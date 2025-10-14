Διακήρυξη «Ειρήνη 2025» στο Σαρμ ελ Σέιχ – Ντόναλντ Τραμπ: «Υπέροχη μέρα για τη Μέση Ανατολή»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη Δευτέρα «υπέροχη μέρα για τη Μέση Ανατολή» από το βήμα της συνόδου για τη Λωρίδα της Γάζας στο Σαρμ ελ Σέιχ.

Εκεί υπέγραψε, μαζί με τους ηγέτες της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας, τη διακήρυξη «Ειρήνη 2025», με στόχο την παγίωση της κατάπαυσης του πυρός και την έναρξη μιας νέας περιόδου σταθερότητας στην περιοχή.

«Καταφέραμε μαζί κάτι που όλος ο κόσμος θεωρούσε αδύνατο. Επιτέλους έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας πως η συμφωνία αποτελεί «το πρώτο βήμα προς ένα κοινό μέλλον ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας».

Η διακήρυξη προβλέπει τη συνέχιση της εκεχειρίας, τη σταδιακή απόσυρση ισραηλινών δυνάμεων, την παράδοση όλων των ομήρων και σορών και την έναρξη ενός σχεδίου ανθρωπιστικής και οικονομικής ανοικοδόμησης με τη συμμετοχή διεθνών οργανισμών.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι ανακοίνωσε ότι το Κάιρο θα φιλοξενήσει διεθνή διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Γάζας, χωρίς να καθορίσει ημερομηνία.

Το πλήρες κείμενο για το «το σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα»

Με τίτλο «Διακήρυξη για τη Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία», ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε στο Σαχμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου τη λεγόμενη «Συμφωνία για τη Γάζα». Το σχέδιο επιχειρεί να μετατρέψει την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός σε ένα συνολικό πλαίσιο ασφάλειας, ανάπτυξης και πολιτικής σταθερότητας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Επιδιώκουμε ένα συνολικό όραμα ειρήνης, ασφάλειας και κοινής ευημερίας στην περιοχή, βασισμένο στις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού και της κοινής μοίρας… Δεσμευόμαστε σε ένα μέλλον διαρκούς ειρήνης», αναφέρει η ανάρτηση του Λευκού Οίκου στο Χ.

Το πλήρες κείμενο της συμφωνίας για ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας που υπεγράφη κατά τη διάρκεια της Συνόδου που συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου αναφέρει:

«Εμείς, οι υπογεγραμμένοι, καλωσορίζουμε τη πραγματικά ιστορική δέσμευση και την εφαρμογή από όλες τις πλευρές της Ειρηνευτικής Συμφωνίας Τραμπ, η οποία έθεσε τέλος σε περισσότερα από δύο χρόνια βαθιάς οδύνης και απωλειών — ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την περιοχή, που ορίζεται από την ελπίδα, την ασφάλεια και ένα κοινό όραμα για ειρήνη και ευημερία.

Υποστηρίζουμε και στηρίζουμε τις ειλικρινείς προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και να φέρει διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Μαζί, θα εφαρμόσουμε αυτή τη συμφωνία με τρόπο που διασφαλίζει ειρήνη, ασφάλεια, σταθερότητα και ευκαιρίες για όλους τους λαούς της περιοχής, περιλαμβανομένων τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών.

Κατανοούμε ότι η διαρκής ειρήνη θα είναι εκείνη όπου τόσο οι Παλαιστίνιοι όσο και οι Ισραηλινοί μπορούν να ευημερούν, με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους προστατευμένα, την ασφάλειά τους εγγυημένη και την αξιοπρέπειά τους διαφυλαγμένη.

Επιβεβαιώνουμε ότι ουσιαστική πρόοδος προκύπτει μέσω συνεργασίας και διαρκούς διαλόγου, και ότι η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εθνών και λαών εξυπηρετεί τα διαρκή συμφέροντα της περιφερειακής και παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας.

Αναγνωρίζουμε τη βαθιά ιστορική και πνευματική σημασία αυτής της περιοχής για τις θρησκευτικές κοινότητες των οποίων οι ρίζες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη γη — μεταξύ αυτών ο Χριστιανισμός, το Ισλάμ και ο Ιουδαϊσμός. Ο σεβασμός αυτών των ιερών δεσμών και η προστασία των πολιτιστικών και θρησκευτικών τους μνημείων θα παραμείνουν ύψιστης σημασίας στη δέσμευσή μας για ειρηνική συνύπαρξη.

Είμαστε ενωμένοι στην απόφασή μας να εξαλείψουμε τον εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση σε όλες τους τις μορφές. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να ευημερήσει όταν η βία και ο ρατσισμός κανονικοποιούνται ή όταν ριζοσπαστικές ιδεολογίες απειλούν τον κοινωνικό ιστό. Δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες που επιτρέπουν την εξάπλωση του εξτρεμισμού και να προάγουμε την εκπαίδευση, τις ευκαιρίες και τον αμοιβαίο σεβασμό ως θεμέλια για διαρκή ειρήνη.

