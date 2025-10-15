Ο OMM προειδοποιεί: Ρεκόρ στην συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα το 2024

Άσχημα τα μαντάτα από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό που το 2024 κατέγραψε την μεγαλύτερη ετήσια αύξηση συγκεντρώσεων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από το 1957. Σύμφωνα με την αποκάλυψη που έγινε από τον ΟΗΕ, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποίησε ότι τα επίπεδα των τριών βασικών αερίων του θερμοκηπίου - διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο και υποξείδιο του αζώτου - έφτασαν σε ιστορικό ρεκόρ, εγκλωβίζοντας ολοένα περισσότερη θερμότητα και οδηγώντας σε έναν «φαύλο κύκλο του κλίματος». Με την COP30 να πλησιάζει, ο ΟΗΕ καλεί σε επείγουσα δράση για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων, την ώρα που η περσινή χρονιά αναδείχθηκε η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του ΟΗΕ οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα σημείωσαν το 2024 τη μεγαλύτερη αύξηση αφότου ξεκίνησαν αυτές οι μετρήσεις το 1957. Ο Οργανισμός απηύθηνε έκκληση για ανάληψη επείγουσας δράσης προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές.

Σε σχέση με το 2023, η μέση παγκόσμια συγκέντρωση CO2 κατέγραψε πέρυσι «τη μεγαλύτερη αύξηση από την έναρξη των σύγχρονων μετρήσεων», ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΟΜΜ), διευκρινίζοντας πως το επίπεδο των τριών κυριότερων αερίων του θερμοκηπίου -- του διοξειδίου του άνθρακα, του μεθανίου (CH4) και του υποξειδίου του αζώτου (N2O)-- έφθασαν το καθένα σε επίπεδα ρεκόρ.

Η ανθρώπινη δραστηριότητα υπεύθυνη

Στο ετήσιο δελτίο του, ο OMM διευκρινίζει πως οι συνεχιζόμενες εκπομπές CO2 που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες και η αύξηση των δασικών πυρκαγιών ευθύνονται γι'αυτό, καθώς και η μείωση της απορρόφησης του CO2 από "καταβόθρες", όπως τα χερσαία οικοσυστήματα και οι ωκεανοί, σε αυτό που απειλεί να είναι «ένας φαύλος κύκλος του κλίματος».

Η περσινή χρονιά ήταν επίσης η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί στα χρονικά, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2023, σημειώνει ο OMM.

«Η θερμότητα που εγκλωβίζεται από το CO2 και από άλλα αέρια του θερμοκηπίου εντείνει τις κλιματικές καταστάσεις και τις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες. Είναι ως εκ τούτου κεφαλαιώδους σημασίας να μειωθούν οι εκπομπές, όχι μόνο για το κλίμα, αλλά και για την οικονομική ασφάλειά μας και την ευημερία των πληθυσμών», ανέφερε σε ανακοίνωση η αναπληρώτρια διευθύντρια του OMM Κο Μπάρετ.

Τον Νοέμβριο η COP 30

Το ετήσιο δελτίο του OMM για τα αέρια του θερμοκηπίου παρουσιάζεται παραμονές της COP30, της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, οι εργασίες της οποίας θα λάβουν χώρα από τις 10 έως τις 21 Νοεμβρίου στο Μπελέμ, στη Βραζιλία.

Η COP30 αναμένεται να συζητήσει την εφαρμογή υποσχέσεων που έχουν διατυπωθεί από το 2015 στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων του ΟΗΕ που βασίζονται στη συναίνεση.

Στο Παρίσι, 196 χώρες είχαν δεσμευθεί τότε να διατηρήσουν την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχίσουν τις προσπάθειες να την περιορίσουν στον 1,5 βαθμό.

