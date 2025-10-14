Οι τελευταίες στιγμές ζευγαριού πριν πεθάνει από ηφαίστειο σε ανατριχιαστρικό ντοκιμαντέρ του BBC

Viral στο διαδίκτυο έχει γίνει ένα βίντεο από τις τελευταίες μέρες της ζωής ενός ζευγαριού, πριν σκοτωθεί από ένα ηφαίστειο, σε ένα «στοιχειωτικό» ντοκιμαντέρ του BBC.

Το ντοκιμαντέρ δημιουργήθηκε από τον εμβληματικό σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτζογκ, ο οποίος κατέγραψε τη ζωή και τον θάνατο του ζευγαριού, της Κέιτι και του Μορίς Κραφτ.

Πλάνα από το έργο της ζωής τους αποτέλεσαν το επίκεντρο του ντοκιμαντέρ του BBC το 2022 με τίτλο «Η Φωτιά Μέσα Σε Εσάς: Ένα Ρέκβιεμ για την Κάτια και τον Μορίς Κραφτ» του Χέρτζογκ.

"The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft ", by Werner Herzog (2022). pic.twitter.com/BbuIvHNLhl — Gaston Giribet (@GastonGiribet) October 13, 2025

Οι Κραφτ ήταν γνωστοί και δημοφιλείς ηφαιστειολόγοι, οι οποίοι ήταν συχνά οι πρώτοι που έφταναν στον τόπο των ηφαιστειακών εκρήξεων παγκοσμίως.

Το ζευγάρι, που τραβούσε τακτικά βίντεο τον εαυτό του να στέκεται λίγα μέτρα μακριά από τις ενεργές ροές του ηφαιστείου, ήταν παντρεμένο για πάνω από 20 χρόνια πριν από τον θάνατό τους.

Η Κέιτι και ο Μορίς πέθαναν το 1991 μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Ούνζεν στην Ιαπωνία, που σκότωσε συνολικά 43.

Ενώ το ζευγάρι βιντεοσκόπησε τις τελευταίες στιγμές του, το υλικό καταστράφηκε από την ηφαιστειακή ροή και τα σώματα και των δύο κάηκαν τόσο άσχημα που αναγνωρίστηκαν μόνο από τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Ένας θεατής του ντοκιμαντέρ του Χέρτσογκ δημοσίευσε μια σκηνή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλώντας την «την πιο υπέροχη σκηνή σε ντοκιμαντέρ για τη φύση που έχει γυριστεί ποτέ».

Μιλώντας για τους Κραφτ, ο Βέρνερ Χέρτζογκ μίλησε για τον θαυμασμό του γι' αυτούς, όχι μόνο ως ηφαιστειολόγους αλλά και ως κινηματογραφιστές, λέγοντας: «Οι Κραφτ μας έχουν προσφέρει εκπληκτικά πλάνα - δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιας ομορφιάς, έντασης και κινδύνου».

«Μίλησαν γι' αυτό δημόσια, λέγοντας ότι το 98% όλων των Γάλλων πεθαίνουν στα κρεβάτια τους. Δεν το ήθελαν αυτό.»

«Τους κατέκαψε μια πυροκλαστική ροή 340 βαθμών Φαρενάιτ που ερχόταν καταπάνω τους σαν χιονοστιβάδα από θερμαινόμενα αέρια, καυτές φλόγες και μετά εξαφανίστηκαν. Ήταν μια απόφαση που πήραν.»

«Ήθελαν να πεθάνουν έτσι - όχι ότι είχαν τη φιλοδοξία να πεθάνουν, είμαι σίγουρος.»