Με την παρούσα δεσμευόμαστε στην επίλυση μελλοντικών διαφορών μέσω διπλωματικής προσέγγισης και διαπραγματεύσεων και όχι μέσω βίας ή παρατεταμένων συγκρούσεων. Αναγνωρίζουμε ότι η Μέση Ανατολή δεν μπορεί να αντέξει έναν επίμονο κύκλο παρατεταμένων πολέμων, αδιέξοδων διαπραγματεύσεων ή την αποσπασματική, ελλιπή ή επιλεκτική εφαρμογή επιτυχώς συμφωνημένων όρων. Οι τραγωδίες των τελευταίων δύο ετών πρέπει να λειτουργήσουν ως μια επείγουσα υπενθύμιση ότι οι μελλοντικές γενιές αξίζουν κάτι καλύτερο από τις αποτυχίες του παρελθόντος.

Αναζητούμε ανεκτικότητα, αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες για κάθε άνθρωπο, διασφαλίζοντας ότι αυτή η περιοχή θα είναι ένας τόπος όπου όλοι μπορούν να επιδιώκουν τις φιλοδοξίες τους μέσα σε ειρήνη, ασφάλεια και οικονομική ευημερία, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας ή εθνότητας.

Επιδιώκουμε ένα συνολικό όραμα ειρήνης, ασφάλειας και κοινής ευημερίας στην περιοχή, βασισμένο στις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού και της κοινής μοίρας.

Με αυτό το πνεύμα, καλωσορίζουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην καθιέρωση συνολικών και διαρκών ειρηνευτικών ρυθμίσεων στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και τη φιλική και αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ του Ισραήλ και των περιφερειακών του γειτόνων. Δεσμευόμαστε να εργαστούμε συλλογικά για την εφαρμογή και διατήρηση αυτής της κληρονομιάς, χτίζοντας θεσμικά θεμέλια πάνω στα οποία οι μελλοντικές γενιές θα μπορούν να ευημερούν μαζί μέσα σε ειρήνη.

Δεσμευόμαστε σε ένα μέλλον διαρκούς ειρήνης».

Ντόναλντ Τζ. Τραμπ

Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι

Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου

Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι

Εμίρης του Κράτους του Κατάρ

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας

Το σχέδιο για την επόμενη ημέρα

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, στη δεύτερη φάση της συμφωνίας προβλέπεται η απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία και ο αφοπλισμός της, ώστε να δημιουργηθεί νέο πλαίσιο διακυβέρνησης και ασφάλειας στη Γάζα.

Μέχρι στιγμής, η οργάνωση δεν έχει συναινέσει, ζητώντας την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Το Ισραήλ, σύμφωνα με το στρατιωτικό του επιτελείο, ελέγχει σήμερα περίπου το 53% του παλαιστινιακού θύλακα.

Στελέχη της Χαμάς κάνουν λόγο για «δύσκολη δεύτερη φάση διαπραγματεύσεων», η οποία θα καθορίσει το μέλλον της συμφωνίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής.

Επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ

Πριν από τη σύνοδο, ο Ντόναλτ Τραμπ πραγματοποίησε επίσκεψη-αστραπή στην Ιερουσαλήμ, όπου απευθύνθηκε στα μέλη της Κνέσετ.

«Δεν είναι μόνο το τέλος του πολέμου, είναι το τέλος της εποχής του τρόμου και του θανάτου», είπε, προσθέτοντας ότι «ο μακρύς εφιάλτης τελείωσε για το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους».

Η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων

Η Χαμάς απελευθέρωσε τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ υπό τον συντονισμό της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (ICRC).

Σε αντάλλαγμα, το Ισραηλ προχώρησε στην αποφυλάκιση 1.968 Παλαιστινίων κρατουμένων, μεταξύ αυτών και προσώπων που είχαν καταδικαστεί σε μακροχρόνιες ποινές.

Στο Τελ Αβίβ, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην «πλατεία των ομήρων» για να υποδεχθούν τους απελευθερωθέντες.

Στη Ραμάλα και στη Λωρίδα της Γάζας, πλήθη Παλαιστινίων υποδέχθηκαν τους αποφυλακισμένους με σημαίες και τραγούδια.

Παράδοση τεσσάρων σορών

Στο μεταξύ, το Ισραήλ επιβεβαίωσε την παραλαβή τεσσάρων σορών ομήρων, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσά τους είναι οι Daniel Peretz, Bipin Joshi, Guy Illouz και Yossi Sharabi, χωρίς ακόμη επίσημη επιβεβαίωση.

Το Ισραήλ έχει καλέσει τη Χαμάς να τηρήσει πλήρως τη συμφωνία και να επιστρέψει όλες τις υπόλοιπες σορούς.

Ενίσχυση ανθρωπιστικής βοήθειας

Η εκεχειρία έχει επιτρέψει τη μαζική είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Ο ΟΗΕ και η UNRWA αναφέρουν ότι εκατοντάδες φορτηγά με τρόφιμα, καύσιμα και φάρμακα περνούν τα σύνορα, αν και η κατάσταση παραμένει κρίσιμη.

Ο επικεφαλής της UNRWA Φιλίπ Λαζαρινί τόνισε ότι «οι ανάγκες του πληθυσμού είναι τεράστιες και η διεθνής στήριξη πρέπει να ενταθεί άμεσα».

