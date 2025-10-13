Λαβρόφ: «Ανεπαρκές το σχέδιο Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα – Τι θα συμβεί στη Δυτική Όχθη;»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ανέφερε σήμερα (13/10) ότι το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης αφορά μόνο τη Γάζα και δεν είναι αρκετά συγκεκριμένο ως προς το ζήτημα της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης.

«Σημειώσαμε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ αφορά μόνο τη Γάζα. Αναφέρει την κρατική υπόσταση, αλλά με μάλλον γενικούς όρους», υπογράμμισε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, μιλώντας σε Άραβες δημοσιογράφους.

Ακόμη, τόνισε ότι «αυτές οι προσεγγίσεις πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού: Τι θα συμβεί στη Δυτική Όχθη;».

Ο Λαβρόφ σημείωσε, επίσης, πως η Ρωσία ελπίζει ότι όλες οι συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στο πλαίσιο του σχεδίου, θα εφαρμοστούν.

