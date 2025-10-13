Ημέρα απελευθέρωσης για σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους - Απέλαση αντί για επανένωση για πολλούς

Δεκάδες λεωφορεία έφτασαν στη Γάζα, όπου πλήθος κόσμου τους υποδέχθηκε, ζητωκραυγάζοντας για τους δικούς τους ανθρώπους.

Παλαιστίνιοι κρατούμενοι πανηγυρίζουν για την απελευθέρωσή τους, στη Χαν Γιούνις της Λωρίδας της Γάζας την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025. 

REUTERS/Ramadan Abed
Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι και φυλακισμένοι υποδέχθηκαν με δάκρυα και κραυγές χαράς την απελευθέρωσή τους από το Ισραήλ, για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους στη Γάζα και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η απελευθέρωση αφορούσε περίπου 250 κρατούμενους που είχαν καταδικαστεί για εγκλήματα όπως δολοφονίες και φονικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών, καθώς και περίπου 1.700 κρατούμενους από τη Γάζα που κρατούνταν από το Ισραήλ χωρίς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον τους.

Πλήθος έξω από το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις για την υποδοχή των Παλαιστινίων κρατούμενων και φυλακισμένων ως μέρος της εκεχειρίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Stringer

Ο απελευθερωμένος Παλαιστίνιος κρατούμενος Ομάρ Μπσέις, από το Τουλκάρμ, επανενώθηκε με την οικογένειά του έπειτα από 24 χρόνια σε ισραηλινές φυλακές.

Σε μια συγκινητική στιγμή, δύο Παλαιστίνιοι ανέβηκαν σε λεωφορείο για να αγκαλιάσουν τον αδελφό τους που απελευθερώθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής μεταξύ της παλαιστινιακής αντίστασης και της ισραηλινής κατοχής.

Καθώς οι κρατούμενοι αποβιβάζονταν από το λεωφορείο του Ερυθρού Σταυρού στη Ραμάλα, πολλοί από αυτούς φορώντας παραδοσιακές μαντίλες κεφίγιε, φαινόταν χλωμοί και καταβεβλημένοι, ενώ μερικοί δυσκολεύονταν να περπατήσουν.

«Είναι έτοιμος να αγκαλιάσει την ελευθερία», δήλωσε ο 24χρονος Amro Abdullah, ο οποίος περίμενε τον ξάδελφό του Rashid Omar, 48 ετών, ο οποίος συνελήφθη τον Ιούλιο του 2005 και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη από ισραηλινό δικαστήριο, αφού κρίθηκε ένοχος για φόνο και άλλα εγκλήματα.

«Θέλω ειρήνη», δήλωσε ο κ. Abudullah. «Θέλω να ζήσω μια ευτυχισμένη ζωή, ασφαλή και ειρηνική, χωρίς κατοχή και χωρίς περιορισμούς».

Απέλαση αντί για επανένωση

Οι οικογένειες πολλών από τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που απελευθερώνονται από το Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής δηλώνουν ότι η πολυαναμενόμενη ελευθερία τους είναι γλυκόπικρη, αφού έμαθαν ότι οι αγαπημένοι τους θα απελαθούν σε τρίτες χώρες.

Τουλάχιστον 154 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που απελευθερώθηκαν την Δευτέρα (13/10) θα αναγκαστούν να εξοριστούν από το Ισραήλ, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου των Παλαιστινίων Κρατουμένων.

Εκτιμάται ότι περίπου 100 κρατούμενοι απελευθερώθηκαν στη Δυτική Όχθη, ενώ πολλοί άλλοι πρόκειται να απελαθούν και ένας μικρός αριθμός θα απελευθερωθεί στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Αυτοί που θα απελαθούν ανήκουν σε μια μεγαλύτερη ομάδα Παλαιστινίων που απελευθερώνει το Ισραήλ – 250 άτομα που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές μαζί με περίπου 1.700 Παλαιστινίους που συνελήφθησαν από τη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου.

Δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες σχετικά με το που θα πάνε οι συγκεκριμένοι Παλαιστίνιοι, αλλά σε προηγούμενη απελευθέρωση κρατουμένων τον Ιανουάριο, δεκάδες κρατούμενοι απελάθηκαν σε χώρες της περιοχής, όπως η Τυνησία, η Αλγερία και η Τουρκία, αναφέρει το Al Jazeera.

«Ημέρα χαράς»

«Είναι ένα πολύ όμορφο συναίσθημα – ευτυχία, μια ημέρα χαράς», είπε ο 50χρονος Μοχάμεντ Χασάν Σαΐντ Νταούντ, ο οποίος δήλωσε στο BBC ότι βρισκόταν εκεί για να παραλάβει τον γιο του, ο οποίος, όπως είπε, συνελήφθη από τις ισραηλινές δυνάμεις σε ένα σημείο ελέγχου.

«Το ονομάζουμε εθνική εορτή, το γεγονός ότι οι κρατούμενοι μας απελευθερώνονται παρά το κόστος του πολέμου, τους μάρτυρες, τους τραυματίες και την καταστροφή στη Γάζα».

Ο Χαλίλ Μοχάμεντ Αμπντουλραχμάν Αλ-Κατρούς, ο οποίος ήταν επίσης εκεί για να παραλάβει τον γιο του, ο οποίος, όπως είπε, είχε κρατηθεί για περίπου τρεις μήνες, δήλωσε: «Υπάρχει χαρά, υπάρχει πόνος, υπάρχει ευτυχία και υπάρχει θλίψη».

«Ήρθαμε εδώ περιμένοντας την απελευθέρωσή τους. Ήρθαμε εδώ περιμένοντας να φτάσουν στις 10:00, και τώρα είναι περασμένες 12:00, και εξακολουθούμε να περιμένουμε, σε αγωνία».

Δάκρυα και σιωπή

Πριν από την απελευθέρωση στη Ραμάλα, ασθενοφόρα της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου έφτασαν στο σημείο για να περιθάλψουν τυχόν τραυματίες κρατούμενους.

«Τα κλάματα και η σιωπή δείχνουν πώς αισθάνονται οι οικογένειες», είπε ο Ιμπραήμ Ιφάνι, 23 ετών, εθελοντής νοσοκόμος της οργάνωσης.

«Για όλους τους ανθρώπους στην Παλαιστίνη, είναι ένα βαθύ, βαθύ συναίσθημα», πρόσθεσε.

Πολλοί γιατροί και μέλη των οικογενειών δήλωσαν ότι οι κρατούμενοι που απελευθερώθηκαν στη Ραμάλα είχαν υποστεί ξυλοδαρμούς τις τελευταίες ημέρες πριν από την απελευθέρωσή τους.

Το BBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς για κακομεταχείριση στις ισραηλινές φυλακές. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι δεν λάμβαναν επαρκή τροφή.

«Τα δικαιώματά τους παραβιάστηκαν με τον πιο σοβαρό τρόπο», δήλωσε η 26χρονη Άγια Σριτέχ από τον Σύλλογο Παλαιστινίων Κρατουμένων.

«Οι περισσότεροι κρατούμενοι κατά το προηγούμενο έτος υποβλήθηκαν σε σκόπιμη πείνα και έκθεση σε ασθένειες», είπε στο BBC.

«Τα σώματά τους είναι εξασθενημένα από την πείνα και έχουν υποστεί ξυλοδαρμούς. Ωστόσο, η σημερινή ημέρα μας δίνει ελπίδα ότι θα υπάρξει πάντα μια αναπόφευκτη ελευθερία, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από BBC, Al Jazeera

