να παρακολουθήσουν τις αφίξεις από ψηλά, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Cars 'N Copters On the Coast, που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή.

Οι διοργανωτές του event ανακοίνωσαν ότι δεν σκοπεύουν να ακυρώσουν την εκδήλωση, εκφράζοντας τις ευχές τους στους τραυματίες και ενημέρωσαν ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν κανονικά την Κυριακή, με ειδοποίηση για τυχόν αλλαγές εφόσον υπάρξουν νεότερα.