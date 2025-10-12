Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό

Το νησιωτικό έθνος δέχεται κάθε χρόνο εκατομμύρια τουριστών με τον τουρισμό να αποτελεί  το 28% του ΑΕΠ του - Η κυβέρνηση λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις αμερικανικές προειδοποιήσεις και αυξάνει τα μέτρα ασφαλείας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Αρχείου AP
Η κίνηση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών να εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία επιπέδου 2 για τη Δημοκρατία των Μαλδίβων στις 7 Οκτωβρίου λόγω του κινδύνου τρομοκρατίας, έχει θορυβήσει πολλούς, εκτός από τους πολίτες των ΗΠΑ.

Το νησιωτικό έθνος αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς στον Ινδικό Ωκεανό, κατά την περίοδο αιχμής των ταξιδιών και αυτή η ενημέρωση ασφαλείας, προκαλεί αναταράξεις.

ΜΑΛΔΙΒΕΣ

Ένας κάτοικος των Μαλδίβων αντιδρά καθώς τον πιτσιλάει ένα κύμα που σπάει στο παραλιακό μέτωπο στο Μάλε των Μαλδίβων

AP/Eranga Jayawardena

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, η συμβουλευτική οδηγία συνιστά στους ταξιδιώτες να «ασκούν αυξημένη προσοχή» στις Μαλδίβες λόγω της πιθανής απειλής επιθέσεων από τρομοκρατικές ομάδες. Αυτές οι οργανώσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν αιφνιδιαστικές επιθέσεις εναντίον διαφόρων στόχων, συμπεριλαμβανομένων τουριστικών περιοχών, συγκοινωνιακών κόμβων, αγορών, εμπορικών κέντρων και κυβερνητικών γραφείων.

Οι αρχές των ΗΠΑ τονίζουν ότι ο κίνδυνος υπάρχει τόσο στην πρωτεύουσα, Μαλέ, όσο και σε απομακρυσμένα νησιά, γεγονός που θα μπορούσε να εμποδίσει την ταχεία αντίδραση σε πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι Μαλδίβες αποτελούνται από 1.192 νησιά, εκ των οποίων μόνο τα 200 κατοικούνται και πολλά λειτουργούν ως ιδιωτικά θέρετρα. Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει σχεδόν το 28% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας. Η εισροή τουριστών σημαίνει ότι οποιαδήποτε προειδοποίηση ασφαλείας έχει επιπτώσεις στην οικονομία και τον ξενοδοχειακό τομέα, σύμφωνα με αναλύσεις μέσων ενημέρωσης όπως η Washington Post .

Οι επίσημες συστάσεις περιλαμβάνουν:

  • Να ενημερώνεστε τακτικά για τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας μέσω των τοπικών μέσων ενημέρωσης και των επίσημων πλατφορμών του Υπουργείου Εξωτερικών.
  • Εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Έξυπνης Εγγραφής Ταξιδιωτών (STEP) για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ασφαλείας.
  • Αποφύγετε τα πλήθη και διατηρήστε την επαγρύπνηση σε τουριστικές περιοχές και πολυσύχναστα σημεία.
  • Αγοράστε ταξιδιωτική ασφάλιση που περιλαμβάνει κάλυψη κατά της τρομοκρατίας και ιατρική βοήθεια.

Το Υπουργείο συνιστά ευελιξία στα δρομολόγια και διατήρηση των στοιχείων επικοινωνίας της πλησιέστερης πρεσβείας, καθώς και ενημέρωση των μελών της οικογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα σχέδια και την τοποθεσία καθ' όλη τη διάρκεια της διαμονής.

Οι προειδοποιήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για τις Μαλδίβες έχουν ποικίλλει με την πάροδο του χρόνου, αναστέλλοντας ή αυξάνοντας τις προειδοποιήσεις βάσει αναφορών απειλών και περιφερειακών ή διεθνών καταστάσεων. Το Επίπεδο 2 υποδηλώνει μέτριους κινδύνους που απαιτούν πρόσθετη προσοχή, ενώ τα υψηλότερα επίπεδα (3 ή 4) υποδηλώνουν αυστηρότερους περιορισμούς.

Οι τοπικές αρχές και οι διεθνείς οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν εκδώσει παρόμοιες προειδοποιήσεις, επικαλούμενες την πιθανότητα συμβάντων σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση τουριστών. Η ασφάλεια των τουριστών αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Εσωτερικών των Μαλδίβων, το οποίο ενισχύει τακτικά τα μέτρα σε κρίσιμες τοποθεσίες.

Μετά την αμερικανική ταξιδιωτική οδηγία αυξήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας σε αεροδρόμια, λιμάνια, ξενοδοχεία και θέρετρα . Τα μέτρα περιλαμβάνουν την ενίσχυση των ελέγχων, την αύξηση της παρουσίας προσωπικού και τον συντονισμό με διεθνείς οργανισμούς για την ανταλλαγή πληροφοριών.

Η τοπική αυτοδιοίκηση διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τις πρεσβείες και έχει εκδώσει θεσμικές δηλώσεις που τονίζουν τη δέσμευσή της για την προστασία όλων των επισκεπτών. Οι τουρίστες καλούνται επίσης να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες των αρχών και να συμβουλεύονται τακτικά επίσημες πηγές κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.

