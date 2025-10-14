Τέλος εποχής: Κλείνουν τα μουσικά κανάλια του MTV μέχρι το τέλος του 2025

Newsbomb

Μα και ποιος δεν άφηνε στο ζάπινγκ το μουσικό κανάλι MTV, για να δει ποιο τραγούδι έπαιζε εκείνη την ώρα; Όμως, αυτή η… συνήθεια θα πάψει να υπάρχει.

Ύστερα από 44 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, το MTV (Music Television) θα κλείσει οριστικά μέχρι την 31ή Δεκεμβρίου 2025 και θα σταματήσει να εκπέμπει σταδιακά σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο.

Το «λουκέτο» μπαίνει σε πέντε αγαπημένα μουσικά κανάλια: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV και MTV Live. Πρώτα θα σταματήσουν να εκπέμπουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και στη συνέχεια στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Αυστρία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Αυστραλία και τη Βραζιλία.

Η απόφαση αυτή σχετίζεται με τα εκτεταμένα μέτρα μείωσης κόστους που εφαρμόζει η Paramount Global, καθώς ετοιμάζεται να συγχωνευθεί με τη Skydance Media μέσα στο έτος.

Όμως, πέρα από τα οικονομικά, αντικατοπτρίζει και τη μεγάλη αλλαγή στις συνήθειες θέασης και κατανάλωσης μέσων, αφού οι φίλοι της μουσικής έχουν στραφεί εδώ και χρόνια στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Τα κοινωνικά δίκτυα και οι υπηρεσίες θέασης αποτελούν πλέον τον κύριο τρόπο κατανάλωσης μουσικού περιεχομένου και τα τηλεοπτικά κανάλια δεν μπορούν να τα ανταγωνιστούν, παρ’ ότι για δεκαετίες προσέφεραν ένα αίσθημα κοινότητας που σήμερα έχει αντικατασταθεί από πιο εξατομικευμένες εμπειρίες.

