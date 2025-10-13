Ισπανία: Ξαφνικές πλημμύρες από την καταιγίδα Άλις - Στα καταφύγια εκατοντάδες άνθρωποι

Η Ισπανία βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με πλημμύρες μετά το σφοδρό χτύπημα της καταιγίδας Άλις με καταρρακτώδεις βροχές, αναγκάζοντας εκατοντάδες ανθρώπους να περάσουν τη νύχτα της Κυριακής σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης καθώς κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Καταλονία

Severe floods caused by extreme rainfall in Godall, Montsià, Tarragona Province, Spain ?? (12.10.2025) pic.twitter.com/q8ZHBwicYc — Disaster News (@Top_Disaster) October 12, 2025

Δραματικά πλάνα από την επαρχία της Ταραγόνα δείχνουν αυτοκίνητα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο αφού παρασύρθηκαν από τα νερά και δρόμοι να μετατρέπονται σε ποτάμια.

Τα ισόγεια πλημμύρισαν με με κατοίκους και ταξιδιώτες να παροτρύνονται να παραμείνουν στους υψηλότερους ορόφους.

Μέσα σε μια νύχτα, τα αθλητικά κέντρα της Καταλονίας μετατράπηκαν σε καταφύγια και σημεία βοήθειας για τους οδηγούς που έμειναν ακινητοποιημένοι στα μισά του ταξιδιού τους.

Η καταλανική περιφερειακή κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε πέντε περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Ταραγόνας, η οποία έχει πληγεί περισσότερο.

Το πρωί της Δευτέρας, αναφέρθηκε ότι 1.100 άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα σε προσωρινά καταφύγια, ενώ η πυροσβεστική διέσωσε έως τη μία τα ξημερώματα, 31 ανθρώπους.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής, Ντέιβιντ Μπορέλ, δήλωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όσοι διασώθηκαν «κινδύνευαν να πεθάνουν».

Just the 200mm in 2 hours in SE Spain today.



2nd severe flood outbreak in a week.



And a year after Valenciapic.twitter.com/MXWhuUiNWh — Dave Throup (@DaveThroup) October 12, 2025

Επιτείνοντας το χάος, η σιδηροδρομική εταιρεία Renfe ανέστειλε όλα τα δρομολόγια τρένων από τη Βαρκελώνη και τη Βαλένθια προς τον Μεσογειακό Διάδρομο μέχρι νεωτέρας, αφού η μετεωρολογική υπηρεσία AEMET εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καιρό. Συνολικά, ακυρώθηκαν 17 τρένα, επηρεάζοντας 3.000 επιβάτες.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν υπάρξει αναφορές για θανάτους.

Το πρωί της Δευτέρας, ο δήμαρχος Αλέξις Αλμπιόλ δήλωσε: «Ήταν χάος, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο».

Η νότια Καταλονία είναι η τελευταία ισπανική περιοχή που βίωσε τις καταστροφικές συνέπειες της καταιγίδας Άλις, μετά από παρόμοιες σκηνές στην Ίμπιζα το Σάββατο και πριν από αυτό σε επαρχίες, συμπεριλαμβανομένης της Μούρθια στη νοτιοανατολική Ισπανία.

Η Ίμπιζα υπέστη σοβαρές πλημμύρες κατά τη διάρκεια προηγούμενης καταιγίδας πριν από λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα, με αποτέλεσμα να κλείσουν δημοφιλή παραθαλάσσια κλαμπ.