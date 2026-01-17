Γαλλία: Φορτηγάκι έπεσε πάνω σε μαθητές - Έντεκα τραυματίες

Ο οδηγός του βαν το είχε σταθμεύσει σε δρόμο με κλίση κι είχε πάει να κάνει παράδοση, όμως δεν δούλεψε το χειρόφρενο

Γαλλία: Φορτηγάκι έπεσε πάνω σε μαθητές - Έντεκα τραυματίες
Πάνω σε μαθητές, που επέστρεφαν από σχολική εκδρομή, έπεσε φορτηγάκι που εκτελούσε παραδόσεις σε πόλη της νότιας Γαλλίας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, από το τροχαίο τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων εννιά μαθητές και μαθήτριες που είχαν επιστρέψει στην πόλη από την Μασσαλία.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε καθώς τα παιδιά είχαν μόλις γυρίσει, εξήγησε ο δήμαρχος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας La Provence, ο οδηγός του βαν το είχε σταθμεύσει σε δρόμο με κλίση κι είχε πάει να κάνει παράδοση. Αλλά, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της έρευνας, το χειρόφρενο δεν λειτούργησε σωστά και το όχημα, ανεξέλεγκτο, άρχισε να κινείται προς τα πίσω κι έπεσε πάνω σε περίπου 20 παιδιά και 3 ενηλίκους.

Τέσσερα κορίτσια και τέσσερα αγόρια, 8 ως 11 ετών, και δυο γυναίκες, 27 και 40 ετών, τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ 8χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά, θεωρείται πως έχει υποστεί κάταγμα ή κατάγματα, ανέφερε ρεπορτάζ του ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου TF1.

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και εξέταση για να εξακριβωθεί αν είχε κάνει χρήση ουσιών. Η εισαγγελία διενεργεί έρευνα για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή εξ αμελείας.

