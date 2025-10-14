Η καλύτερη χώρα στον κόσμο για να συνταξιοδοτηθείς: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή
Υγεία, ασφάλεια και μακροζωία. Ένας μικροσκοπικός παράδεισος της κεντρικής Ευρώπης αποδεικνύει ότι τα καλύτερα πράγματα έρχονται μετά τα 60.
Αν φαντάζεσαι τη συνταξιοδότηση σαν μια ήρεμη περίοδο γεμάτη βόλτες, καλό φαγητό και ελάχιστο άγχος, τότε μία μικρή ευρωπαϊκή πόλη φαίνεται πως είναι ικανή να σε πείσει να μετακομίσεις εκεί.
Το μικρό, αλλά πανέμορφο Λουξεμβούργο βρίσκεται ξανά στην κορυφή του Global Retirement Index 2025 της Natixis, κατακτώντας τον τίτλο της καλύτερης χώρας για συνταξιοδότηση όσον αφορά την υγεία και μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
