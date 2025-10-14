«Ψυχώ» στη Βραζιλία: Καλλονή σκότωνε από ευχαρίστηση - Δηλητηρίασε 4 ανθρώπους σε 5 μήνες

Φρίκη έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η υπόθεση μιας 36χρονης γυναίκας, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία ότι δηλητηρίασε τέσσερις ανθρώπους μέσα σε διάστημα πέντε μηνών, επειδή –όπως υποστηρίζουν οι αρχές– «αντλούσε ευχαρίστηση από το να σκοτώνει».

Η Άνα Πάουλα Βελόζο Φερνάντεζ, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, είχε προχωρήσει σε «δοκιμές» πριν περάσει στη δράση, σκοτώνοντας δέκα σκύλους προκειμένου να διαπιστώσει την αποτελεσματικότητα του δηλητηρίου που στη συνέχεια χρησιμοποίησε στους ανθρώπους-στόχους της.

Πρώτο της θύμα θεωρείται ο Μαρσέλο Φονσέκα, τον οποίο φέρεται να δηλητηρίασε τον Ιανουάριο. Η Φερνάντεζ είχε παρουσιαστεί ως ενοικιάστρια και εγκαταστάθηκε στο σπίτι του. Μόλις τέσσερις ημέρες αργότερα, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός, ενώ η ίδια φέρεται να άφησε το σώμα του να αποσυντεθεί μέσα στο σπίτι.

Τον Απρίλιο ακολούθησε μια δεύτερη δολοφονία. Θύμα αυτή τη φορά ο Μαρία Απαρεσίντα Ροντρίγκεζ, με τον οποίο η 36χρονη είχε γνωριστεί μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Οι δυο τους συναντήθηκαν στο σπίτι της, όπου ο άνδρας κατέρρευσε μετά από έναν καφέ. Η Φερνάντεζ φέρεται να προσπάθησε να ενοχοποιήσει τον πρώην σύντροφό της, έναν αξιωματικό του στρατού, φτιάχνοντας πλαστά σημειώματα και ένα «δηλητηριασμένο» κέικ για να παραπλανήσει την αστυνομία.

Σκότωνε χωρίς κίνητρο, μόνο για την ευχαρίστηση

Οι αρχές δηλώνουν ότι τα κίνητρα της Φερνάντεζ παραμένουν θολά. «Η Άνα Πάουλα απολαμβάνει να σκοτώνει. Δεν υπάρχει λογικό κίνητρο – το κάνει για την ίδια τη διαδικασία», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, υπογραμμίζοντας πως η 36χρονη ήταν πάντα το τελευταίο άτομο που έβλεπε τα θύματα ζωντανά και εκείνη που ειδοποιούσε πρώτη τις αρχές κάθε φορά.

Στα θύματά της συγκαταλέγεται και ο 65χρονος Νιλ Κορέια ντα Σίλβα, πατέρας συμφοιτήτριάς της, τον οποίο δηλητηρίασε με φαγητό για να του αποσπάσει περίπου 620 ευρώ.

➡️ Ana Paula Veloso Fernandes foi presa em setembro, suspeita de envenenar quatro pessoas entre janeiro e abril de 2025. Segundo a Polícia Civil, ela contava com a parceria de Michele Paiva da Silva, que foi presa em outubro. As duas trocavam mensagens sobre como cometer os… pic.twitter.com/zhSdnG2MEs — Metrópoles (@Metropoles) October 13, 2025

Η τελευταία δολοφονία που αποδίδεται στη Φερνάντεζ αφορά τον 21χρονο Τυνήσιο Χάιντερ Μχαζρές, με τον οποίο είχε συνάψει ερωτική σχέση. Μετά τον χωρισμό τους, η γυναίκα προσποιήθηκε ότι ήταν έγκυος και, σύμφωνα με την αστυνομία, τον δηλητηρίασε με ένα μιλκσέικ τον Μάιο, λίγο μετά την απόρριψή της.

«Ψυχρή, χειριστική και επικίνδυνη»

Ο επικεφαλής των ερευνών περιέγραψε τη δράστη ως «εξαιρετικά χειριστική προσωπικότητα», που επιδεικνύει πλήρη έλλειψη τύψεων και «παίρνει ευχαρίστηση όχι μόνο από τη δολοφονία, αλλά και από το να παραμένει κοντά στα θύματά της για να δει τις συνέπειες των πράξεών της». Σύμφωνα με τον ίδιο, αν δεν είχε συλληφθεί, είναι βέβαιο ότι θα συνέχιζε να σκοτώνει.

Σε έρευνα στο σπίτι της βρέθηκε ποσότητα απαγορευμένου φυτοφαρμάκου, παρόμοιου με ποντικοφάρμακο, το οποίο πιστεύεται ότι χρησιμοποίησε στις δολοφονίες.

Μαζί με την Άνα Πάουλα συνελήφθησαν και η δίδυμη αδελφή της, καθώς και μια 43χρονη φίλη της, οι οποίες κατηγορούνται ότι τη βοήθησαν να οργανώσει και να εκτελέσει ορισμένες από τις εγκληματικές ενέργειές της.