Ειρήνη στη Γάζα: To εμβληματικό πρωτοσέλιδο του Time για τον Τραμπ – «Ο θρίαμβός του»
Με βλέμμα γεμάτο αυτοπεποίθηση, ο Ντόναλντ Τραμπ κοσμεί το τελευταίο εξώφυλλο του ιστορικού περιοδικού TIME, συνοδευόμενος από τον τίτλο: «Ο θρίαμβός μου».
Φυσικά, αυτό συμβαίνει στον απόηχο της ιστορικής συμφωνίας ειρήνης στη Γάζα, που υπεγράφη στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε, επίσης, το έναυσμα αναφορικά με την εκκίνηση των συνομιλιών για τη δεύτερη φάση του σχεδίου του και την ανοικοδόμηση της πολύπαθης Λωρίδας.
