Βρετανός πρωθυπουργός: Η Ινδία σε τροχιά να γίνει η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία έως το 2028

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ινδία βρίσκεται σε τροχιά να γίνει η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία έως το 2028, μια οικονομική υπερδύναμη υπό διαμόρφωση, και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται «στην ιδανική θέση για να είναι εταίρος» σε αυτό το ταξίδι.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία από τις μόλις τρεις χώρες στον κόσμο με τεχνολογικό τομέα αξίας ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, ενώ η Ινδία είναι έτοιμη να γίνει η τέταρτη.

«Απλώς κοιτάξτε το τεράστιο μέγεθος της Ινδίας, της μεγαλύτερης δημοκρατίας στον κόσμο, η οποία βρίσκεται σε τροχιά να γίνει η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία έως το 2028 — μια οικονομική υπερδύναμη υπό διαμόρφωση. Εμείς, το Ηνωμένο Βασίλειο, βρισκόμαστε στην ιδανική θέση να είμαστε εταίροι σε αυτό το ταξίδι. Θέλουμε να χτίσουμε μαζί τους τομείς και τις δεξιότητες του μέλλοντος», δήλωσε.

«Έτσι, αυτή η εμπορική συμφωνία αποτελεί μια αφετηρία για την ενίσχυση της βρετανικής ηγεσίας σε όλους τους τομείς — από την τεχνολογία έως τις βιοεπιστήμες, την ανανεώσιμη ενέργεια και πολλά άλλα πέρα από αυτά. Και αυτή την εβδομάδα εκμεταλλευτήκαμε πλήρως αυτές τις ευκαιρίες, αποφέροντας απτά αποτελέσματα για τον βρετανικό λαό, εξασφαλίζοντας νέες επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αξίας 1,3 δισεκατομμυρίων λιρών και δημιουργώντας 10.600 θέσεις εργασίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται 1.500 θέσεις στη Βορειοδυτική Αγγλία, πάνω από 1.000 στα Μίντλαντς, 200 στο Γιορκσάιρ και το Χάμπερ, και 700 στη Βόρεια Ιρλανδία», πρόσθεσε.\Ο Στάρμερ αναφέρθηκε επίσης στο μέγεθος και τη σημασία της επιχειρηματικής αποστολής που τον συνοδεύει.

«Ανοίγουμε νέες ευκαιρίες στην Ινδία για τις βρετανικές επιχειρήσεις — ευκαιρίες που άλλες χώρες απλώς δεν έχουν. Αυτό μας έχει δώσει ένα μοναδικό πλεονέκτημα. Ήρθα εδώ αυτή την εβδομάδα, επικεφαλής της μεγαλύτερης εμπορικής αποστολής που έχει σταλεί ποτέ από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ινδία, για να προχωρήσουμε αυτή τη συμφωνία. Αυτό σημαίνει ότι 126 διευθύνοντες σύμβουλοι, τεχνολογικοί επιχειρηματίες, ΜΜΕ, πρυτάνεις, καθώς και ηγέτες του αθλητισμού και του πολιτισμού βρίσκονται εδώ μαζί μου, για να αξιοποιήσουν τα απίστευτα οφέλη που προσφέρει αυτή η συμφωνία στον βρετανικό λαό», δήλωσε.

«Αυτό που κάνουμε μαζί (Ινδία και Ηνωμένο Βασίλειο) στον τομέα της τεχνολογίας είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία από τις μόλις τρεις χώρες στον κόσμο με τεχνολογικό τομέα αξίας ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Η Ινδία είναι έτοιμη να γίνει η τέταρτη. Και οι δύο βρισκόμαστε στο κορυφαίο “τοπ 4” των δυνάμεων τεχνητής νοημοσύνης, και εκμεταλλευόμαστε αυτή την ευκαιρία για να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο», πρόσθεσε.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, και οι δύο ηγέτες απηύθυναν χαιρετισμό στο Φόρουμ Διευθυνόντων Συμβούλων Ινδίας–Ηνωμένου Βασιλείου και στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (Global Fintech Fest).

