Υπουργείο Εξωτερικών: Την Τρίτη η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με την Παλαιστίνια ομόλογό του

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί αύριο, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, με την Παλαιστίνια ομόλογό του, υπουργό Εξωτερικών και Αποδήμων, Varsen Aghabekian Shahin, στην Αθήνα.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 12:00 μ.μ. Αμέσως μετά, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 14:00 με τις κοινές δηλώσεις των δύο υπουργών προς τους εκπροσώπους του Τύπου.

Υπενθυμίζεται πως η προγραμματισμένη συνάντηση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Γερμανό ομόλογό του, Johann Wadephul, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, αναβλήθηκε.

Η αλλαγή οφείλεται στη συμμετοχή του Έλληνα ΥΠ.ΕΞ στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη, που θα λάβει χώρα στο Sharm-El-Sheikh της Αιγύπτου.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συνοδεύσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυτή τη διεθνή συγκέντρωση, η οποία εστιάζει στην προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης και της διπλωματίας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων. Η παρουσία της Ελλάδας στη Σύνοδο επιβεβαιώνει τη δέσμευση της χώρας σε θέματα διεθνούς ασφάλειας και συνεργασίας.

