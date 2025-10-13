Ειρήνη στη Γάζα: To εμβληματικό πρωτοσέλιδο του Time για τον Τραμπ – «Ο θρίαμβός του»

Με βλέμμα γεμάτο αυτοπεποίθηση, ο Ντόναλντ Τραμπ κοσμεί το τελευταίο εξώφυλλο του ιστορικού περιοδικού TIME, συνοδευόμενος από τον τίτλο: «Ο θρίαμβός μου».

Φυσικά, αυτό συμβαίνει στον απόηχο της ιστορικής συμφωνίας ειρήνης στη Γάζα, που υπεγράφη στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε, επίσης, το έναυσμα αναφορικά με την εκκίνηση των συνομιλιών για τη δεύτερη φάση του σχεδίου του και την ανοικοδόμηση της πολύπαθης Λωρίδας.