Στις δηλώσεις του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξήρε την αναπτυξιακή πορεία της Ινδίας.

«Θέλω να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό για την ηγεσία του και τον στόχο του να κάνει την Ινδία την τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο έως το 2028. Το όραμά σας για το Viksit Bharat είναι να μετατρέψετε τη χώρα σε ένα πλήρως ανεπτυγμένο κράτος έως το 2047. Ό,τι έχω δει από τότε που βρίσκομαι εδώ αποτελεί απόλυτη απόδειξη για μένα ότι βρίσκεστε σε καλό δρόμο για να το πετύχετε. Θέλουμε να είμαστε εταίροι σε αυτό το ταξίδι», δήλωσε.

Ο Πρωθυπουργός Στάρμερ εξέφρασε τη στήριξή του στην ένταξη της Ινδίας ως μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Καθόμαστε μαζί στην Κοινοπολιτεία, στην G20, και θέλουμε να δούμε την Ινδία να παίρνει τη θέση που της αξίζει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», είπε.

Αναφερόμενος στη Συνεργασία Εμπορίου μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ινδίας, είπε ότι πρόκειται για την πιο φιλόδοξη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει ποτέ η Ινδία.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Μόντι για αυτή τη συνεργασία. Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία και για τις δύο χώρες. Οι συζητήσεις των τελευταίων δύο ημερών μεταξύ Ινδών και Βρετανών επιχειρηματικών ηγετών ήταν εξαιρετικά παραγωγικές, και υπήρχε πραγματικός ενθουσιασμός συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών», δήλωσε.

«Ήταν τιμή μου να φιλοξενήσω τον Πρωθυπουργό Μόντι στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο, και είμαι ενθουσιασμένος που πραγματοποιώ αυτή την επίσκεψη στην Ινδία μόλις λίγους μήνες αργότερα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι συναντιόμαστε στη Βομβάη, την οικονομική και χρηματοοικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας, γιατί η ιστορία της ανάπτυξής της είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη», πρόσθεσε.

Ο Πρωθυπουργός Στάρμερ χαρακτήρισε τη πρόσφατα υπογεγραμμένη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου–Ινδίας (CETA) ως «μια στιγμή-ορόσημο».

«Χτίζουμε κάτι εδώ — μια σύγχρονη συνεργασία επικεντρωμένη στο μέλλον, που αξιοποιεί νέες ευκαιρίες από κοινού. Πέρα από τις λέξεις που περιέχει η συμφωνία, υπάρχει η εμπιστοσύνη και το κοινό πνεύμα που καθορίζουν τη συνεργασία μας».

«Ο ίδιος δήλωσε ότι, στην τρέχουσα εποχή παγκόσμιας αβεβαιότητας, η συνεργασία μεταξύ Ινδίας και Ηνωμένου Βασιλείου συνεχίζει να αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα σταθερότητας και οικονομικής προόδου.

“Ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού και της Δυτικής Ασίας, καθώς και για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία. Η Ινδία στηρίζει κάθε προσπάθεια για την αποκατάσταση της ειρήνης μέσω διαλόγου και διπλωματίας,” δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός.

Η Ινδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έκαναν ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας ισχυρότερης οικονομικής συνεργασίας με την υπογραφή της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (CETA) τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.

Η CETA εξασφαλίζει άνευ προηγουμένου αδασμολόγητη πρόσβαση για το 99% των ινδικών εξαγωγών προς το Ηνωμένο Βασίλειο, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρο το φάσμα του εμπορίου. Αναμένεται ότι αυτό θα ανοίξει νέες ευκαιρίες για βιομηχανίες εντάσεως εργασίας, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα θαλάσσια προϊόντα, το δέρμα, τα υποδήματα, τα αθλητικά είδη, τα παιχνίδια και τα κοσμήματα, καθώς και για τα ταχέως αναπτυσσόμενα πεδία των μηχανολογικών προϊόντων, των εξαρτημάτων αυτοκινήτων και των οργανικών χημικών».